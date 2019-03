Turok-remaster komt op 18 maart uit voor Nintendo Switch

Een remaster van de originele, ruim twintig jaar oude game Turok: Dinosaur Hunter komt op 18 maart beschikbaar voor spelers met een Nintendo Switch-console. Een vernieuwde versie van dit origineel kwam eerder al op de pc en Xbox One beschikbaar.

Op de website van Nintendo staat dat Turok over een kleine twee weken uitkomt voor 20 dollar. Het gaat om de remaster, waarbij de klassieke game is 'opgewaardeerd'. Bij de Switch-versie is het in ieder geval mogelijk om onafhankelijk van elkaar rond te kijken en wapens te richten. Het jagen op dinosaurussen is nog altijd de kern van het spel, waarbij wederom de nodige high-tech wapens aanwezig zijn.

De hd-remasters van het originele Turok en de opvolger Turok 2: Seeds of Evil kwamen in 2015 al beschikbaar voor de pc en vorig jaar was de Xbox One aan de beurt. Toen kon ontwikkelaar Nightdive Studios nog niet bevestigen dat de titels ook voor de Switch worden uitgebracht, maar het bedrijf gaf wel aan dat een 'cool' idee te vinden.

Nintendo heeft officieel nog niet aangegeven of ook de remaster van Turok 2: Seeds of Evil beschikbaar komt voor de Nintendo Switch, maar het Twitter-account Pixelbuster meldt dat Nightdive via Discord heeft bevestigd dat ook deze opvolger naar de Switch komt. De studio heeft dit nog niet officieel bevestigd en ook is onduidelijk of Turok 2 eveneens op 18 maart uitkomt.

Turok: Dinosaur Hunter verscheen in 1997 en Turok 2: Seeds of Evil in 1998. Beide games kwamen uit voor de Nintendo 64 en ook voor Windows. In het op comics gebaseerde schietspel kruipt de speler in de huid van de inheemse Amerikaanse tijdreiziger Turok, die delen van het Chronoscepter-relikwie moet vinden en onder andere dinosaurussen en aliens op zijn pad vindt.