Door Arnoud Wokke, zondag 25 december 2016 06:00, 80 reacties • Feedback

Een persoonlijke vraag: als je op de wc zit, neem je dan tegelijk je notificaties door, verstuur je WhatsApp-berichtjes en zit je nog even op Tweakers, Reddit, Nu.nl of allemaal? Wat je ook precies doet op de wc, als je er iets langer verblijft, is de kans groot dat je je smartphone erbij pakt. Het toiletbezoek is maar een van de momenten waarop we onze smartphone pakken, niet omdat we een trilling voelen of geluidje horen, maar simpelweg omdat we ons even vervelen. In de trein zitten of wachten op de lift zijn andere momenten. Op elk moment dat we even niets anders te doen hebben, staan velen van ons gelijk met de smartphone in hun hand.

Het is iets waar we eigenlijk niet bij stilstaan, maar langzaamaan zijn we alle stille hoekjes in ons leven gaan vullen met dat wonderlijke apparaat. De kerstdagen zijn traditioneel een tijd van reflectie, waarin we terugblikken op hoe en waarom we bepaalde dingen hebben gedaan, en hoe we in de toekomst dingen hetzelfde of anders willen doen.

Deze keer kijken we naar de ongelofelijke aantrekkingskracht van onze telefoons. Hoe komt het dat we onze telefoon zo vaak pakken, ook als we hem niet nodig hebben? En wat gebeurt er als je dat ineens niet meer doet en je telefoon beperkt gaat gebruiken? Hou je dan veel tijd over?