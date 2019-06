Watch Dogs Legion Preview

Titel Watch Dogs Legion Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia Ontwikkelaar Ubisoft Toronto Uitgever Ubisoft Releasedatum 6 maart 2020

De E3 is vrijwel ieder jaar goed voor een behoorlijk aantal aankondigingen. Dit jaar is dat aantal relatief beperkt, maar er zijn nog steeds genoeg games die hun debuut maken op de gamebeurs in Los Angeles. Net zo gebruikelijk als die aankondigingen is dat er vooraf het een en ander over uitlekt. Ook Ubisoft wist dit jaar een deel van zijn plannen niet binnenboord te houden. De titel Watch Dogs Legion kwam in de week voor de E3 al naar buiten, en daags na het lek bevestigde de Franse uitgever dat het spel inderdaad zijn opwachting op de E3 zou maken. Kort voordat de rest van de wereld de eerste beelden van Watch Dogs Legion kreeg te zien, dook Tweakers een kelder in om alvast een klein uurtje aan de gang te gaan met het derde deel in deze 'hackergame'-serie.

Na de Amerikaanse steden Chicago en San Francisco is het dit keer de beurt aan Europa om het speelterrein te zijn voor een Watch Dogs-game. Watch Dogs Legion speelt zich af in Londen. Het gaat daarbij om een 'speculatieve toekomst' waarbij een paar jaar vooruit wordt gekeken. Die toekomst verbeeldt de visie van de makers op de huidige ontwikkelingen op tech-gebied en wat de meest slechte, duistere uitwerking van die ontwikkelingen kan zijn. In dit geval betekent het dat Londen is veranderd in een politiestaat waarin burgers flink worden onderdrukt door de machthebbers. Daarbij zijn de levens van velen verwoest door de opmars van robots en drones die burgers van hun baan hebben beroofd. Het straatbeeld is dan ook niet al te vrolijk. Protestacties waarbij de oproerpolitie ingrijpt met wapens en riot drones zijn aan de orde van de dag.

Gelukkig is er hoop. In de jaren die zijn verstreken, is DedSec uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, waarmee het de status van 'hackersgroepje' achter zich heeft gelaten. Toch verandert dat niets aan de waarden van DedSec. Het zijn nog steeds de 'kleintjes' die toevallig handig zijn met apparaten en informatie, en het daarmee opnemen voor de gewone mens in zijn strijd tegen de machthebbers. Dat blijft in Watch Dogs Legion onveranderd. De politiestad die Londen is geworden, kent een aantal machtige figuren, en precies op die figuren hebben jij en je DedSec-vriendjes het voorzien.