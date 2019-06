Gerucht: Ubisoft komt met Watch Dogs Legion en maakt elke npc speelbaar

In aanloop naar de komende E3-beurs in Los Angeles wijst een te vroege listing op de Britse Amazon op de komst van Watch Dogs Legion. Dit lijkt het derde deel in de serie te worden. Waarschijnlijk kunnen spelers elke npc die ze ontmoeten overnemen en als dat personage spelen.

TheNergMag publiceerde de listing van Amazon en volgens de website behoorde de inmiddels verwijderde productpagina daadwerkelijk toe aan Ubisoft. De listing gaat over Watch Dogs Legion voor de PlayStation 4. Een redacteur van Kotaku meldt dat de informatie klopt en dat meerdere bronnen binnen Ubisoft de naam van deze game hebben bevestigd.

Het is al even bekend dat de nieuwe Watch Dogs in Londen gesitueerd is. De game heeft een opvallende vernieuwing: je kan elke npc die je ontmoet als het ware overnemen en in zijn huid kruipen. Elk individu dat je in de wereld ontmoet heeft een volledige set van animaties, voice-overs, karaktereigenschappen en visuele eigenschappen die aangemaakt en gestuurd worden door gameplaysystemen, zo staat in een beschrijving.

Volgens Kotaku betreft dit een uitgebreid, nieuw systeem waarbij je als speler verschillende dingen ziet op verschillende punten, afhankelijk van welke npc je speelt. Het zou een nogal ambitieus systeem zijn dat de ontwikkelaars de nodige hoofdbrekens heeft gekost en wellicht al tot enige uitstel heeft geleid. Meer informatie en de officiële bevestiging van de komst van Watch Dogs Legion volgt wellicht volgende week op de E3.