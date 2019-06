Square Enix overweegt introductie abonnementsdienst voor zijn games

Square Enix kan weleens het volgende gamebedrijf zijn dat een eigen abonnementsdienst voor games introduceert. Een topman van het bedrijf heeft laten weten de introductie van een dergelijke dienst te overwegen. Nintendo 'evalueert' dergelijke diensten.

Yosuke Matsuda, de directeur van Square Enix, geeft in een gesprek met Game Informer aan dat zijn bedrijf op de hoogte is van de vraag om de bibliotheek van games digitaal beschikbaar te stellen. "We werken er op verschillende manieren aan. Ik denk dat iedereen die richting op gaat, dus we willen proactief zijn in het overwegen van deze opties. We weten nog niet of het een abonnementsdienst of een exclusieve downloaddienst wordt, maar we willen onze catalogus inzetten."

Matsuda zegt ook dat Square Enix hard werkt om zijn oudere NES-games speelbaar en beschikbaar te maken voor verschillende hedendaagse platforms. Daarvoor is het bedrijf een intern project gestart om ports van die oude games te maken. Die zouden dan ook kunnen verschijnen via de eventuele toekomstige abonnementsdienst.

Om ook die oude games via zo'n dienst beschikbaar te maken en dus de hele catalogus aan te kunnen bieden, moet bij Square Enix nog wel het nodige gebeuren, laat Matsuda weten. "Ik schaam me het te moeten toegeven, maar in sommige gevallen weten we niet meer waar de code is. Het is soms heel moeilijk om die te vinden, omdat je destijds gewoon de code maakte, de game uitbracht en klaar was. Je dacht er niet bij na hoe je ze over een langere periode ging verkopen."

Nintendo houdt zich wat meer op de vlakte bij vragen over een eventuele abonnementsdienst. In een interview met TechCrunch zegt Charlie Scibetta, de directeur van de Amerikaanse afdeling van Nintendo, dat 'streaming zeker interessante technologie is'. "Nintendo houdt het goed in de gaten en we evalueren het. We hebben nu niets om aan te kondigen over de vraag of we die technologie gaan inzetten. Voor ons zijn het nog fysieke verkopen en de digitale downloads via de eShop", aldus Scibetta.

Mochten Nintendo en Square Enix op termijn met een eigen abonnementsdienst komen voor hun gamecatalogi, dan voegen ze zich bij een steeds langer wordend rijtje gamebedrijven die dergelijke diensten al aanbieden. Uitgevers als Microsoft, Sony en EA hebben sinds enige tijd al een eigen abonnementsdienst voor games, in de vorm van de Xbox Game Pass, PlayStation Now en Origin Access. Onlangs werd duidelijk dat Ubisoft ook gaat meedoen, met zijn eigen dienst genaamd Uplay+.