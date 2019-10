Atari VCS gaat retrogamingdienst Antstream ondersteunen

De Atari VCS, de aankomende retroconsole van de decenniaoude spellenmaker, zal ondersteuning krijgen voor Antstream. Dat is een gamestreamingdienst voor retrogames met 2000 spellen, naast 50 exclusieve Atari-titels van vroeger.

Wat die exclusieve VCS-Antstream-titels zijn wordt niet volledig vermeld, maar in ieder geval zijn Adventure, Night Driver, Pong, Tempest 2000, en Yars’ Revenge van de partij. Verder gaat het om Atari-games 'bekend van speelhallen, consoles en handhelds'. De spellen zullen speelbaar zijn in originele en enhanced vormen, met nieuwe functies als 'multiplayer'; daarmee doelt Atari waarschijnlijk op online multiplayer. Meer exclusieve games moeten ook regelmatig toegevoegd worden aan de dienst.

De Atari VCS wordt geleverd met een dertig dagen durend proefabonnement op Antstream, waarbij ook de 50 exclusieve titels inbegrepen zijn. Wie daarna nog verder wil met Antstream, betaalt 10 dollar per maand.

Momenteel staat de release van de Atari VCS gepland voor maart 2020. De Indiegogo-campagne voor de console werd gehouden in de lente van 2018. Er komen meerdere versies uit. Zo krijgen klanten voor 250 dollar een versie met 4GB ram, de VCS 400. Daarnaast is er de VCS 800 die 8GB ram heeft. Deze versies worden geleverd zonder de bijbehorende gamepad en joystick, die respectievelijk 60 en 50 dollar kosten. Atari brengt ook een pakket uit met de VCS 800, de gamepad en de joystick voor 390 dollar in totaal. Of de console ook in Europa vanaf maart 2020 beschikbaar is en voor welke europrijs is onbekend.