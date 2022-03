ACM spreekt webwinkels aan na levertijdklachten en roept op beter te informeren

Meerdere Nederlandse webwinkels hebben informatie over levertijden op hun site in de afgelopen maanden aangepast nadat de ACM hen had gewezen op onregelmatigheden. De ACM roept webwinkels op de juiste levertijd te melden met de drukke periode die op komst is.

De Autoriteit Consument & Markt sprak verschillende webwinkels aan nadat de toezichthouder klachten ontving van consumenten. Om welke webwinkels het gaat of hoeveel winkels zijn aangesproken, meldt de ACM niet. De webshops hebben de informatie op hun site aangepast en overige maatregelen genomen, zoals de helpdesk uitgebreid, na op de vingers getikt te zijn door de ACM.

In ieder geval valt de kledingwinkel We Love Musthaves onder de aangesproken webwinkels. Die shop kreeg eind oktober een last onder dwangsom om eerder en beter te communiceren over levertijden. Twee weken geleden stopte de winkel ermee.

De klachten gingen over het niet of te laat leveren van producten, de slechte bereikbaarheid en het niet of traag terugbetalen van bedragen bij retourzendingen. De ACM denkt dat de oorzaak bij toegenomen drukte door de coronacrisis ligt.

Door die drukte zouden webwinkels niet altijd kunnen voldoen aan de levertijden die ze op hun site melden. De ACM wijst erop dat webwinkels hoe dan informatie over levertijden actueel moeten houden en ook na de aankoop klanten moeten blijven informeren bij vertraging van bestellingen. Daarnaast benadrukt de toezichthouder dat webwinkels consumenten binnen veertien dagen moeten terugbetalen als de consument gebruikmaakt van zijn bedenktijd en binnen 'een redelijke termijn' moeten reageren op vragen of klachten.

De ACM verwacht voor dit jaar hogere drukte in de decemberperiode dan anders, vanwege de coronacrisis. Webwinkels zouden zich hierop moeten voorbereiden en moeten waarmaken wat zij beloven, aldus de ACM.