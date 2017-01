Door Sander van Voorst, maandag 2 januari 2017 12:18, 19 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Quentin Lengelé heeft het appartement van Deckard uit de film Blade Runner gedetailleerd nagebouwd in 3d, zodat het in vr te bewonderen is. Hij werkt inmiddels twee jaar aan het project en heeft onlangs videobeelden van het appartement gepubliceerd.

RoadtoVR nam contact met Lengelé op, nadat zij een aantal jaar geleden al eens aandacht aan zijn project hadden besteed. Het project met de naam 'Blade Runner 9732' stond toen nog in zijn kinderschoenen, maar inmiddels is de ontwikkelaar bijna klaar met zijn creatie. Hij moet alleen nog de badkamer verbeteren en een paar details toevoegen. De laatste stap is het porten naar vr, wat momenteel moet wachten omdat Lengelé niet beschikt over een vr-headset van de nieuwste generatie.

In een recente update op de pagina van zijn project schrijft de ontwikkelaar welke updates hij als laatste aan het appartement heeft toegevoegd. Daaronder zijn het bijstellen van lens flares, het renderen van glas, nieuwe belichting en verbeterde textures. Hij legt aan RoadtoVR uit dat zijn project begon als oefening voor zijn 3d-vaardigheden in 3D Studio Max. Het ging hem in eerste instantie alleen om de tegels op de muur van het appartement, waarna hij besloot alle objecten uit de flat te creëren.

Deckards appartement in de film is gemodelleerd naar het interieur van het Ennis House, een huis is Los Angeles dat in 1924 is gebouwd naar een ontwerp van de architect Frank Lloyd Wright. Het ontwerp is geïnspireerd op dat van de oude Maya-tempels en het huis figureert in meer films waaronder Black Rain, Rush Hour en de film over vr The Thirteenth Floor.

De film Blade Runner van regisseur Ridley Scott kwam in 1982 uit. In de film wordt de ex-politieagent Rick Deckard gespeeld door Harrison Ford. Hij is op zoek naar replicants, waarvan er een wordt gespeeld door Rutger Hauer. Inmiddels is een sequel aangekondigd met de naam Blade Runner 2049, die begin oktober in Nederland en België uitkomt.

Beelden van de meest recente versie van het project