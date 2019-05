Nieuwe Ghost Recon-game heet Breakpoint

De nieuwe game in de Ghost Recon-serie die Ubisoft donderdagavond aankondigt, heet Breakpoint. Dat blijkt uit een afbeelding van de collector's edition, die kortstondig online verscheen.

Naast de naam zijn er nog geen concrete details bekend over het nieuwe deel in de Ghost Recon-serie. De afbeelding toont wel een beeldje dat kopers van de collector's edition krijgen en dat is een personage gehuld in een gewaad en een masker. Het gaat specifiek om de Wolves-editie van de game, wat aan lijkt te geven dat de dit een factie is binnen het spel.

Een Reddit-gebruiker vond de afbeelding op een Duitse Ubisoft-server. Het plaatje stond tijdelijk online. Ubisoft maakte eerder deze week bekend dat het donderdagavond een nieuwe Ghost Recon-game zal aankondigen. Dat gebeurt om 20:30 uur Nederlandse tijd.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint wordt de opvolger van Ghost Recon Wildlands, een game die begin 2017 verscheen en waarbij samenspelen in coop een belangrijk onderdeel was.