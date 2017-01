Door Emile Witteman, dinsdag 10 januari 2017 11:05, 11 reacties • Feedback

Tijdens de Visa Vegas eRace heeft de Nederlander Bono Huis 200.000 dollar gewonnen door de eerste prijs te behalen. Hij wist tijdens de kwalificaties pole position te bereiken, wat hem een extra 25.000 dollar opleverde.

Huis was echter niet de eerste coureur die de finishlijn bereikte. De Fin Olli Pahkala reed als eerste over de eindstreep, maar kreeg later een tijdstraf van twaalf seconden, toen bleek dat door een foutje in de software hij meer 'FanBoost' gekregen had dan toegestaan is. FanBoost is een snelheidsbonus die gegeven wordt aan de drie populairste coureurs. Het publiek kan daarvoor stemmen op onder andere sociale media. Door de vergissing werd Pahkala teruggezet naar de derde plaats en won Huis de race, die met omgerekend meer dan 200.000 euro naar huis mocht.

De Visa Vegas eRace is een speciaal ontwikkelde virtuele Formule E-race, die niet gebaseerd is op een andere game. Het evenement werd gehouden in het Venetian Hotel in Las Vegas op een virtueel circuit dat door de straten van dezelfde stad liep.

Een samenvatting van de race