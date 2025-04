Atari neemt maker van System Shock-, Doom 64- en Quake-remasters Nightdive over

Atari gaat Nightdive Studios overnemen. Nightdive is bekend van remakes en remasters van retrogames als System Shock, Blade Runner, Doom 64 en Quake. Met de overname is tien miljoen dollar gemoeid en Atari verwacht deze in april te kunnen afronden.

Door de overname kan Atari Nightdives KEX-engine inzetten om meer retrogames te remasteren naar moderne hardware, schrijft de uitgever. Daarnaast zou Nightdive als uitgever van retrogames Atari's 'retro-focused groeistrategie' ondersteunen. Atari's ceo Wade Rosen was al bekend met het bedrijf; hij had al voor 13 procent aan Nightdive-aandelen. De oprichters hadden de resterende 87 procent.

Atari koopt de uitgever voor tien miljoen dollar, deels in Atari-aandelen. Afhankelijk van hoe Nightdive de komende drie jaar presteert, kunnen de voormalige Nightdive-eigenaren tot tien miljoen dollar extra krijgen. In het afgelopen boekjaar had Nightdive een omzet van zo'n drie miljoen dollar.

Nightdive is eind 2012 opgericht en heeft in de loop der jaren diverse remakes en remasters van populaire games uitgebracht door middel van de KEX-engine. Zo verscheen in 2020 een remaster van Doom 64, met een volledig nieuw hoofdstuk. Voor deze port werkte Nightdive samen met Bethesda. In 2021 kwam Nightdives remaster van Blade Runner uit, al was deze remaster niet zonder kritiek. Sinds 2016 werkt de ontwikkelaar aan een remake van het in 1994 verschenen System Shock, een game die oorspronkelijk in 2018 had moeten verschijnen. De release is nu gepland voor 30 mei.