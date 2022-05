Grote webwinkels geven meer informatie over software-updates na klacht van ACM

Bol.com, Coolblue en MediaMarkt informeren klanten beter over de software-updates van slimme apparaten en hoe deze apparaten omgaan met de persoonlijke gegevens van de gebruiker, constateert de ACM. Het gaat onder meer om slimme speakers, thermostaten en smartphones.

Volgens de ACM hebben de drie genoemde aanbieders de informatie op de productpagina's van een groot aantal slimme apparaten uitgebreid en verbeterd. De toezichthouder meldt dat Coolblue deze informatie al gaf bij tablets en smartphones, maar dat het deze info nu ook geeft bij meer producten. Consumenten worden nu beter geïnformeerd over hoe lang een product updates krijgt, hoe vaak en wat voor soort updates dit zullen zijn. Uit de eerdere inventarisatie bleek dat bol.com, Coolblue en MediaMarkt de consumenten onvoldoende informeerden.

De verkopers gaan consumenten daarnaast meer informeren over wat een product doet en hoe het 'samenwerkt' met andere apparaten. Ook krijgen consumenten meer informatie over andere diensten die mogelijk nodig zijn om een apparaat te kunnen gebruiken en wat een apparaat doet met de gegevens van een consument. De verkopers moeten hun informatie volgens de ACM krijgen van de fabrikant.

Volgens de ACM is het beter informeren door de drie webwinkels een stap in de goede richting, maar moet deze ook door andere partijen worden gezet. Daarom loopt er nog onderzoek naar een ander bedrijf. De ACM meldt niet om welk bedrijf het gaat.

De toezichthouder is van mening dat het voor consumenten belangrijk is om goede informatie te krijgen over een slim apparaat, voordat het product wordt gekocht. Vooral updates zijn hierbij belangrijk, omdat slimme apparaten zonder updates onveilig of onbruikbaar kunnen worden, schrijft de ACM.

De ACM kondigde eind vorig jaar aan het communicatiebeleid van verkopers van slimme apparaten te controleren. Als aanbieders consumenten niet informeren over software-updates en andere belangrijke eigenschappen, overtreden zij het consumentenrecht. De toezichthouder waarschuwde met boetes te komen, die op kunnen lopen tot negenhonderdduizend euro per overtreding.