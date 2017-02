Door Jurian Ubachs, vrijdag 3 februari 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Er verschijnen doorlopend goede en minder goede games voor mobiele platformen. Daarom bespreken we af en toe een handvol mobile games die ons recent zijn opgevallen of die veel populariteit genieten. Hoewel we altijd ons best doen om alle mobiele platformen langs te laten komen, blijkt het aanbod aan recent uitgebrachte games voor Windows Phone dermate beperkt dat we voor dat platform geen games hebben opgenomen in deze round-up.

Pokémon Duel

Er was in 2016 geen grotere hype dan Pokémon Go. Veel gamers hadden lang uitgekeken naar het spel, maar niemand had vooraf kunnen bevroeden hoe populair de augmented reality-game van Niantic zou worden. Al snel bleken miljoenen spelers wereldwijd gegrepen door het Pokémon-virus. Hoewel de grote piek al enige maanden achter ons ligt en het aantal actieve spelers sterk is gedaald, is het spel ook nu nog populair. Of die populariteit genoeg is om een ander gratis Pokémon-spel naar een vergelijkbare hoogte te stuwen, is echter nog maar de vraag.

Titel Pokémon Duel Platform Android, iOS Prijs Gratis

Dat nieuwe Pokémon-spel heet Pokémon Duel, en het is een totaal andere game dan Pokémon Go. Ook de traditionele Pokémon-games lijken in niets op dit spel. Pokémon Duel draait om het verzamelen van digitale kaarten. Die kaarten vertalen zich naar een collectie Pokémon waarmee je een deck van zes Pokémon samenstelt. Met die Pokémon ga je, geholpen door wat hulpkaarten die allerlei effecten kunnen hebben, de strijd aan met het team van een andere speler, wat trouwens ook een AI-speler kan zijn. De strijd speelt zich af op een bord waarop je Pokémon zich als pionnen bewegen. Het doel is om het centrale vak aan de zijde van je opponent te bereiken, en zijn of haar doel is uiteraard om datzelfde bij jou te bewerkstelligen.

Vechten met een draaischijf

Doordat er maar een beperkt aantal paden naar de overkant van het bord is, komt het onherroepelijk voor dat Pokémon elkaar tegenkomen. Op dat moment vindt er een gevecht plaats. Dat gevecht verloopt op basis van toeval. Beide Pokémon hebben een schijf met daarop een aantal aanvallen met bepaalde krachten, speciale bewegingen en een zone die een misser oplevert. Welke zone onder de pijl belandt, bepaalt welke actie ingezet wordt. Voert je tegenstander een betere aanval uit dan jij, dan verliest je Pokémon en verdwijnt hij van het bord. Een verslagen Pokémon komt dan een paar beurten in het Poké Center terecht om bij te komen, waarna hij opnieuw kan worden ingezet.

De invloed die de speler heeft op de gevechten beperkt zich dus tot de manier waarop je voor 'slimme' confrontaties kunt zorgen. Als jij een groot vak hebt met een aanval van 40 punten, en de Pokémon aan de overzijde heeft maar een klein gebied waarmee hij je zou kunnen verslaan, dan zou dat in de meeste gevallen voordelig moeten aflopen. Weet je je stukken zo te positioneren dat je een vijandelijke Pokémon kunt insluiten op het bord, dan is deze bovendien automatisch verslagen. Zo tekent zich dus een tactische strijd af waarbij positie kiezen, toewerken naar de confrontaties die een goede kans van slagen hebben, en een gezonde dosis geluk bepalend zijn voor de afloop van een potje.

Win je, dan stijg je in de rankings en ontvang je wat sleutels als beloning, waarmee je uiteindelijk nieuwe kaarten kunt krijgen. Daarmee is het belangrijkste onderdeel ook meteen genoemd. Het gaat om de duels, maar kaarten verzamelen is de basis. En daar ligt, zo lijkt het, ook meteen een potentiële bron van frustratie. Er zijn namelijk best veel handelingen in het spel waarbij je een aardige voorraad kaarten kunt gebruiken. Door andere Pokémon op te offeren of bepaalde grondstoffen in te zetten, kun je je eigen Pokémon bijvoorbeeld laten stijgen in level. Dat maakt ze sterker. Wil je hogerop komen, dan is dat noodzakelijk. De eerste paar uur lukt dat best aardig. Win wat potjes, open booster packs, en timmer op die manier vrij eenvoudig aan de weg. Dat wordt alleen steeds lastiger en het verloopt steeds trager. En dan zullen, voor de meer toegewijde spelers, de microtransacties die het spel optioneel aanbiedt steeds aantrekkelijker worden. Het is overigens mogelijk om je ook zonder die aankopen prima te vermaken, maar vermoedelijk zal dat voor spelers die de rankings écht willen bestormen een lastig verhaal worden.

Connectieproblemen

Toch is dat niet het grootste probleem waar Pokémon Duel mee kampt. Wij hebben de game een paar dagen met veel plezier gespeeld zonder er een eurocent aan uit te geven, maar werden helaas gehinderd door een ander, niet met microtransacties op te lossen probleem. Het spel kampt namelijk met connectieproblemen. Dat zou nog niet zo erg zijn als je gewoon verder kunt gaan wanneer er weer verbinding is, maar dat is helaas niet het geval. De game werkt alleen als je verbonden bent met internet, en lopende gevechten worden afgebroken als je je verbinding verliest. Dat is irritant. Daarnaast moet je soms lang wachten voor bepaalde menu's zijn ingeladen, omdat het spel dan ook even de connectie kwijt is. Soms werd dit bij ons pas verholpen als we de hele game opnieuw opstartten.

Daarmee is het voor Pokémon Duel eigenlijk al 'game over' voor het spel goed en wel uit de startblokken is gekomen. We konden weliswaar regelmatig een wat langere periode achter elkaar spelen, maar dat verbloemt de minder stabiele momenten niet. Potentie heeft Pokémon Duel wel. Het spelletje is leuk en gaat, zelfs al heb je maar beperkt invloed op de duels tussen Pokémon, dieper dan je aanvankelijk denkt. Je meer daar op richten dan op de wat moeizame manier van Pokémon verzamelen en trainen werkt dan ook positief voor het spelplezier. Mocht de game wat stabieler gaan draaien, dan is er zeker een toekomst voor Pokémon Duel. Dat die toekomst in weinig lijkt op wat Pokémon Go teweeg heeft gebracht, mag echter duidelijk zijn.