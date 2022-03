'Nederlanders vinden illegaal downloaden acceptabel als alternatief ontbreekt'

Volgens Europees onderzoek vindt 44 procent van de Nederlanders het acceptabel om illegaal te downloaden als er geen voor de hand liggend legaal alternatief is. Daarmee staan Nederlanders vrijwel bovenaan de lijst van Europeanen die dat vinden.

Alleen in Bulgarije en Letland zijn er meer mensen die illegaal downloaden bij gebrek aan een legaal alternatief acceptabel vinden. In die landen is dat respectievelijk 50 en 48 procent. Beduidend minder Belgen dan Nederlanders vinden illegaal downloaden acceptabel, het percentage komt daar uit op 30 procent.

De acceptatie van illegaal downloaden onder dergelijke omstandigheden is in Nederland overigens wel afgenomen in de afgelopen jaren. In 2017 was dat nog 5 procentpunt hoger. De afname is in België nog sterker, daar was het percentage bij de vorige meting 10 procentpunt hoger.

Relatief weinig Nederlanders vinden illegaal downloaden acceptabel als het alleen voor persoonlijk gebruik bedoeld is. Met die stelling is 23 procent van de Nederlanders het eens, bij de Belgen is dat 40 procent.

De cijfers staan in een uitgebreide studie van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Daarin is onderzoek gedaan naar de perceptie, het bewustzijn en het gedrag van Europeanen als het gaat om intellectuele eigendommen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 25.636 inwoners van 27 Europese landen. Er deden duizend deelnemers uit Nederland en België aan mee. Het is de derde keer dat het onderzoek is uitgevoerd. In 2017 en 2013 werd een soortgelijke studie gepubliceerd.

Op de vraag aan deelnemers aan het onderzoek of ze in de afgelopen twaalf maanden iets illegaal gedownload of gestreamd hebben, beantwoorden relatief weinig Nederlanders met een bevestiging. 10 procent bekent dat gedaan te hebben, van de Belgen is dat 13 procent.

Volgens het onderzoek heeft 36 procent van de Nederlands in de afgelopen twaalf maanden betaald voor legale online toegang tot materiaal waar auteursrechten op rusten. Dat is een daling van 8 procentpunt ten opzichte van 2017. Bij alle andere Europese landen is er geen daling te zien. Het onderzoek verklaart niet waarom er in Nederland een daling zou zijn. Van de Belgen zei 30 procent betaald te hebben voor online content, een stijging van 5 procentpunt.

De onderzoeken wijzen uit dat over het algemeen de acceptatie van illegaal downloaden in Europa afneemt. Steeds meer mensen geven de voorkeur aan een legaal alternatief, als dat betaalbaar is. Ook zijn Europeanen positiever over de diversiteit van het legale aanbod. 64 procent geeft inmiddels aan dat legale diensten een beter aanbod hebben dan illegale alternatieven. Daarbij geeft 76 procent aan dat de kwaliteit van de legale diensten beter is.

Minder Europeanen vrezen voor eventuele straffen die ze kunnen krijgen als ze illegaal downloaden. Van de ondervraagden noemt 35 procent dat als reden om te stoppen met illegaal downloaden. In 2017 was dat nog 44 procent. De belangrijkste reden om niet illegaal te downloaden is de beschikbaarheid van betaalbare legale alternatieven, vindt 58 procent van de Europeanen. Ook dat is minder dan in 2017, toen was dat nog 70 procent.