Europees Parlement bereikt voorlopig akkoord met EU-raad over Dataverordening

Het Europees Parlement heeft een voorlopig akkoord bereikt met de Raad van de Europese Unie over de Data Act. Deze wet moet EU-burgers en -bedrijven meer controle over hun gegevens geven.

Met de Data Act, of Dataverordening, moeten Europese burgers en bedrijven makkelijk toegang kunnen krijgen tot de gegevens die van ze verzameld worden door apparaten die via het internet met elkaar zijn verbonden. Daaronder vallen onder meer slimme huishoudapparatuur, zoals slimme deurbellen, en slimme industriële machines, schrijft de Raad. Deze gegevens moeten in real time beschikbaar worden gemaakt en gratis toegankelijk zijn. Het wordt toegestaan voor gebruikers om hun eigen gegevens vervolgens te delen met derden.

Daarnaast moet de wet het mogelijk maken voor overheidsinstanties om in noodsituaties toegang te krijgen tot gegevens die in het bezit zijn van de particuliere sector, bijvoorbeeld tijdens een bosbrand of overstromingen. Ook moeten klanten door nieuwe regels als onderdeel van de wet makkelijker over kunnen stappen naar andere aanbieders van clouddataverwerkingsdiensten.

In maart was de Europese ministerraad al akkoord met de wet, al deed deze wel enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Voornamelijk zaken die als onduidelijk gezien werden, zoals hoe deze wet zich verhoudt met de AVG-wet, zijn opgehelderd. Ook is er meer rekening gehouden met het beschermen van bedrijfsgeheimen en intellectuele-eigendomsrechten. Zo mogen bedrijven nu verzoeken om het delen van data te weigeren als dit kan leiden tot 'ernstige en onherstelbare economische verliezen', schrijft Reuters.

Ondanks dit akkoord duurt het nog even voor de Data Act in werking treedt. De wet moet nu formeel door beide instanties worden goedgekeurd. Als de Dataverordening officieel is aangenomen, treedt deze ongeveer twintig maanden daarna in.