Kotaku: 'Watch_Dogs 3 speelt zich af in Londen'

De volgende Watch_Dogs-game speelt zich af in Londen. Dat is wat Kotaku schrijft, zonder verdere onderbouwing. De website is echter niet de eerste die in die richting wijst. Eerder, in de vorm van een easter egg, deed ontwikkelaar Ubisoft Montreal dat schijnbaar zelf al.

De bewering van Kotaku zit in een enkele zin in een artikel over de volgende Assassin's Creed. Daarin staat "een patch voor Watch_Dogs 2 bevatte een hint dat de volgende game zich in Londen afspeelt. En dat is ook zo". Hoewel Kotaku verder niet staaft waarom het zo stellig is over de locatie van de volgende game, heeft de site doorgaans goede, betrouwbare contacten binnen de wereld van gameontwikkelaars.

De hint die besproken wordt, zat in een update uit februari 2017. Die verlengde het filmpje dat spelers zien als ze de game hebben uitgespeeld met een extra segment. Dat was een audio-opname waarin twee stemmen maatregelen tegen de groeperingen van de speler bespreken. In beeld zijn coördinaten te zien, die wijzen naar het Londense stadsdeel Brixton.

Andere postings die beweren dat ze uitgelekte informatie over Watch_Dogs 3 hebben, stellen ook dat er minder een nadruk zal liggen op vuurwapens. Dat zou ook passen bij het Verenigd Koninkrijk, waar vuurwapens moeilijker te bemachtigen zijn dan in de VS.

Tweakers heeft van Watch_Dogs 2, die in 2016 uitkwam, destijds een recensie gepubliceerd.