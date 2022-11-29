Arcadeversie van tennisgame Pong bestaat vijftig jaar

Het is alweer vijftig jaar geleden dat de game Pong uitkwam. Het is het eerste product van gameontwikkelaar Atari en kwam eerst uit als een arcadespel. Naar aanleiding van de populariteit van de arcade verscheen drie jaar later de homeconsoleversie.

De oorsprong van Pong ligt bij ingenieur Allen Alcorn. Hij werd door Atari-medeoprichter Nolan Bushnell ingehuurd om spellen te ontwikkelen voor het bedrijf, ook al had Alcorn geen ervaring als game-ontwikkelaar. Alcorn en Bushnell hadden al eerder samengewerkt bij elektronicafabrikant Ampex, vertelde Alcorn in een interview met IGN in 2012. De Atari-oprichter raakte toen onder de indruk van Alcorns expertise op het gebied van computerwetenschappen en elektrotechniek. Daarom wilde Bushnell de ingenieur bij zijn bedrijf hebben.

Wat de precieze inspiratie achter Pong is, blijft onduidelijk. Volgens Bushnell is het spel gebaseerd op digitale variaties op tennis, waaronder een die hij heeft gespeeld op een PDP-1-computer in 1964. Alcorn zegt echter dat Pong is gebaseerd op het pingpongspel van de Magnavox Odyssey, die Bushnell voor de release van de console had gezien. Als oefenproject kreeg de ingenieur de opdracht om een eenvoudig spel te maken met één bewegende plek, twee peddels en cijfers voor het bijhouden van de score.

Pong

De eerste versie vond Alcorn te saai en hij voegde daarom bepaalde elementen toe om het wat spannender te maken, zoals de bal die steeds sneller gaat. Een ander kenmerk was dat de peddels in het spel de bovenkant van het scherm niet konden bereiken. Dit kwam door een defect in het circuit. In plaats van het defect te repareren, besloot Alcorn om het erin te laten. Dit maakte het spel moeilijker en voorkwam dat 'twee vaardige spelers het spel eeuwig konden spelen'.

In augustus 1972 plaatste Atari een prototype van Pong bij de bar Andy Capp's Tavern in de Californische plaats Sunnyvale. Het bedrijf had al eerder pinballmachines geleverd aan de bar. Het prototype was al snel defect door de grote populariteit. De oorzaak van de storing bleek uiterst simpel: het muntinwerpbakje, dat was geleend van een wasmachine uit een wasserette, zat vol, waardoor er geen munt meer bij paste.

Na het vinden van investeerders, lukte het Atari om Pong uit te brengen. Op 29 november 1972 werd de game aangekondigd en werden er twaalf arcadekasten verspreid over Californië. Na de release verdiende Pong consequent vier keer meer dan andere muntautomaten in die tijd. Bushnell schatte in een interview met Game Informer in 2011 dat het spel 30 tot 40 dollar per dag verdiende. Dat zijn ongeveer 140 tot 160 mensen die spelen voor 25 cent per keer. Tegen 1974 waren er ruim 8000 Pong-arcadekasten verkocht.

In 1975 kwam Atari met een homeconsoleversie van de game. Er verschenen twee versies op de markt: Home Pong, die alleen te koop was via winkelketen Sears, en Atari's eigen versie. Van Home Pong zijn er 150.000 exemplaren verkocht en Atari's eigen versie ging 50.000 keer over de toonbank, schreef Wired in 2012. Ook zijn talloze fabrikanten sindsdien met hun eigen versie van Pong gekomen. Tweakers heeft in 2019 een artikel gepubliceerd over hoe je een eigen Pong-console kan maken.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 14:33 36

29-11-2022 • 14:33

36

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Reacties (36)

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wisselwerking 29 november 2022 14:36
Gek genoeg vind ik die oude, simpele spellen nog steeds leuk om te doen. Leuk om hier weer eens aandacht voor te hebben.
himlims_ @wisselwerking29 november 2022 14:47
Zijn paar dingen die je als tweaker gedaan "moet" hebben; pc (te ver) overlocken, kek review schrijven over product y, een DIY-arcadekast bouwen :+

mijn 40-50euro 'retro' systeempje:
- 2player knopjes+joystick (iets als deze - even zoeken naar 'goede' deal en verzendkosten) ~20euro
- mdf plankje van de praxis ~8euro
- oude i5 workstation ~10-15euro (zie V&A)
- oude 4:3 monitor (neovo glas plaat ~10euro)
- spuitbusje zwart ~2euro action

resultaat: https://tweakers.net/foto...KW4fW3JszN2CgOuzL4GqP.jpg

Vervolgens wat @410Gone schrijft; mame, snes etc. erop en gaan :)
//edit; @DrPoncho https://batocera.org/ :P als OS

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 16:05]

410Gone @himlims_29 november 2022 15:05
Als je ècht mooie bartops wilt met Hyperspin, check Shar-Kade uit de UK, op Youtube staan diverse voorbeelden van zijn creaties, erg mooi! :)

Bijvoorbeeld..
systemshock @410Gone29 november 2022 15:55
Ik zit er net tussen in. Ik had een volledige arcade kast gemod, maar moest weg vanwege gebrek aan ruimte. Heb later een Arcade 1Up gekocht, gemod en draait nu alle games t/m Street Fighter V (Arcade versie, niet de PC/console versie).

Ik moet nog alleen de Sinden light guns aanschaffen voor o.a. Terminator Salvation en Aliens Armageddon.

En ja... Pong staat er ook op ;-)
OFV @systemshock29 november 2022 16:07
Ik heb ook een 1up arcade en dat modden klinkt mij als muziek in de oren. :)
Heb je nieuwe (stereo) speakers geplaatst? Heb je misschien info voor me van waaruit ik een goede start maak met het modden? Laagdrempelig mee kan starten?
systemshock @OFV30 november 2022 09:23
Je kan ETA Prime even checken voor een begin.
https://www.youtube.com/watch?v=09DQCOr6zQM

Ik heb de buttons niet aangepast en zal ik laten zitten.
Alleen de joysticks wil ik nog vervangen met Sanwa's.
Nu zitten dezelfde controllers er in, maar voor de echte arcade feeling is een Sanwa of Hap joystick wel het beste.

Ik heb er alleen geen RPI in gedaan maar een Pandora's Box (Android doosje) en een PC.
De Android box gaat standaard aan, zodat de kids een omgeving hebben waar ze niets in kunnen wijzigen.
De PC is voor het stevigere materiaal en zet ik handmatig aan.

Advies, als je je 4:3 scherm blijft gebruiken, laat de oude retrogames het beeld "streched" weergeven.
Doordat je dat doet, krijg je geen balken meer op je 4:3 scherm.

De "emulator" Teknoparrot is tip als je een PC gaat gebruiken.
Ik heb veel "actuelere" games er nu op staan en een aantal die ik graag met een Sinden Light wil gebruiken zoals House of the Dead: Scarlet Dawn.
OFV @systemshock30 november 2022 09:37
Dank je. Klinkt erg goed hoe je het voor elkaar hebt.
himlims_ @410Gone29 november 2022 15:08
Dat ga je niet redden met een 40-50euro budget :) Wel mooi spul zeg :P :P
Xaphod @himlims_29 november 2022 15:17
Helemaal mee eens, al die dingen ook gedaan.
Onze eerste spel computer was zo'n pong spel voor de tv.
Ik heb een "gewone" tabletop arcade kast met Batocera en een Barrelcade met daarop de "basis" spellen, (zo'n 60 in een kaart).
Dat ziet er zo uit: https://photos.app.goo.gl/myC7KPaRCtSQMty7A
ThanosReXXX @Xaphod29 november 2022 15:24
Barrelcade... Ik had het kunnen weten voordat ik op de link klikte... ;)

Ziet er wel tof uit trouwens. Maar is het niet een beetje onhandig zo, met die controls onder die glasplaat en zo laag? Bij een normale arcadekast heb je de bediening toch een stuk hoger.
Xaphod @ThanosReXXX2 december 2022 13:18
De hoogte is voor mij (1,76 M) en voor de nog iets grotere familie en vrienden precies goed, we hoeven niet te bukken.
De glasplaat steekt maar een klein stuk over de controls heen, daar heb je ook geen last van.
Ik heb hem gemaakt naar een voorbeeld in het Arcadecontrols forum.
ThanosReXXX @Xaphod2 december 2022 13:34
Aha, dan komt het op de foto wellicht iets anders over dan in het echt. Hoe dan ook: wel knap gedaan, zelf ben ik niet zo handig in klussen, dus dat zou voor mij gewoon kopen worden... ;)
DrPoncho @himlims_29 november 2022 14:58
Gaaf gedaan :)

Tip; RetroPi, in tegenstelling tot de naam draait het ook erg goed op Ubuntu.

[Reactie gewijzigd door DrPoncho op 22 juli 2024 16:05]

ultimasnake @himlims_29 november 2022 16:39
Geen foto’s zo snel maar ik heb een single player arcade ‘tafel’ gemaakt van de typische lack-tafel van ikea. Zo een ding snijd je haast letterlijk open, schuift er een oude hp flatscreen in, pi-2 (toen der tijd courta t) en een amplifier van ali met speakertjes en klaar was harry!

Verkocht aan iemand die het leuk vond voor z’n kids en die schijnen er erg zoet mee geweest te zijn.

Nu een arcade kast zelf ontworpen en met een laser cutter in een hackerspace gemaakt. Helaas staat ie nu incompleet in de schuur maar alles behalve de mdf en arcadeknoppen waren restjes
BLACKfm @himlims_29 november 2022 16:47
Ah, kan ik die mooi van mijn tweakers bucket-list, want die heb ik een jaar of 5 geleden al gebouwd :)

https://media.discordapp....07921/20200831_201145.jpg
https://media.discordapp....92083/20200831_201013.jpg

Gebruik um nooit, en het idee was om er nog met 3D geprinte lichtgevende letters voor te monteren, maar waar ik het voor maakte (soort kantoordingetje bij het bedrijf waar ik toen werkte) was toen al een beetje aflopende. Mogelijk dat ik het ooit nog een keer afmaak met een plexi plaatje voor het scherm en een marquee.

Zit ook een bluetooth/usb/aux/FM radio versterkertje in (uit china), dus is ook gewoon prima te gebruiken als een radio voor op de achtergrond.

Zit een 7 of 9" schermpje in uit een ander projectje, draaiend op een RPI retropi systeempje.

[Reactie gewijzigd door BLACKfm op 22 juli 2024 16:05]

410Gone @wisselwerking29 november 2022 14:38
Dat is de reden dat ik zelf met Hyperspin aan de gang ben geweest, MAME etc.
Old school games zijn kei kicken! :)
sys64738 Moderator F&V @wisselwerking29 november 2022 15:45
Same here.

Komt voornamelijk omdat de spellen toen nog echt om de playability gingen. Tegenwoordig moet het er mooi uit zien en de rest kijken we dan later nog wel even naar als er tijd over is.

Naast mijn home-made arcade kast spelen mijn kinderen ook nog regelmatig op de C64. Hun conclusie is ook dat de spellen heel leuk zijn maar vooral ook erg moeilijk. Zonder trainer / cheats houden ze het geen 2 minuten uit.
Yzord 29 november 2022 14:48
Dus ik dacht, laat ik het gekoppelde filmpje eens bekijken hoe we simpel ons eigen pong console kunnen bouwen. Na een paar minuten snapte ik er helemaal niks meer van haha. Tot zover mijn nerd level gehalte 8)7
wisselwerking @Yzord29 november 2022 14:57
Gelukkig kun je Pong ook gewoon online spelen (ik ben ook niet handig genoeg) ;)
Pierre 29 november 2022 14:49
Jemmig als ik dit zo lees wordt ik oud, dit was mijn 1e kennis making met een game op TV, oude tijden herleven.
ThanosReXXX @Pierre29 november 2022 15:01
Toevallig ook nog in zwart/wit? ;)
Zo ja, dan kan ik je een hand geven, want Pong was ook mijn eerste game ervaring. Bij een neef thuis, op een portable zwart/wit tv'tje.
Yzord @Pierre29 november 2022 15:03
Pierre Kartner?
Bliksem B 29 november 2022 14:42
Nooit geweten dat de magnavox eerder was dan de Atari pong console en zelfs de arcade versie.

Magnavox met zijn "cardridges" sowieso vooruitstrevend.
cazzie 29 november 2022 14:42
We kregen van sinterklaasje een pong variant game box met 3 spelletjes er op. En dan met 2 schuif controllers je broer proberen te verslaan. Good oll times.
ehoeks 29 november 2022 14:52
I love retro gaming. More of this please :)
Robert-Jan 29 november 2022 15:14
Mooi dit soort nieuwsberichten. "Brings back memories!"
En meteen weer zin om de soldeerbout op te pakken.
Eguna 29 november 2022 15:39
Ha, als ik dit zie moet ik altijd denken aan de zogenoemde eerste 'ragequit'
https://www.youtube.com/watch?v=IdrvPfK8p3I
Yaksa 29 november 2022 15:56
Ik weet nog exact waar ik mijn eerste spelletje Pong speelde. De toenmalige café-eigenaar had de biljarttafel laten verwijderen en er een Pong toestel voor in de plaats gezet.
Zijn gedachte: "Biljarten wordt steeds minder, elektronische spelletjes leveren meer op".
Hij heeft daarna van de opbrengst een paar leuke vakantietripjes kunnen bekostigen.
sys64738 Moderator F&V 29 november 2022 15:58
Het filmpje is echt super interessant. Nooit geweten hoe Pong werkt onder de motorkap. Tegenwoordig zou je zoiets gewoon uitprogrammeren maar dat was toen nog niet aan de orde en moest je lekker creatief bezig zijn.

Wat dat aan gaat waren computers vroeger echt leuker. Beetje solderen op je Amiga moederbord om extern toetsenbord en andere hacks mogelijk te maken.

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