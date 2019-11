EU-onderzoek: aantal Nederlandse jongeren die illegale content afnemen zakt fors

Uit een onderzoek van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie blijkt dat Nederlandse jongeren in vergelijking met drie jaar geleden veel minder vaak aangeven dat ze bewust gebruikmaken van illegale bronnen voor de toegang tot digitale content.

Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de Nederland jongeren van tussen de 15 en 24 jaar bewust gebruikmaakt van illegale bronnen om toegang te krijgen tot digitale content. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van 2016, toen hetzelfde onderzoek is uitgevoerd. 6 procent van de Nederlandse jongeren gebruikt illegale content onbewust, terwijl 56 procent aangeeft het in zijn geheel niet te gebruiken.

Deze daling is relatief gezien erg groot. In alle 28 EU-lidstaten is dit bewuste gebruik van illegale bronnen onderzocht en alleen in Luxemburg en Malta is de daling met 16 procent nog groter. Nederland wordt gevolgd door Estland met 11 procent en Frankrijk met 10 procent. In de meeste lidstaten is wel sprake van een daling, maar die is doorgaans niet zo groot.

In België maakt 31 procent van de jongeren bewust gebruik van illegale content en dat is een lichte daling van 2 procentpunt ten opzichte van de situatie van drie jaar geleden. Hier blijkt 11 procent er onbewust gebruik van te maken. 39 procent zegt geen illegale bronnen te gebruiken en 20 procent weet het niet.

In Litouwen en Estland gebruiken relatief veel jongeren bewust illegale content: respectievelijk 45 en 39 procent van de jongeren uit die landen. Deze twee landen voeren de lijst aan, gevolgd door Griekenland, Portugal, Cyprus, Letland en België. Het Europese gemiddelde ligt op 21 procent, terwijl dat in 2016 nog op 25 procent lag. Als het gaat om het bewust streamen of downloaden van illegale content, zijn films en series bij jongeren uit alle lidstaten verreweg het populairst, gevolgd door muziek, tv-shows en sportuitzendingen.

De belangrijkste reden voor jongeren uit alle EU-lidstaten om te stoppen met het raadplegen van illegale bronnen, is de beschikbaarheid van betaalbare content. 56 procent van de ondervraagde jongeren noemt dit, wat een daling van bijna 10 procentpunten is. 30 procent noemt een gebrek aan een legaal aanbod en 26 procent zegt de perceptie te hebben dat bij illegale content een grotere keuze beschikbaar is. Verder zijn het risico van een bestraffing en slechte ervaringen door anderen redenen om te stoppen met illegale bronnen. Van de ondervraagden zegt 22 procent bereid te zijn te betalen voor abonnementsdiensten als de abonnementsgelden meevallen: 9 procent meer dan in 2016.

Volgens het onderzoek heeft 51 procent van de EU-jongeren in de afgelopen twaalf maanden geen inhoud van illegale bronnen gebruikt, afgespeeld, gedownload of gestreamd, terwijl dat percentage in 2016 op 40 uitkwam. Deze studie is net als in 2016 gebaseerd op een online enquête die gehouden is onder jongeren tussen de 15 en 24 jaar uit alle 28 EU-lidstaten.