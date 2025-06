Netflix toont trailer voor seizoen 2 van League of Legends-serie Arcane

Netflix heeft een officiële trailer gedeeld voor het tweede en laatste seizoen van League of Legends-animatieserie Arcane. De streamingdienst bevestigde eerder al dat de serie in november uitkomt.

De trailer duurt ongeveer twee minuten en schetst een beeld van het verhaal van het tweede Arcane-seizoen. De serie volgt het verhaal van League of Legends-personages Vi en Jinx, twee zussen die aan verschillende kanten eindigen in een naderende oorlog. Het is een direct vervolg op het eerste seizoen, dat in 2021 op Netflix verscheen. De streamingdienst bevestigt dat dit het laatste seizoen van Arcane wordt, maar dat er 'nog veel meer uit de grotere lore' zal volgen. De serie verschijnt in november, maar er is nog geen concrete datum bekend.