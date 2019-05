Ubisoft slaat Steam volledig over met Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint, de nieuwste telg van de Ghost Recon-familie, komt helemaal niet naar Steam. De vorige twee grote releases van Ubisoft waren nog wel te pre-orderen via Steam, maar dat is bij deze game niet het geval. De game staat op de Epic Games Store en uPlay.

Ubisoft-games Anno 1800 en The Division 2 waren tot aan hun release nog te pre-orderen op Steam, maar waren daarna niet meer te koop. Steam-kopers kunnen die games uiteraard nog wel downloaden en spelen, ondanks dat verdere verkoop ervan via uPlay en de Epic Games Store gaat. Ghost Recon Breakpoint gaat daar nu een stap verder in: de game heeft van meet af aan niets te maken met Steam. Dat bevestigt Ubisoft tegenover PCGamesN.

Wat concreet Ubisofts plannen zijn als het gaat om distributie, is niet duidelijk. In maart maakte Epic Games bekend dat de samenwerking met Ubisoft voortgezet wordt en dat meerdere games in de Epic Games store zouden verschijnen. Op de Steam-uitgeverspagina van Ubisoft staat in ieder geval niets onder het kopje 'aankomende releases'.

Ghost Recon Breakpoint is de opvolger van Wildlands en het personage Nomad uit die game maakt zijn terugkeer. De actiegame komt op 4 oktober uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. De game speelt zich af op de fictieve eilandengroep Auroa, waar het onderzoekscomplex van de eveneens fictieve techmiljardair Jace Skell is gevestigd. Het Amerikaanse leger ontdekt verdachte activiteit en stuurt Nomad eropaf om op onderzoek uit te gaan. De missie van Nomad verandert al snel in een overlevingsgevecht als zijn helikopter uit de lucht wordt geschoten en hij als enige van het team overblijft. De faciliteit blijkt overgenomen te zijn door The Wolves, een groep Ghosts die zich vijandig opstellen.