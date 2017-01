Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 20 januari 2017 14:18, 12 reacties • Feedback

Jaunt maakt een vr-versie van een film uit de jaren negentig over virtual reality: The Lawnmower Man. Het bedrijf van de Nederlander Arthur van Hoff werkt voor het maken samen met de rechthebbenden van de originele film uit 1992.

The Lawnmower Man kreeg met name bekendheid vanwege de voor die tijd hoogstaande grafische effecten. De film, die aanvankelijk The Cyber God zou heten, leunde zwaar op de visuele weergave van een virtuele omgeving. Het verhaal draait om een wetenschapper van het bedrijf Virtual Space Industries, die apen gebruikt om experimenten uit te voeren met het verhogen van intelligentie.

De wetenschapper besluit zijn experimenten uit te breiden naar mensen, en nodigt de zwakbegaafde tuinman Jobe Smits uit om virtualrealitygames te spelen. De testen in de virtuele ruimte maken de tuinman inderdaad aanzienlijk slimmer, maar ook kwaadaardiger en bovendien ontwikkelt hij bijzondere telekinetische krachten. Jobe stelt zich ten doel zichzelf tot pure energie om te zetten en door te dringen in systemen wereldwijd om absolute macht te verkrijgen.

Hoe de versie voor virtual reality er uit komt te zien is nog niet bekend. Het is een van vele vr-projecten waar Jaunt aan werkt. Dit Amerikaanse bedrijf richt zich op het maken en publiceren van vr-materiaal en is opgericht door de Nederlandse Java-pionier Arthur van Hof. Jaunt werkt onder andere aan meerdere science-fictionseries en een comedy voor vr, meldt het bedrijf aan Hollywood Reporter. De eerste beelden van de komende video's toont het bedrijf tijdens het Sundance Film Festival, dat 20 januari van stat gaat.

Trailer van de film The Lawnmower Man uit 1992