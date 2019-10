Alle items in Ghost Recon Breakpoint zijn mede te koop voor echt geld

Alle items in de nieuwe game Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint zijn mede te koop voor echt geld. Daarnaast zullen op een later moment in het leven van de game 'time savers' als xp boosters ook te koop zijn voor echt geld.

Onder andere Polygon meldt dat Ghost Recon Breakpoint, dat sinds afgelopen vrijdag beschikbaar is, twee verschillende valuta hanteert: Skell Credits en Ghost Points. Items worden gekocht met Skell Credits, maar Skell Credits kunnen gekocht worden met Ghost Points en voor Ghost Points moeten weer euro's neergelegd worden. Een rekenvoorbeeld van Polygon komt uit op een prijs van 4,99 dollar voor een expanded magazine.

Hoewel dit op het eerste gezicht lijkt alsof men met genoeg geld de game in een uurtje uit zou kunnen spelen, verduidelijkt Ubisoft in een forumpost dat het wel het een en ander doet om dat te voorkomen. In PvP-modi worden iedereens stats met elkaar gelijkgetrokken zodat niemand erbovenuit steekt. Daarnaast verkopen de winkels in de game alleen uitrusting die een bepaalde marge boven de huidige uitrusting zit, zodat rasse schreden vooruit met behulp van echt geld ook niet mogelijk zijn.

De game had ook een early access-periode, voor spelers die een pre-order hadden geplaatst. Die ging op 1 oktober van start. Toen troffen spelers in de winkels ook Skill Point bundles, XP Boosters en onderdelen voor wapen-upgrades van de hoogste niveau's aan. Ubisoft geeft echter aan dat het een vergissing was om deze op dit moment in de game te stoppen. Deze zijn bedoeld voor introductie een tijd na de release, als spelers later instappen en snel een achterstand op andere spelers willen inhalen.

Ubisoft stelt in de forumpost dat het veel waarde hecht aan "ervoor zorgen dat spelers die niet kiezen om deel te nemen aan ingame-aankopen, geen mindere spelervaring zullen hebben. Spelers kunnen vaardigheden ontgrendelen en toegang krijgen tot tal van verschillende items door simpelweg het spel te spelen". De basiseditie van de game kost 59,99 euro.