League of Legends-animatieserie Arcane krijgt tweede seizoen op Netflix

Er komt een tweede seizoen van de League of Legends-animatieserie Arcane op Netflix. Het eerste seizoen kwam begin november uit en het vervolg is al in productie. Wanneer het nieuwe seizoen verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Arcane is sinds 7 november te zien op Netflix en afgelopen zaterdag kwam de laatste aflevering van het eerste seizoen uit. Daarbij werd aan het einde aangekondigd dat er een tweede seizoen op komst is. In een teaservideo op YouTube en een bericht op Twitter is te zien dat de productie daarvan inmiddels is gestart.

Afgaande op de teaser lijkt het erop dat diverse personages uit het eerste seizoen terugkeren in het tweede seizoen. Arcane is een animatieserie gebaseerd op de personages van League of Legends, de populaire multiplayer online battle arena-game van Riot Games.

League of Legends Arcane werd in 2019 aangekondigd. De serie is geanimeerd door het Franse Fortiche Productions. Dat bedrijf maakte eerder al korte League of Legends-animaties voor Riot Games. Het eerste seizoen kreeg goede recensies. Het heeft een score van 100 procent op Rottentomatoes en een 9,4 op IMDB.