Sony maakt PlayStation Now-abonnement goedkoper en voegt topgames tijdelijk toe

Sony verlaagt de prijs van zijn PlayStation Now-abonnement naar 10 euro per maand. Eerder was dat 15 euro per maand. Ook komen er via de dienst blockbusters beschikbaar, die na drie maanden weer verdwijnen. Nu zijn dat God of War, Uncharted 4 en GTA V.

Gamers kunnen voortaan ook per kwartaal betalen; drie maanden toegang tot PlayStation Now kost 25 euro. De prijs voor een jaarabonnement is omlaag gegaan naar 60 euro, dat was voorheen 100 euro. Sony zegt de prijzen aan te passen om ze zo meer vergelijkbaar te maken met andere entertainment- en streamingdiensten.

PlayStation Now is een abonnement dat toegang geeft tot honderden games die gestreamd kunnen worden. Het gaat daarbij veelal om oudere games die voor de PS2 en PS3 uitkwamen. Ook zijn er recente PS4-games via de dienst beschikbaar als download, maar het aanbod daarvan is kleiner.

Sony gaat vanaf nu maandelijks blockbusters tijdelijk toevoegen. Het gaat om populaire games die voor een periode van drie maanden via PlayStation Now beschikbaar zijn. De eerste games die op deze manier tijdelijk naar de dienst komen zijn God of War, Grand Theft Auto V, inFamous Second Son en Uncharted 4: a Thief's End. Tot en met 2 januari 2020 zijn die games beschikbaar.

GTA V is zowel als download en als stream beschikbaar via PlayStation Now. De online multiplayer vereist wel dat de game gedownload wordt, maar het singleplayergedeelte kan via de streamingfunctie.

PlayStation Now is beschikbaar voor de PlayStation 4 en pc. Bij de pc-versie zijn alleen de games beschikbaar die via streaming gespeeld kunnen worden. De nieuwe blockbusters die Sony tijdelijk toevoegt, moeten gedownload worden op een PS4. Het is de tweede keer dat Sony de prijs van PS Now verlaagt. Vorig jaar in februari ging de prijs van 17 euro omlaag naar 15 euro per maand.