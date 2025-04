ACM geeft netbeheerders optie om alternatieve transportrechten aan te bieden

De Autoriteit Consument en Markt gaat netbeheerders de mogelijkheid geven om contracten met alternatieve transportrechten aan te bieden aan klanten. Dat houdt in dat klanten niet de hele dag gebruik mogen maken van het net, maar bijvoorbeeld alleen tijdens daluren.

Door netbeheerders contracten met alternatieve transportrechten aan te laten bieden aan stroomafnemers, wordt er meer ruimte gecreëerd op het stroomnet, schrijft de ACM. Die ruimte kan dan onder andere gebruikt worden om zonneparken, windmolens en accusystemen sneller aan te sluiten. Een voorbeeld van bedrijven die baat kunnen hebben bij een dergelijk contract, zijn busmaatschappijen, zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep tegen BNR. Die laden 's avonds hun elektrische bussen op, wat volgens Snoep betekent dat ze de stroomaansluiting op andere momenten van de dag niet nodig hebben.

Ook wil de ACM netbeheerders de mogelijkheid geven om het gecontracteerde transportvermogen van klanten op het midden- en hoogspanningsnet te beperken als dit 'langere tijd' niet wordt gebruikt. Deze 'Gebruik Op Tijd Of Raak Het Kwijt'-voorwaarde voorkomt volgens de marktautoriteit dat klanten onnodig netcapaciteit reserveren en moet ervoor zorgen dat alle beschikbare capaciteit benut kan worden.

Voor beide alternatieve contracten moeten de netcodes elektriciteit aangepast worden. De ACM zegt de procedure voor het wijzigen van deze codes 'zo spoedig mogelijk' te doorlopen. Later dit jaar wil de ACM het ontwerpbesluit over het beperken van het gecontracteerde transportvermogen en het codebesluit over het aanbieden van contracten met alternatieve transportrechten publiceren. De markttoezichthouder staat in de tussentijd echter al dergelijke contracten toe, mits die toestemming vooraf is verleend.

Voorlopig mogen deze contracten alleen aangeboden worden in gebieden waarin sprake is van netcongestie of waar netcongestie binnenkort dreigt plaats te vinden. Ook moet het gaan om een afspraak op vrijwillige basis en wordt het dus geen verplichting. Bovendien moet de netveiligheid goed geborgd blijven, schrijft de marktwaakhond.

Eerder dit jaar bepaalde de Autoriteit Consument en Markt al dat netbeheerders ziekenhuizen, scholen en bepaalde andere voorzieningen voorrang mogen geven bij nettoegang. Voorheen mocht dat niet en ging toegang tot het stroomnet op basis van wie als eerste een aanvraag had gedaan.