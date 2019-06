Ghost Recon Breakpoint-bèta begint op 5 september en game krijgt ai-teammates

Ubisoft voert vanaf 5 september een bètatest met Ghost Recon Breakpoint, waarvoor spelers zich per direct kunnen inschrijven. Daarnaast krijgt de game ergens na de release de mogelijkheid om met ai-spelers in een squad te spelen in plaats van met andere spelers.

Ubisoft maakt het nieuws bekend tijdens zijn E3-persconferentie in Los Angeles. Een indicatie van wanneer de ai-teammates hun intrede doen in de game, is niet bekend. Laura Cordey, community developer bij Ubisoft Parijs, stelt dat de toevoeging onderdeel is van het post-launch plan voor de game. Inschrijven voor de bèta die op 5 september begint, kan echter wel direct.

Tevens komt er een soort community voor Breakpoint, genaamd Delta Company. Daar kunnen spelers terecht voor zaken als cosplay, streams, fanart, en discussies. Bij dat laatste kunnen zelfs de ontwikkelaars meedoen, vertelt Cordey.

Tot slot werd er ook een korte teaser getoond van een cross-over tussen deze game en de Terminator-franchise. Verdere informatie werd niet gegeven. De aankondiging ging tot slot gepaard met twee nieuwe trailers voor het spel. De game komt op 4 oktober uit voor Windows, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia.