De broncode van de Nintendo 64-game Turok: Dinosaur Hunter is toevallig gevonden op een oude pc van gameontwikkelaar Iguana Entertainment. De ontwikkelaar en moederbedrijf Acclaim zijn sinds bijna dertien jaar failliet.

De beheerder van YouTube-kanaal SiliconClassics vond de data op een oude Silicon Graphics Indy-computer, die gebruikt werd door het toenmalige Iguana Entertainment. Op de harde schijf treft hij muziek- en geluidsbestanden, ai-scripts en honderden andere files aan van de game uit 1997. Het lijkt erop dat de gehele broncode aanwezig is. Wat hij precies met de broncode gaat doen, is niet duidelijk.

Een van de bestanden die hij opent, heeft de naam Stephen Broumley bovenaan staan. Toevallig kreeg deze gameontwikkelaar het filmpje te zien en liet hij een reactie achter. "Ik heb alle bazen, filmpjes, effecten en een heleboel andere systemen geprogrammeerd toen ik jong was. Bedankt voor de nostalgietrip!"

SiliconClassics zegt in een ander filmpje de Silicon Graphics Indy-computers te hebben gekocht van een computerhardwarehandelaar in Brooklyn. Die had ze gekocht bij de faillissementsveiling van game-uitgever Acclaim in 2004, waarna ze meer dan een decennium bij hem op de plank hebben gelegen totdat ze weer doorverkocht werden aan de maker van de video. SiliconClassics zegt dat hij niet uitsluit dat hij nog meer interessante data gaat vinden op de computers.