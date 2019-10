Onlangs verscheen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, goed voor de helft van de line-up van uitgever Ubisoft dit najaar. De andere helft is Just Dance 2020, dus voor de meer serieuze 'hardcore' gamers is Ghost Recon Breakpoint de game waar het om draait voor Ubisoft. Deze rol leek de game lange tijd ook best te kunnen gaan vervullen. In onze preview na een speelsessie op de E3 klonk door dat de gameplay redelijk veel leek op die van Ghost Recon Wildlands, maar verder leek te game de goede kant op te gaan. Inmiddels zijn we maanden verder en weten we dat vrij weinig gamers het lijken te hebben over de gameplay. Uitzonderingen zijn er vast, maar dat de vele fouten en de rol van microtransacties de boventoon voeren in de discussies, is duidelijk.

Het bericht dat alle items in het spel met echt geld kunnen worden aangekocht, sloeg vorige week in als een bom. Terecht? Ja en nee. Aan de ene kant is het natuurlijk heel vreemd dat je als gamer verleid wordt om nog meer geld uit te geven aan een game waar je net zestig euro of meer voor hebt betaald. Aan de andere kant waren er ook al snel reacties van mensen die wezen op websites waarmee je aan de hand van lijsten en kaarten de locaties van alle items in de spelwereld kunt vinden. Dat maakt een groot deel van de in-game winkel overbodig en vermindert wellicht de 'verwerpelijkheid' van die winkel.

Time-savers

Daarin gaan we mee, tot aan de zogenaamde 'time-savers'. Dit zagen we eerder al in Assassin's Creed: Odyssey. Ubisoft voegde aan dat spel een 'XP-verdubbelaar' toe die je voor een tientje kon kopen. Dat maakte de weg naar de endgame een stuk korter. Een dergelijke functie zit momenteel niet in Ghost Recon Breakpoint. Er was wel de optie om Skill Points en XP-boosters te kopen, maar die onderdelen zijn na veel kritiek uit de winkel verwijderd. In een reactie wijst Ubisoft erop dat de Skill Points en XP-boosters niet te koop hadden moeten zijn. Ze zijn bedacht voor gamers die later beginnen met de game en zo sneller in level kunnen stijgen, zodat ze met hun vrienden kunnen spelen. Anders gezegd: ze zijn nu weg, maar het lijkt erop dat ze later weer terugkomen. Dat lijkt ons niet wenselijk. We begrijpen het idee erachter op zich wel, maar in feite probeer je op die manier een slaatje te slaan uit het feit dat iemand de game later koopt. Als je het als gamemaker zo belangrijk vindt dat gamers met hun vrienden kunnen spelen en dus snel moeten kunnen levellen, kun je dat ook faciliteren zonder er een verdienmodel aan te koppelen.

De discussies over wat wel en niet toelaatbaar is op het gebied van microtransacties loopt continu en de meningen zijn verdeeld. Niemand is er blij mee (goh ...) maar met enkele mitsen en maaren - alle items zijn ook vindbaar en in PvP worden de stats van wapens gelijkgetrokken - is de aanwezigheid van zo'n winkel geen onoverkomelijk punt. Anderen wijzen op gamers die vatbaar zijn voor de verleiding van exclusieve pakjes of ander uiterlijk vertoon, waarvan Ubisoft en andere uitgevers profiteren. Wie gelijk heeft, hangt af van je eigen afwegingen hierin.

Te midden van alle ophef over de microtransacties dreigen andere problemen rond Ghost Recon Breakpoint op de achtergrond te verdwijnen. Zo is de game verre van bugvrij. Ook dat is geen nieuws anno 2019. Een groot deel van de games die tegenwoordig op de markt verschijnen, is in enige mate niet af. Dat vertaalt zich naar bugs, doordat een deel van de Q&A-testing pas na het 'goud' gaan van de game plaatsvindt, waarna patches een hoop zaken moeten dichtspijkeren. Ghost Recon Breakpoint is echter al een aantal patches verder, maar nog steeds van bedenkelijk niveau als het gaat om de fouten die je in het spel tegenkomt.

Heftige bug

Dat begint met textures die niet of enorm traag worden ingeladen, maar er is veel meer. Door de lucht vliegende personen zijn geen uitzondering, om maar iets te noemen. Het ergste probleem kwamen we echter tegen in co-op. We werden via matchmaking aan een andere speler gekoppeld en begonnen samen aan een verhaalmissie. We merkten echter al snel dat wijzelf in die missie niet meededen. We liepen dus voor spek en bonen met de andere speler mee, die een verhaalmissie volgde, en hadden er zelf dus helemaal niets aan. De objectives kwamen niet, er kwamen geen filmpjes, en ga zo maar door. We moesten onze kameraad maar volgen, want zelf hadden we niet eens enig idee waar we naartoe moesten. Dit is echt funest voor het spelplezier. Als de game faalt om spelers aan elkaar te koppelen en ze dezelfde missie te laten uitvoeren, is het systeem stuk en ligt er een bom onder de hele game.

AI-teamgenoten komen later!?

Het ergste daarbij is dat je zo goed als verplicht bent om met anderen te spelen. Althans, Ghost Recon Breakpoint is op zich best speelbaar in je eentje. Vrij goed zelfs. Je moet wat meer geduld hebben en kunt niet profiteren van gave co-op-features zoals het synchroon neerhalen van vijanden, maar als je een beetje de tijd neemt en voorzichtig te werk gaat, kun je als lone wolf ver komen. Toch is Ghost Recon Breakpoint bedoeld om in co-op gespeeld te worden. Prima, maar waarom heb je dan niet de optie om met computergestuurde teamgenoten het veld in te gaan? Het is óf alleen, óf met andere menselijke spelers. De optie om met AI-teammaatjes te spelen, schijnt later te worden toegevoegd. En dat is onbegrijpelijk. Het had een basisingrediënt van het spel moeten zijn, iets dat je direct bij release beschikbaar hebt. Helemaal geen AI-teamgenoten in de game stoppen, had ook gekund. Dan was het simpelweg een keuze van de ontwikkelstudio. Een slechte keuze weliswaar, maar wel een keuze. Dat de optie er nog aan komt, betekent simpelweg dat de game niet af is. Het hoort erin, maar is er nog niet. Er zijn weleens games om minder goede redenen uitgesteld.

Dit alles zit Ghost Recon Breakpoint behoorlijk in de weg: heftige bugs, ontbrekende features en de ophef rond de aanwezige winkel, waar de al dan niet nog terugkerende Skill Points en XP-boosters op de loer liggen en onderwerp van discussie zullen blijven. Je zou bijna vergeten dat onder dit alles nog een game verstopt zich die op veel momenten en op meerdere manieren best de moeite waard is. Op de volgende pagina's gaan we daar uiteraard verder op in, maar we vonden het wel belangrijk dit alles eerst te bespreken.