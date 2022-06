Blade Runner krijgt liveaction-tv-serie met tien afleveringen

Er komt een liveaction-tv-serie van Blade Runner. Dat zegt Ridley Scott, de regisseur achter de scifi-klassieker. Er wordt een planning gemaakt voor tien afleveringen en er is al een pilot geschreven. Waar en wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Filmposter Blade Runner (1982)

Volgens Scott gaat het om afleveringen van een uur per stuk en is er naast de pilot al een zogenaamde bible geschreven. Dat is een referentiedocument waarin alle informatie over personages, de setting en andere belangrijke elementen voor een tv-serie staan beschreven.

De regisseur sprak in radioprogramma BBC on Monday voor het eerst over de Blade Runner-serie, schrijft Variety. Waar de tv-serie in productie gaat en of die gefinancierd wordt door een streamingdienst of tv-zender, is nog niet bekend.

Eerder deze maand kwam de animatieserie Blade Runner: Black Lotus uit op Crunchyroll en Adult Swim. Die serie werd in 2018 aangekondigd. Black Lotus speelt zich af in 2032, een periode tussen die van de eerste Blade Runner-film en Blade Runner: 2049.

Blade Runner is een sciencefictionfilm uit 1982, met hoofdrollen voor Harrison Ford en Rutger Hauer. Het verhaal is losjes gebaseerd op Do Androids Dream of Electric Sheep?, van auteur Philip K. Dick. In 2017 kwam Blade Runner 2049 uit als vervolg op de eerste film. Deze film werd geregisseerd door Denis Villeneuve en hierin speelt Ryan Gosling de hoofdrol.