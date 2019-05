Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint komt op 4 oktober uit

Ubisoft brengt op 4 oktober een nieuw deel uit in de Tom Clancy's Ghost Recon-serie. Breakpoint is de opvolger van Wildlands en het personage Nomad uit die game maakt zijn terugkeer. De actiegame komt uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Breakpoint speelt zich af op de fictieve eilandengroep Auroa, waar het onderzoekscomplex van de eveneens fictieve techmiljardair Jace Skell is gevestigd. Het Amerikaanse leger ontdekt verdachte activiteit en stuurt Nomad eropaf om op onderzoek uit te gaan. De missie van Nomad verandert al snel in een overlevingsgevecht als zijn helikopter uit de lucht wordt geschoten en hij als enige van het team overblijft. De faciliteit blijkt overgenomen te zijn door The Wolves, een groep Ghosts die zich vijandig opstellen.

Het gebied waarin Ghost Recon Breakpoint zich afspeelt, bevat verschillende soorten landschappen, variërend van jungle tot besneeuwde bergtoppen. Ieder gebied heeft zijn eigen weersomstandigheden. Spelers kunnen zich camoufleren in die verschillende gebieden door gebruik te maken van de omgeving, bijvoorbeeld door zichzelf in te smeren met modder. De game krijgt survivalelementen. Zo kunnen spelers zware verwondingen oplopen die ze vervolgens moeten helen bij hun kamp. Ook is het mogelijk om lichamen te verplaatsen, zowel van medestanders als van tegenstanders.

Net als in Wildlands is co-op aanwezig in Breakpoint. De game kan met vier spelers samengespeeld worden. Ook is bij de release een player-versus-playermodus beschikbaar. Later komen ook raids naar de game, maar wanneer is nog niet bekend.