Ubisoft brengt vijf current-gen-games ook uit voor PS5 en Xbox Scarlett

Ubisoft heeft bevestigd dat het bedrijf in ieder geval vijf games voor next-gen-consoles zal uitbrengen in het boekjaar 2021. Deze periode loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021. Het gaat hierbij om games die ook op de huidige generatie consoles uitkomen.

Onder de vijf games die Ubisoft in het volgende boekjaar wil uitbrengen, vallen Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion en Gods & Monsters, schrijft IGN. Ook zal het bedrijf in deze periode twee games uitbrengen die nog niet zijn aangekondigd. Ubisoft-ceo Yves Guillemot zegt dat de vijf games 'zowel op de huidige als op de komende generatie consoles zullen uitkomen'. De games zullen 'volledig gebruikmaken van de nieuwe features die met de komende consoles worden geïntroduceerd'.

'Spelers zullen onder andere betere framerates ervaren, dus de nieuwe machines bieden veel goede elementen', zegt Guillemot. Hij laat niet weten wanneer de games exact uitkomen, maar verwacht wordt dat ze pas later in het boekjaar worden uitgebracht, aangezien de PS5 en Xbox Scarlett allebei pas eind 2020 uitkomen. De PlayStation 5 en Xbox Scarlett zullen hardware van AMD bevatten, waaronder een Navi-gpu met hardware accelerated raytracing. Het is nog niet duidelijk of de games raytracing zullen ondersteunen op de consoles. Watch Dogs: Legion zal op de pc in ieder geval ondersteuning bieden voor RTX van Nvidia.

Guillemot vertelt investeerders dat het bevorderlijk werkt om games uit te brengen rond de release van nieuwe consoles, ondanks de lage installed base. Dit komt volgens de ceo doordat het aantal console-eigenaren stijgt naarmate de tijd vordert, waardoor de games continu aan nieuwe gebruikers kunnen worden verkocht. Ubisoft had rond de release van de PlayStation 4 en Xbox One een soortgelijke strategie. Assassin's Creed IV: Black Flag en Watch Dogs kwamen beide op twee verschillende consolegeneraties uit.

Ubisoft heeft Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine en Gods & Monsters vorige maand alle drie uitgesteld, nadat zijn recentste game, Ghost Recon Breakpoint, slecht werd ontvangen door critici en consumenten. Deze drie games moesten in de eerste helft van 2020 uitkomen, maar komen nu in het boekjaar 2021 uit. Ubisoft verlaagde toen ook de winstverwachtingen voor de rest van het boekjaar 2020. Het bedrijf lijkt zich nu dus volop op volgend jaar te richten.