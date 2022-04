ACM: tekort aan transportcapaciteit in stroomnetten houdt nog 5 tot 10 jaar aan

Toezichthouder ACM concludeert op basis van ontwerpinvesteringsplannen van vier netbeheerders dat het huidige tekort aan transportcapaciteit, dat zich op meerdere plaatsen in de elektriciteitsnetten voordoet, in de komende vijf tot tien jaar nog zal bestaan.

De ACM stelt op basis van zijn beoordeling dat de Nederlandse netbeheerders Liander, Enduris, Enexis en TenneT niet tijdig alle noodzakelijke investeringen kunnen realiseren om het probleem op te lossen. Volgens de toezichthouder kan dit leiden tot een vertraging in de voortgang van de energietransitie. Dat de huidige investeringsplannen het tekort aan transportcapaciteit niet oplossen in de komende jaren, noemt de waakhond zorgelijk. De ACM stelt dan ook dat nadere inspanningen van alle partijen nodig zijn om de transitie te laten slagen.

De toezichthouder benadrukt verder dat de problematiek van een vraag naar transportcapaciteit die groter is dan het aanbod, in de komende jaren alleen maar zal toenemen, doordat de timing van de voorgenomen investeringen geen gelijke tred houdt met de voorspelde vraag. Met bepaalde oplossingen, zoals congestiemanagement, kunnen netbeheerders dit in sommige gevallen tijdelijk oplossen, maar dat kan weer leiden tot een situatie waarin bijvoorbeeld transportcapaciteit voor duurzame energie tijdelijk wordt geweigerd.

Tijdens de toets van de plannen van de netbeheerder heeft de ACM de partijen gevraagd hun plannen aan te passen. Zo waren de investeringsplannen op bepaalde onderdelen nog onvoldoende onderbouwd. Daarin zijn volgens de toezichthouder wel verbeteringen doorgevoerd, maar de plannen zouden nog niet aan alle eisen voldoen. Waarschijnlijk zal de ACM daar geen nadere actie op ondernemen, omdat de netbeheerders inmiddels al zijn begonnen met de voorbereiding voor de volgende toetsingsronde in 2022, en omdat een verdere verbetering van de plannen op dit moment veel tijd zou kosten. De ACM zegt dat zij er nu voor kiest om de plannen voor 2022 verder te verbeteren.

De landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas hebben dit jaar voor het eerst moeten voldoen aan een wettelijke eis om ontwerp-investeringsplannen op te stellen. Die taak vloeit voort uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze investeringsplannen moesten uiterlijk op 1 juli bij de ACM zijn ingediend voor de toetsing. Elke twee jaar moeten de netbeheerders dit doen. In de plannen moeten investeringen staan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerders. Omdat de ACM heeft geconstateerd dat de beheerders onvoldoende in staat zijn om te voorzien in de gewenste kwaliteit en capaciteit, heeft de toezichthouder conform de wettelijke verplichting hierover melding gedaan bij de minister.