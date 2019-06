Watch Dogs Legion komt op 6 maart 2020 en laat speler elk personage overnemen

Ubisoft heeft tijdens de E3-presentatie bevestigd dat Watch Dogs Legion in de maak is en zich in Londen afspeelt. Aan de speler is de taak om een verzet te organiseren, waarbij je in de huid van elke inwoner kan kruipen. Het spel komt uit op 6 maart 2020.

Clint Hocking, de creative director van Watch Dogs Legion, lichtte na het tonen van gameplaybeelden toe dat spelers iedereen van de Londense populatie kunnen rekruteren. Dat kan enorm verschillen, van een oude oma, tot een geheim agent, of een straatracer. Iedereen die rondloopt is volledig gesimuleerd en kan na het rekruteren deel uitmaken van het verzetsteam. Elk lid heeft zijn eigen achtergrondverhaal, persoonlijkheid en vaardigheden. Er is geen hoofdpersonage waar alles om draait en als een teamlid dood gaat, komt deze ook niet meer terug.

Elk personage is volledig geanimeerd en voorzien van voice-overs. Om een personage over te nemen en toe te voegen aan het team van verzetsleden, dat nu vooral te beschouwen is als een beweging in plaats van een groep hackers, kan je hem in kaart brengen door zijn dynamisch gegenereerde profiel te bekijken. Alle mensen hebben implantaten en zien in augmented reality.

In Watch Dogs Legion draait het om het verzet tegen een autoritaire organisatie genaamd Albion, die Londen in zijn greep houdt. Zo zijn er hordes aan rondvliegende drones van allerlei soorten die samen een heel drone-ecosysteem vormen. Het gaat onder meer om drones die mensen moeten opsporen en uitschakelen, maar ook vrachtdrones.

Het verzet kan uit twintig teamleden bestaan waarbij er sprake is van drie verschillende klassen: enforcers, infiltrators en hackers. De eerstgenoemde klasse is meer van het brute geweld, terwijl de infiltrator subtieler te werk gaat, bijvoorbeeld via het toepassen van een augmented reality cloak om tegenstanders uit te schakelen. De hacker kan bijvoorbeeld drones overnemen.

Er zijn vijf verschillende verhaallijnen met meer dan zestig missies en er is een co-opmodus voor vier spelers. Watch Dogs Legion kom uit op 6 maart 2020.