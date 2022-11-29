Arcadeversie van tennisgame Pong bestaat vijftig jaar

Het is alweer vijftig jaar geleden dat de game Pong uitkwam. Het is het eerste product van gameontwikkelaar Atari en kwam eerst uit als een arcadespel. Naar aanleiding van de populariteit van de arcade verscheen drie jaar later de homeconsoleversie.

De oorsprong van Pong ligt bij ingenieur Allen Alcorn. Hij werd door Atari-medeoprichter Nolan Bushnell ingehuurd om spellen te ontwikkelen voor het bedrijf, ook al had Alcorn geen ervaring als game-ontwikkelaar. Alcorn en Bushnell hadden al eerder samengewerkt bij elektronicafabrikant Ampex, vertelde Alcorn in een interview met IGN in 2012. De Atari-oprichter raakte toen onder de indruk van Alcorns expertise op het gebied van computerwetenschappen en elektrotechniek. Daarom wilde Bushnell de ingenieur bij zijn bedrijf hebben.

Wat de precieze inspiratie achter Pong is, blijft onduidelijk. Volgens Bushnell is het spel gebaseerd op digitale variaties op tennis, waaronder een die hij heeft gespeeld op een PDP-1-computer in 1964. Alcorn zegt echter dat Pong is gebaseerd op het pingpongspel van de Magnavox Odyssey, die Bushnell voor de release van de console had gezien. Als oefenproject kreeg de ingenieur de opdracht om een eenvoudig spel te maken met één bewegende plek, twee peddels en cijfers voor het bijhouden van de score.

De eerste versie vond Alcorn te saai en hij voegde daarom bepaalde elementen toe om het wat spannender te maken, zoals de bal die steeds sneller gaat. Een ander kenmerk was dat de peddels in het spel de bovenkant van het scherm niet konden bereiken. Dit kwam door een defect in het circuit. In plaats van het defect te repareren, besloot Alcorn om het erin te laten. Dit maakte het spel moeilijker en voorkwam dat 'twee vaardige spelers het spel eeuwig konden spelen'.

In augustus 1972 plaatste Atari een prototype van Pong bij de bar Andy Capp's Tavern in de Californische plaats Sunnyvale. Het bedrijf had al eerder pinballmachines geleverd aan de bar. Het prototype was al snel defect door de grote populariteit. De oorzaak van de storing bleek uiterst simpel: het muntinwerpbakje, dat was geleend van een wasmachine uit een wasserette, zat vol, waardoor er geen munt meer bij paste.

Na het vinden van investeerders, lukte het Atari om Pong uit te brengen. Op 29 november 1972 werd de game aangekondigd en werden er twaalf arcadekasten verspreid over Californië. Na de release verdiende Pong consequent vier keer meer dan andere muntautomaten in die tijd. Bushnell schatte in een interview met Game Informer in 2011 dat het spel 30 tot 40 dollar per dag verdiende. Dat zijn ongeveer 140 tot 160 mensen die spelen voor 25 cent per keer. Tegen 1974 waren er ruim 8000 Pong-arcadekasten verkocht.

In 1975 kwam Atari met een homeconsoleversie van de game. Er verschenen twee versies op de markt: Home Pong, die alleen te koop was via winkelketen Sears, en Atari's eigen versie. Van Home Pong zijn er 150.000 exemplaren verkocht en Atari's eigen versie ging 50.000 keer over de toonbank, schreef Wired in 2012. Ook zijn talloze fabrikanten sindsdien met hun eigen versie van Pong gekomen. Tweakers heeft in 2019 een artikel gepubliceerd over hoe je een eigen Pong-console kan maken.