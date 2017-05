Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 9 mei 2017 11:53, 19 reacties • Feedback

Warner Bros. heeft de officiŽle trailer vrijgegeven van Blade Runner 2049, het vervolg op de science fiction-film uit 1982. De beelden tonen flarden van de toekomstwereld zoals die ook in de eerste film te zien waren.

Blade Runner 2049 speelt zich af in 2049, dertig jaar na de gebeurtenissen van het origineel. De hoofdrolspeler is K, gespeeld door Ryan Gosling, een Blade Runner die een geheim moet ontrafelen. Daarbij komt hij in contact met Rick Deckard, opnieuw gespeeld door Harrison Ford, die in de eerste film de Nexus-robots moest uitschakelen. Ook Edward James Olmos keert terug als Gaf en daarnaast spelen Jared Leto en de Nederlandse Sylvia Hoeks rollen.

De oorspronkelijke Blade Runner, met Rutger Hauer in de rol van Roy Batty, was gebaseerd op de novelle Do Androids Dream of Electric Sheep? van Philip K. Dick. Pas bij de verschijning van de Director's Cut in 1992 kreeg de neo-noir-film de huidige status van klassieker, onder andere vanwege de weergave van de toekomstwereld van Los Angeles in 2019, de filosofische vragen die gesteld worden over het mens-zijn en de muziek van Vangelis.

Van Blade Runner 2049 komt ook een vr-uitvoering uit. De film verschijnt 6 oktober in de bioscopen.

De trailer is ook op YouTube te zien.