Hacker speelt Pong in favicons van 240 openstaande Chrome-tabbladen

Als je net zo bent als de meeste Tweakers-redacteuren, dan heb je op dagelijkse basis enkele tientallen tabbladen openstaan. Als je die nou eens nuttig wilt gebruiken, kun je daar Pong op spelen. Dat is wat Nolen Royalty deed; hij kan Pong spelen op 240 openstaande Chrome-tabs.

Nolen Royalty, die ook wel bekendstaat als eieio, schreef een script waarmee hij Pong kan spelen op openstaande tabbladen in Chrome. Hij zet daarvoor acht Chrome-browsers onder elkaar open met ieder dertig open tabbladen. Daardoor ontstaat er een canvas van 240 tabbladen. Hij gebruikte daarvoor AppleScript, waarmee het mogelijk was de browservensters precies onder elkaar te krijgen.

Royalty liet zich inspireren door een eerder uitgekomen tool van een vriend waarmee het mogelijk is Flappy Bird in een favicon te spelen. Het inspireerde hem om de favicons van tabbladen interactief in te zetten voor Pong. Hij moest daarom de tabbladen zo inrichten dat de favicons actief bleven en met elkaar synchroniseerden.

Daarvoor moesten de tabbladen op de achtergrond actief blijven. Royalty probeerde daarvoor eerst de audio-api in Chrome, maar koos uiteindelijk voor web workers om de tabs actief te houden. Vervolgens liet hij de websites verbinding maken met een eigen webserver, waardoor de favicon wordt bijgewerkt op basis van die serverdata.

Vervolgens bouwde hij een simpele applicatie om een vierkant te creëren in de verschillende tabbladen. Hij moest daarvoor vooral veel pixels opmeten en die in de code verwerken, maar uiteindelijk bleek het mogelijk met redelijke stabiliteit een tekening te maken met het grid van tabs.

Met die zelfgemaakte api was het volgens Royalty redelijk eenvoudig om Pong naar de software te porten. Daarbij speelt de speler als de linkerbalk tegen een computer aan de rechterkant. Royalty zegt dat de code van Faviconic openbaar beschikbaar is onder een MIT-licentie, maar hij waarschuwt dat het om een prototype gaat waarvan de code niet is geoptimaliseerd. Ach, zolang het werkt, hebben we weer iets nieuws om onszelf af te leiden als die 240 tabbladen zelf niet genoeg afleiding bieden.