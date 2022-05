ACM gaat per december controleren op transparantie van laadpaal- en laadpasprijs

De Autoriteit Consument & Markt gaat vanaf 1 december controleren of aanbieders van laadpalen en laadpassen volledig transparant zijn over de prijs van de producten. Deze aanbieders zijn volgens de ACM nu niet altijd transparant over deze prijzen.

De ACM wil dat consumenten voor het opladen van een elektrische auto kunnen zien wat het laden gaat kosten. Daarbij moeten de verschillende prijselementen van een laadsessie ook duidelijk zijn. Deze informatie mag online of bij de laadpaal beschikbaar worden gesteld. Als de consument klaar is met laden, moet daarnaast duidelijk zijn hoeveel er geladen is en wat de totale kosten zijn. Op die manier moet de consument deze informatie naast de factuur kunnen leggen, om volgens de ACM te kunnen controleren of de consument heeft gekregen wat er was afgesproken. Ook aanbieders van laadpassen moeten volgens de ACM meer duidelijkheid geven over de kosten van de pas.

Aanbieders van laadpassen en laadpalen zijn wettelijk verplicht om transparant te zijn over de prijzen, maar volgens de ACM zijn ze dat 'nog lang niet altijd'. De waakhond lichtte bij een sectorbijeenkomst op 15 oktober deze regels toe. De bedrijven krijgen van de ACM tot 1 december de tijd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Doen zij dit niet, dan zegt de toezichthouder in te kunnen grijpen. De ACM roept consumenten daarnaast op om het te melden als er sprake is van onduidelijke prijzen binnen de laadsector. Het transparant weergeven van de prijzen is volgens de ACM belangrijk, omdat consumenten met die informatie beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Eerder deze maand kondigde het kabinet aan dat het aanbieders van publieke laadpalen wil verplichten om informatie over de actuele prijs en beschikbaarheid van laadpunten openbaar te delen. Deze informatie moet via een website of app gedeeld worden, maar ook beschikbaar worden gesteld aan externe appbouwers. Op die manier moeten er betere prijsvergelijkingsapps kunnen worden ontwikkeld die realtime-informatie over alle publieke laadpunten in Nederland duidelijker kunnen weergeven.