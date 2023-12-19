Ex-Samsung-werknemers opgepakt voor verkoop bedrijfsgeheimen aan Chinees bedrijf

Twee voormalige werknemers van Samsung zijn opgepakt voor het verkopen van bedrijfsgeheimen aan de Chinese geheugenfabrikant CXMT. De verdachten zouden er tientallen miljoenen dollars mee hebben verdiend, terwijl Samsung voor 1,8 miljard dollar schade leed.

De ex-medewerkers hebben volgens Zuid-Koreaanse openbare aanklagers informatie over het 16nm-procedé voor dram-productie van Samsung doorgespeeld aan het Chinese ChangXin Memory Technologies, schrijft KED Global op gezag van betrokkenen. Hierdoor zou Samsung voor 1,8 miljard dollar schade hebben geleden, al is niet duidelijk waarop de bewering van de aanklagers is gebaseerd. De aanklagers beweren volgens de bronnen dat Samsung een significant kleinere voorsprong op de Chinese concurrent kon behouden; het duurt doorgaans jaren om een dergelijk productieproces te ontwikkelen.

Een van de verdachten zou een managementfunctie bij Samsung hebben gehad voordat hij daar in 2016 mee stopte en met de bedrijfsgeheimen naar CXMT ging. Daar kreeg hij volgens het medium een salaris van 'miljoenen dollars per jaar'. Over de tweede verdachte is weinig bekend, behalve dat hij een onderaannemer was. De twee verdachten werden op 15 december in Zuid-Korea opgepakt nadat ze in oktober van dit jaar terugkwamen uit China. De Zuid-Koreaanse geheime dienst National Intelligence Service maakte in mei dit jaar al melding van het incident.

Vorige week publiceerde Reuters een verklaring van de geheugenfabrikant; CXMT zegt intellectueel eigendom te respecteren en heeft naar eigen zeggen beveiligingsmechanismen om informatie van derden te weren. Het bedrijf heeft volgens de nieuwsdienst niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Voor zover bekend worden alleen de twee ex-medewerkers van Samsung vervolgd en zijn er geen gevolgen voor CXMT.