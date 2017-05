Door Julian Huijbregts, dinsdag 9 mei 2017 19:56, 53 reacties • Feedback

Submitter: Wilbert de Vries

De Amerikaanse komiek Chris Rock duldt geen mobieltjes tijdens zijn optreden in de Ziggo Dome. Bezoekers moeten bij binnenkomst hun smartphone in een hoesje stoppen, dat op slot gaat als zij de zaal binnenstappen. Na het optreden of buiten de zaal gaat het slot open.

De smartphones worden niet uitgeschakeld en ook wordt de werking niet verhinderd. Het gaat om een hoesje dat gebruikers geen fysieke toegang meer geeft tot hun mobieltje. De organisatie gebruikt volgens het Parool daarvoor het zogenaamde Yondr-hoesje.

Yondr richt zich op organisatoren van evenementen en artiesten die geen zin hebben in selfiemakende meutes of een zaal vol oplichtende schermpjes. De hoesjes hebben een slot dat dicht gaat wanneer de gebruiker een bepaalde ruimte betreedt. Organisatoren kunnen zelf 'telefoonvrije' zones instellen.

Komiek Chris Rock, die op 8 oktober een optreden geeft in de Ziggo Dome, vindt dat oplichtende telefoons in het publiek zijn optreden verstoren. Ook wil hij voorkomen dat er fragmenten van zijn show worden gefilmd en online worden gezet.

Het Yondr-hoesje wordt in de Verenigde Staten al gebruikt, onder andere bij optredens van komiek Dave Chappelle en in een nachtclub in San Francisco. Het is de eerste keer dat het smartphoneblokkeerzakje in Nederland wordt toegepast.