Ter ere van het tienjarige jubileum van de aankondiging van de iPhone heeft journalist Sonny Dickinson twee verschillende prototypes getoond van wat later het besturingssysteem van de succesvolle telefoon moest worden.

Het is onduidelijk wat de bron van de vroege versies is, maar Dickinson is vaker met betrouwbare informatie over Apple gekomen. De twee besturingssystemen zijn nog in een zeer vroeg stadium en hebben beide een zeer verschillende insteek. Het eerste model, op de afbeelding rechts, draagt de naam P1 en draait software van Tony Fadell, die veel heeft bijgedragen aan het ontwerp van de iPod. Dit komt terug in zijn ontwerp van de interface, dat in essentie weinig meer is dan de interface van de iPod met virtuele knoppen.

Links: Forstall, rechts: Fadell

Het andere ontwerp, de P2, is afkomstig van Scott Forstall. Het ziet er misschien uit alsof het door iemand is ontworpen die net zijn allereerste stukje software heeft geschreven en daar een rudimentaire interface omheen heeft gebouwd, maar het legt wel de basis voor wat uiteindelijk de definitieve versie van het besturingssysteem is geworden. Het bestaat namelijk uit grote knoppen die duidelijk aangeven wat hun functie is.

De hardware waar de telefoons op draaien, is duidelijk ook nog niet af. Het scherm is van plastic gemaakt en de homeknop is niet meer dan een deuk in de voorkant van het toestel. Daarmee is de cirkel rond, nadat Apple met de iPhone 7 de homeknop verving voor een drukgevoelige deuk onder het scherm.