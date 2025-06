Atari kondigt remake retroconsole aan als Atari 2600+

Atari en Plaion kondigen een remake van de Atari 2600 aan onder de naam Atari 2600+. De retroconsole ondersteunt via backwards compatibility zowel Atari 2600- als 7800-games en is vanaf 17 november wereldwijd beschikbaar voor 120 euro.

Bron: Atari

Atari noemt de 2600+ een geüpdatete versie van de 2600 met vier schakelaars en lijkt op de CX2600-A-variant die in 1980 voor het eerst op de markt werd gebracht. De console is wel 20 procent kleiner dan het origineel en heeft een moderne HDMI-poort en USB-stroomvoorziening. De vernieuwde console wordt aangedreven door een Rockchip 3128-soc en heeft 256MB aan DDR3-geheugen. Er is 256MB interne opslagruimte op een eMMC-chip beschikbaar.

De console wordt geleverd met een eveneens vernieuwde CX40+-joystick en een 10-in-1-cartridge met daarop de games Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball en Yars' Revenge. Atari deelt ook een lijst met alle compatibele games. Eerder bracht Atari ook al de VCS uit, die na een redesign erg op de 2600 lijkt. Die console dient overigens meer als moderne console met streamingondersteuning. Ook op die console zijn Atari 2600-games te spelen.