Titel Ghost Recon Breakpoint Platform PlayStation 4, Xbox One, Windows, Google Stadia Ontwikkelaar Ubisoft Paris Uitgever Ubisoft Releasedatum 4 oktober 2019

In eerdere jaren toog Ubisoft richting de E3 met een line-up van vijf, zes of zelfs meer grote games. Dit jaar bleef het bij een nieuwe versie van Just Dance, het verrassend leuke Roller Champions, het hier al eerder besproken Watch Dogs Legion, en als vierde, laatste game Ghost Recon Breakpoint. Dat betekent dat de Franse uitgever vooral ook een groot aantal games niet bij zich had. Zo wordt het toch wel tijd dat dat we Beyond Good & Evil 2 eens in vol ornaat zien, en eigenlijk hadden we wel een nieuwe Splinter Cell verwacht. Maar goed, die waren er niet, dus snel door met wat er wel was.

Ghost Recon Breakpoint speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen in Ghost Recon Wildlands af. Het team Ghosts komt terecht op een eiland dat onder controle staat van Jace Skell, die zijn vermogen bij elkaar heeft verdiend met het maken en steeds verder verbeteren van militaire drones. Eveneens op het eiland zijn de Wolves, geleid door Cole Walker, een Ghost Recon-agent die rogue is gegaan. De Wolves hebben zichzelf de taak gegeven de werkzaamheden op het eiland te beveiligen, en dat maakt ze, met de drones van Jace Skell aan hun zijde, tot een machtig privéleger.

Die setting is anders dan anders, want de Ghosts staan er dus alleen voor op het eiland. Toch is het team van vier niet helemaal zonder middelen. Het zijn nog steeds vier van 's werelds beste soldaten, elk met de nodige trucs. Welke trucs dat zijn, hangt van de speler af. Het type soldaat dat bijvoorbeeld Fixit is, wordt bepaald door welke klasse de speler zelf kiest. Ideaal gezien speel je in een fireteam van vier en kies je ieder één van de vier klassen, maar dat hoeft niet. Als je allemaal Medic of Sharpshooter wilt zijn, kan dat. De keuze voor een klasse bepaalt welk speciaal item en welke speciale handeling je Ghost kan uitvoeren, dus dat is wel belangrijk. Ubisoft heeft al bekendgemaakt dat in de periode na de introductie van het spel nog nieuwe klassen worden toegevoegd.

Hoe je je Ghost ook inkleedt, vast staat dat je team in de minderheid is op het eiland. De diverse gebouwen en voorzieningen op het eiland worden bewaakt door soldaten en bewapende drones - zowel rijdend als vliegend - en door de Wolves. Die Wolves zijn zelf eigenlijk ook Ghosts, of in elk geval net zo goed getraind als ons viertal. Ze duiken vaak op als er ergens om versterking wordt gevraagd, en in sommige gevallen zijn ze al ter plaatse, bijvoorbeeld in hun eigen kampen of nabij belangrijke gebouwen op het eiland. Samen met enkele speciale vijanden, waarvan we tijdens deze eerste speelsessie ook alvast een voorproefje kregen, beloven de Wolves voor de grootste uitdagingen te zorgen.

Deze eerste speelsessie was overigens mede een product van het feit dat de E3 dit jaar een rustigere aangelegenheid was. Geen PlayStation, veel minder games van Activision en Ubisoft, en EA al afgerond voor de week überhaupt echt begon: dat opende ruimte in ons schema en maakte het mogelijk om een extra lange, twee uur durende sessie met Ubisoft in te plannen. Dat is nog eens andere koek dan de hands-on demo's van een kwartier, waar we het op de E3 meestal mee moeten doen.