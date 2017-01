Door Emile Witteman, maandag 16 januari 2017 11:32, 17 reacties • Feedback

Een ontwikkelaar heeft een versimpelde versie van de eerste Portal op een Apple IIe werkend gekregen. Het spel is in 2d en beschikt over een klein aantal levels. Ook de aftiteling van het spel is nagemaakt.

De ontwikkelaar, Vince Weaver, kreeg het idee om het spel op de Apple IIe na te maken nadat hij de originele game van zijn vrouw had gekregen en hij de aftiteling wilde recreëren op de oude Apple-computer. Terwijl hij daarmee bezig was, ontdekte hij dat hij zonder al te veel moeite enkele basisgameplayelementen werkend kon krijgen. Ook bleek de kleurenmodus van de klassieke computer ondersteuning te hebben voor precies de goede kleuren blauw en oranje, die de portalen in het spel aannemen.

Erg soepel draait het spel niet met een framerate van ongeveer 3fps. Er zijn slechts twee levels in het spel geïmplementeerd: een level waar een turret de Companion Cube bewaakt en het laatste level waarin GLaDOS verslagen moet worden.

Het spel is geprogrammeerd in Basic. Weaver vertelt dat de physics engine bestaat uit vijf regels code, die voor de bewegende objecten zorgen. De gameplay en levels zijn volgens de ontwikkelaar in vijf dagen gemaakt; de aftiteling was in twee dagen klaar.

Dit is niet de eerste keer dat Weaver een dergelijk project uitvoert. Een jaar eerder maakte hij een variant van Kerbal Space Program voor de Apple II.