Atari rondt overname van System Shock-ontwikkelaar Nightdive Studios af

Atari heeft de overname van Nightdive Studios afgerond. Dat is ongeveer twee maanden na de aankondiging. Daarmee valt Nightdive, dat onder meer verantwoordelijk is voor de System Shock-remake, vanaf nu onder Atari.

Atari meldt in een persbericht dat de overname deze week is voltooid. Het bedrijf betaalt in eerste instantie 9,5 miljoen dollar voor de gamemaker, deels in de vorm van Atari-aandelen. Nightdive Studios krijgt ook een potentiële bonus van 10 miljoen dollar, afhankelijk van de bedrijfsprestaties in de komende drie jaar.

De overname van Nightdive Studios werd op 22 maart aangekondigd. Atari zei toen dat Nightdive de 'retro-focused groeistrategie' van Atari kan ondersteunen, aangezien die studio de uitgever is van verschillende retrogames. Het bedrijf kan ook de KEX-engine van de ontwikkelaar gaan gebruiken om meer retrogames te remasteren.

Nightdive Studios werd in 2012 opgericht. De studio is vooral bekend van verschillende remasters van retrogames. Het bedrijf remasterde onder meer DOOM 64 en Quake. Op 30 mei brengt het bedrijf een volledige remake van de eerste System Shock-game uit. Het bedrijf werkt sinds 2016 aan die remake, die aanvankelijk op de planning stond voor een release in 2018.