Ubisoft bevestigt komst van Watch Dogs Legion

Nadat een melding van de game Watch Dogs Legion vroegtijdig op Amazon verscheen, heeft uitgever Ubisoft bevestigd dat Watch Dogs Legion wordt ontwikkeld. De onthulling van de game volgt volgende week op de E3-beurs.

Bij de bevestiging in de vorm van een Twitter-bericht op de officiële Twitter-account van Watch Dogs gaat Ubisoft ook kort in op de npc's in het spel, met de volgende tekst: 'God Save the npc's'. Daarmee onderstreept Ubisoft dat de niet-speelbare personages in Watch Dogs Legion een belangrijke aandeel hebben, al treedt de uitgever daarbij niet in detail.

Het bericht lijkt te bevestigen dat het mogelijk wordt voor spelers om elke npc die ze in de vermoedelijk Londense spelwereld ontmoeten kunnen overnemen, waarmee het in feite niet langer npc's zijn. Dit gameplayelement stond al beschreven in de te vroege listing op Amazon. Volgens Kotaku gaat het om een ambitieus systeem waarbij je als speler verschillende dingen ziet op verschillende punten, afhankelijk van welke npc je speelt.

Waarschijnlijk volgen er volgende week meer details tijdens de E3-beurs in Los Angeles. Ubisoft onthult Watch Dogs Legion tijdens de beurs, waarschijnlijk tijdens zijn presentatie die op maandagavond Nederlandse tijd plaatsvindt.