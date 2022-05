League of Legends-animatieserie Arcane verschijnt deze herfst op Netflix

Arcane, de eerste animatieserie die is gebaseerd op de League of Legends-game van Riot Games, komt deze herfst beschikbaar op Netflix. De streamingdienst publiceerde op maandag een teaser van de serie.

Netflix maakt de komst van de Arcane-animatieserie bekend op Twitter. Het bedrijf schrijft dat 'de wereld van League of Legends' naar de streamingdienst komt en publiceert daarbij een korte teaser. Deze trailer toont verschillende champions uit de game. Netflix schrijft op YouTube dat Arcane zich afspeelt in de 'utopische regio van Piltover en het onderdrukte, ondergrondse Zaun'. De serie zou de oorsprong van twee League of Legends-champions volgen, en 'de kracht die hen uit elkaar zal scheuren'. De teaser toont onder andere Jinx en Vi, naast personages als Darius.

Riot Games kondigde de komst van League of Legends Arcane in 2019 al aan. De ontwikkelaar meldde toen nog dat de serie in 2020 zou verschijnen, maar de release werd later uitgesteld tot dit jaar. Dat deed de studio vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het Franse Fortiche Productions animeert de serie. Dat bedrijf maakte eerder al korte League of Legends-animaties voor Riot Games.

Er verschijnen de komende tijd meerdere op games gebaseerde series op Netflix. In maart bracht Valve bijvoorbeeld al een Dota-animatieserie uit op Netflix. SEGA werkt met de streamingdienst aan een Sonic the Hedgehog-serie. Dit jaar moeten ook Tomb Raider- en Resident Evil-animatieseries uitkomen op Netflix. De streamingdienst zou volgens geruchten ook werken aan een Splinter Cell-anime in samenwerking met Ubisoft. Die twee bedrijven werken daarnaast aan een live-actionserie op basis van de Assassin's Creed-franchise. Het is vooralsnog nog niet duidelijk wanneer die series verschijnen.