Door Sander van Voorst, maandag 30 januari 2017 14:11, 5 reacties • Feedback

Een GitHub-project heeft zich tot doel gesteld om het zogenaamde Incompatible Timesharing System opnieuw te bouwen. Dit gebeurt in een in de jaren zestig ontwikkeld besturingssysteem, dat onder andere draaide op PDP-10-computers.

Het project werd ontdekt door The Register en vermeldt in de doelstelling dat het erop is gericht het ITS 'vanaf nul' opnieuw op te kunnen bouwen. Dat besturingssysteem werd ongeveer vijftig jaar geleden ontwikkeld door medewerkers van het kunstmatige-intelligentielaboratorium van het Amerikaanse MIT . Door dit systeem konden verschillende gebruikers samen gebruikmaken van de capaciteit van bijvoorbeeld een PDP-10-systeem van DEC door middel van timesharing. De naam van het systeem is een ludieke verwijzing naar het MIT-OS met de naam Compatible Time-Sharing System. Gebruikers konden het systeem op afstand gebruiken via Arpanet.

Het systeem was in gebruik tot 1990 en was geschreven in assembleertaal. De toepassingen voor het systeem waren daarentegen vaak geschreven in LISP, een programmeertaal die de standaard werd voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Onder andere de populaire teksteditor Emacs werd op het ITS geschreven. Werken op het systeem moet enige tijd vrij frustrerend zijn geweest, omdat gebruikers steeds op zoek waren naar manieren om het te laten crashen. Dit werd verholpen door een commando in te voeren waarmee iedereen het systeem kon laten vastlopen en dat meteen toonde wie voor die actie verantwoordelijk was.

Het GitHub-project, dat op naam staat van Lars Brinkhoff, wil een geautomatiseerde build van het ITS ontwikkelen. Daarnaast wil het achterhalen welke programma's over broncode beschikken en welke die missen. Ook wil het programma's updaten en verbeteren. Om het ITS te draaien, is een KLH10-emulator nodig. Zelfs telnet, ftp en tcp worden ondersteund.

Een DECsystem-1090 met geheugenmodules, foto door Retro-Computing Society of Rhode Island - eigen werk, CC BY-SA 3.0