Ex-Samsung-werknemers opgepakt voor verkoop bedrijfsgeheimen aan Chinees bedrijf

Twee voormalige werknemers van Samsung zijn opgepakt voor het verkopen van bedrijfsgeheimen aan de Chinese geheugenfabrikant CXMT. De verdachten zouden er tientallen miljoenen dollars mee hebben verdiend, terwijl Samsung voor 1,8 miljard dollar schade leed.

De ex-medewerkers hebben volgens Zuid-Koreaanse openbare aanklagers informatie over het 16nm-procedé voor dram-productie van Samsung doorgespeeld aan het Chinese ChangXin Memory Technologies, schrijft KED Global op gezag van betrokkenen. Hierdoor zou Samsung voor 1,8 miljard dollar schade hebben geleden, al is niet duidelijk waarop de bewering van de aanklagers is gebaseerd. De aanklagers beweren volgens de bronnen dat Samsung een significant kleinere voorsprong op de Chinese concurrent kon behouden; het duurt doorgaans jaren om een dergelijk productieproces te ontwikkelen.

Een van de verdachten zou een managementfunctie bij Samsung hebben gehad voordat hij daar in 2016 mee stopte en met de bedrijfsgeheimen naar CXMT ging. Daar kreeg hij volgens het medium een salaris van 'miljoenen dollars per jaar'. Over de tweede verdachte is weinig bekend, behalve dat hij een onderaannemer was. De twee verdachten werden op 15 december in Zuid-Korea opgepakt nadat ze in oktober van dit jaar terugkwamen uit China. De Zuid-Koreaanse geheime dienst National Intelligence Service maakte in mei dit jaar al melding van het incident.

Vorige week publiceerde Reuters een verklaring van de geheugenfabrikant; CXMT zegt intellectueel eigendom te respecteren en heeft naar eigen zeggen beveiligingsmechanismen om informatie van derden te weren. Het bedrijf heeft volgens de nieuwsdienst niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Voor zover bekend worden alleen de twee ex-medewerkers van Samsung vervolgd en zijn er geen gevolgen voor CXMT.

Samsung dram structuur
Bron: Samsung

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 12:46 50

19-12-2023 • 12:46

50

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snah001 19 december 2023 12:51
Had iedereen een ander antwoord verwacht?
Is al jaaaaaren lang gang en geve en daar weten menige EU bedrijven over mee te praten.
Ook de universiteiten krijgen nu door dat Chinese studenten er alleen maar zitten om technologie buit te maken.
TechSupreme @snah00119 december 2023 12:59
Ook de universiteiten krijgen nu door dat Chinese studenten er alleen maar zitten om technologie buit te maken.
Dat is een manier van er tegenaan kijken. Alle internationale studenten (dus niet alleen Chinesen) zitten er omdat ze dik betalen voor hun opleiding. Dat is iets wat onze Universiteiten mogelijk maken omdat ze dollartekens zien en wetende dat die kennis vertrekt naar het buitenland.

Puntje bij paaltje ze betalen ervoor en het is publieke informatie dus ze mogen ermee doen wat ze willen. Alleen naar Chinese expats wijzen is wel heel kort door de bocht.
F5544 @TechSupreme19 december 2023 13:04
alleen het nadeel van de chinezen zijn dat zij niet volgens de regels spelen, alle kennis en technologie die zijn "buitmaken"gebruiken zij om het oorspronkelijke bedrijf kapot te concurreren. Zij hebben immers geen R&D tak die zij nog terug moeten verdienen. Zodoende ook met de universiteiten alle kennis die hierop voortgeborduurd wordt zal niet voor de westerse kant beschikbaar worden.
bladerash @F554419 december 2023 14:47
Hebben universiteiten dan regels over wat je wel of niet mag de opgedane kennis?
Goderic @bladerash19 december 2023 14:57
Voor hoogtechnologisch onderzoek moet je een NDA ondertekenen ja
bladerash @Goderic19 december 2023 15:09
Bij een bedrijf ja, niet aan een universiteit.
Het hele punt van een universiteit is dat je daar kennis en skills op gaat doen die je nuttig maakt later in het bedrijfsleven of wat voor een beroep je later ook wilt uitoefenen.
Goderic @bladerash19 december 2023 15:19
Probeer maar eens hoogtechnologisch onderzoek te doen zonder hulp van een bedrijf, je gaat niet ver komen. Als je met chip productie werkt moet je in mijn ervaring standaard een NDA ondertekenen. Dat betekent niet dat je je ervaringen niet mag gebruiken (ook niet als je bij een bedrijf werkt), maar je mag bijvoorbeeld geen technologie files gaan kopiëren en mee naar huis nemen.
TechSupreme @Goderic20 december 2023 01:45
Dat is onzin. Fundamenteel onderzoek gebeurt nog steeds op initiatief van een vakgroep. Het kan zijn dat een bedrijf de financieerder is omdat ze de voordelen van dat onderzoek inzien, maar verder als dat gaat het niet. Ik kan jou zo genoeg projecten aanwijzen op gebied van RF, hoogfrequent, 6G, EM, chipdesign, automatisering, controlsystems, data analysis, wiskunde en natuurkunder, computer science, etc. die 100% door de vakgroep zelf wordt gefinancieerd en uitgevoerd.

Zo is er al een tijdje een concensus dat CGRA's de toekomst zijn van silicon based computing, probeer maar eens een bedrijf te vinden die daarmee bezig is.

Jij draait het kip en ei om. Bedrijven zijn niet goed in fundamenteel onderzoek omdat het een uitzichloze en bodemloze put kan zijn, je koopt alleen maar de hoop dat er ooit iets uit komt. Als dat resultaat er eenmaal is dan bedrijven juist de aangewezen persoon om er een product van te maken. En dat vervolg onderzoek is iets waar jij het over hebt. Dat is het ei en niet de kip.

Promotie onderzoek bij een bedrijf komt steeds vaker voor, dat klopt, maar de regel is nog steeds dat je je promotieonderzoek aan de uni doet.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 22:36]

Goderic @TechSupreme20 december 2023 09:20
Helemaal geen onzin, maar je begrijpt me verkeerd.

In het geval van technologisch onderzoek zal er zelfs als een onderzoek 100% door de universiteit wordt uitgevoerd, bijna altijd wel technologie ter beschikking gesteld worden door (of gekocht worden van) bedrijven.

Zeker in het geval van chip productie kun je echt niet om de grote bedrijven heen.
TechSupreme @Goderic20 december 2023 09:40
Ja wijst maar 1 sector aan... of eigenlijk 1 bedrijf en laten we het beestje bij naam noemen: ASML.

ASML is de uitzondering, niet de regel.

Wijs mij een bedrijf aan die bezig is met CGRA's, wijs mij een bedrijf aan die bezig is met hoog-frequent interchip communicatie, wijs mij een bedrijf aan die bezig is met fundamenteel onderzoek?

Maar dan nog, ook bij ASML gaat het om doorontwikkeling van een bestaand product. Daar zijn bedrijven goed in. ASML is wel financieerder van fundamenteel onderzoek, maar meer als dat zijn ze niet. En die financiering is in de vorm van sponsoring, donaties en betalen van afstudeerders. Geen specifieke onderwerpen.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 22:36]

Goderic @TechSupreme20 december 2023 10:14
En die financiering is in de vorm van sponsoring, donaties en betalen van afstudeerders. Geen specifieke onderwerpen.
Wijs mij aan waar ik iets anders beweer.

Trouwens zeker niet enkel ASML doet aan onderzoek. Intel, TSMC, Samsung etc werken allemaal samen met IMEC en universiteiten aan de volgende technologieën.
TechSupreme @Goderic20 december 2023 10:17
Ja dan heb je het over TU Leuven, weer dezelfde sector, weer een uitzondering. IMEC is een onderzoekinstelling overigens... van Intel en TSMC...

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 22:36]

Goderic @TechSupreme20 december 2023 11:00
KU Leuven vooral ja ;) en IMEC is niet van Intel en TSMC.

Natuurlijk heb ik het vooral over de chipsector, dat is waar dit artikel over gaat en we zitten nu eenmaal op tweakers.net. Maar ook bijvoorbeeld in de farmaceutische sector of onderzoek naar GMOs wordt er nauw samengewerkt met de industrie.
TechSupreme @Goderic20 december 2023 11:14
Je kan me op elk punt proberen tegen te spreken, maar je bakt er echt niks van. Enige wat je doet is randgevallen aanwijzen en doen alsof dat leidend is. imec heeft een publieke tak en een commerciele tak. De commerciele tak zijn dat de twee grootste investeerders.

Als je het over de chipsector hebt, dan moet je niet zeggen:
Probeer maar eens hoogtechnologisch onderzoek te doen zonder hulp van een bedrijf
Er is genoeg hoog technologisch onderzoek, ook in de chipsector, wat door vakgroepen zelf wordt gefinancieerd.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 22:36]

Goderic @TechSupreme20 december 2023 11:41
Ik heb het helemaal nergens over financieren.
sspiff @bladerash19 december 2023 16:56
Toch wel. Het gaat hier om onderzoek, niet om de lessen.

Als je onderzoek aan de universiteit doet werk je vaak nauw samen met bedrijven en zijn er zeker NDAs en en overeenkomsten over welke aspecten wel of niet publiek gemaakt kunnen worden als deel van het onderzoek.

Althans dat was het geval toen ik meewerkte aan onderzoek rond heterogene processors bij de Universiteit Gent een dikke tien jaar terug.

Zoals @Goderic al vertelde, is het vandaag praktisch onmogelijk om hoogtechnologisch onderzoek te doen zonder samen te werken met bedrijven.

Dat is ook vaak de insteek van veel van de subsidies die dit onderzoek mogelijk maken - dat er innovatieve samenwerking met de industrie is en een duidelijk pad is naar economische toepassingen na 5-15 jaar.
TechSupreme @F554420 december 2023 01:13
Wat zijn de regels dan en waar staan die beschreven? Hadden ze een non-concurentie contract getekend ofzo? Mochten ze hun dik betaalde opleiding niet toepassen? Mochten ze openbaar gepubliceerde journals en papers niet lezen? Mochten ze conferenties niet bijwonen?

Ze betalen gewoon de prijs die wij ervoor vragen en daar worden onze universiteiten financieel beter van. Dan is het zeer hypocriet om te zeggen dat zij er zelf ook beter van worden. Dat het instellingscollegegeld hier in Nederland veel lager is als in Amerika of het VK is ook iets waar wij voor kiezen. Als je nou zou zeggen dat het instellingscollegegeld aan onze prestigieuze uni's tonnen zou moeten zijn ipv tienduizenden euro's dan zou ik het met je eens zijn. Maar wat je nu zegt is gewoon onzin, dit is iets wat wijzelf doen.

Maar, weet je wat veel beter zou zijn? Gewoon harder werken! Die Chinesen zijn harde werkers die overal aanwezig zijn en alles goed doen! Ze hebben die drang om iets te bereiken en daarom nemen ze alle belangrijke posities in. Je kan niet om ze heen. Zij zijn de leiders in veel vakgebieden.

Daar tegenover zie ik de arrogantie in onze collegezalen. Wij zouden beter zijn, wij zouden creatiever zijn, die Chinesen kunnen niks en zijn wandelende rekenmachines. Onze studenten zijn zuipschuiten die elke maand wachten tot vaderoverheid StuFi overmaakt en ondertussen zetten die Chinesen hun namen onder alle papers.

Een ding is zeker, die Chinesen willen kosten wat het kosten leider zijn in alles en het lukt ze aardig ook. Dan kan je jezelf voor de gek houden en met een beschuldigende vinger wijzen, maar wat je ook kan doen is harder werken en hun overtroeven.

En ga aub niet hypocriet doen, ga niet een systeem opzetten en dan klagen dat zij gebruik maken van dat systeem op een manier die nadelig is voor jou.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 22:36]

Tintel @TechSupreme20 december 2023 16:24
Jouw 'promotie' van Chinezen heeft wel een kanttekening nodig denk ik.

Die Chinezen die jij dus ziet in de Nederlandse collegazalen hebben al aangetoond gemotiveerd (en wellicht slim) te zijn. Dus die subset is niet hetzelfde als alle Chinezen.
Daarnaast hebben ze (vermoed ik) een sterkere drang om te ontsnappen aan het regime en dat gaat beter als je hoogopgeleid bent.

Dat ze "een leider willen zijn" is wel een beetje apart - ze hebben feitelijk een onderdrukkend regime en derhalve is slechts een kleine groep 'leider'.

Mijn (bedrijfsmatige ervaring) met Chinezen is helemaal niet zo positief (maar ook niet zo veel anders dan de rest van de wereld). Dus dat "het zijn harde werkers" geldt echt niet voor alle Chinezen.
Maar ik ga niet roepen "Alle Chinezen zijn dom of slim of hardwerkend of lui" - het is een enorme bevolkingsgroep en we komen er nooit genoeg tegen om het statistisch te onderbouwen op basis van eigen ervaring.

Voor de rest ben ik het wel met je eens; als buitenlanders hier kennis op doen en het in hun eigen land gebruiken is dat hun goed recht.
TechSupreme @Tintel20 december 2023 23:00
Dat ze "een leider willen zijn" is wel een beetje apart - ze hebben feitelijk een onderdrukkend regime en derhalve is slechts een kleine groep 'leider'.
Als ik dit lees dan krijg ik het idee dat jij helemaal niet zo goed begrijpt waar het allemaal over gaat en zomaar wat schrijft. Lees het zelf nog eenseven na.
Tintel @TechSupreme21 december 2023 10:11
Dit was de tekst:
die Chinesen willen kosten wat het kosten leider zijn in alles en het lukt ze aardig ook.
En vermoedelijk bedoel je dan China als geheel - maar als je ondertussen dus onderdrukt wordt (discutabel volgens sommigen...) - dan ben je zelf niet echt een 'leider' natuurlijk.
Volgens mij begrijp je het dus niet helemaal; stellen dat een land leider wil zijn en dat extrapoleren naan haar bevolking die wordt onderdrukt....tja, dat is net zoiets als verwachten dat je slaaf vooral eigen initiatief vertoont omdat het goed voor de katoenplantage is..... ik hoop toch dat je ziet dat dit vrij ongebruikelijk is....
Aerophobia1 @F554419 december 2023 16:31
Maar bij de US kunnen ze er ook wat van. Data die door de inlicthingendiensten was vergaard bij buitenlandse bedrijven en overheden werdt doorgespeelt naar Amerikaanse bedrijven zodat ze beter geinformeerd waren over het bod van hun concurenten of de overheden waar deals mee gesloten moesten worden. Hoe China opereert is niet goed te praten maar ze hebben het geleerd van de beste.
Ook wij in Europa doen op grote schaal aan concurentie vervalsing met onze subsidies op van alles en nogwat.
Zelfs industrieen die miljarden winst maken weten nog grote subsidies te los te weken.
segil @F554419 december 2023 17:55
dé Chinezen? Dus alle 1+ miljard Chinezen zijn hetzelfde?
Tintel @segil20 december 2023 16:27
Juist - dit soort propaganda voor alle Chinezen is wel een beetje overdreven (zachtjes uitgedrukt).
mac1987 @TechSupreme19 december 2023 13:07
Daar heb je helemaal gelijk in. Het wordt pas problematisch wanneer die studenten een stage opdracht met NDA krijgen bij een hightech bedrijf.
TechSupreme @mac198720 december 2023 01:19
Dat is iets waar het bedrijf zelf voor kiest. Veel bedrijven weren expats bij hun core R&D. Bij ASML mogen expats uit verschillende landen gewoon niet werken of hebben geen toegang tot bepaalde onderdelen. Dat zijn overigens niet alleen Chinesen.
deniz280 @TechSupreme19 december 2023 13:01
Kortom niemand daar denkt echt aan lange termijn visies maar puur en puur vanuit eigen belangen.. spijtig
NeverSettle @snah00119 december 2023 18:56
Zulke uitspraken helpt dus niet mee tegen racisme. Het verbaast mij altijd hoe men over niet etnische Nederlanders denkt. Groepen over één kam scheren...

Als Nederlandse studenten in het buitenland studeren nemen zij toch ook opgenomen kennis mee terug naar NL? Tuurlijk zullen er altijd wel een paar rotte appels tussen zitten die gevoelige informatie doorverkopen.
Edgarz @snah00120 december 2023 08:42
Maar wij, Westerse landen, zijn heilige boontjes natuurlijk. Wij bespioneren elkaar niet en doen ook geen enkele moeite om Chinese of welke 'andere' technologie dan ook te bemachtigen 8)7

Spionage is van het begin der tijden en zal dat altijd blijven. Niet te voorkomen, hoeveel NDA's of beperkingen je ook instelt.

En ja, in een open samenleving die makkelijker deelt is het makkelijker spioneren. Als dat de 'prijs' is voor onze vrijheden dan zij het maar zo. Daar plukken jij en ik namelijk de vruchten van, iedere dag weer.
Maar als je liever in een gesloten samenleving wilt leven waar je op je vingers wordt gekeken en niets mag....Genoeg 'aantrekkelijke' locaties om te gaan wonen. Maar ben wel benieuwd of het zo goed gaat bevallen in een social credit systeem.
SuperDre @snah00120 december 2023 00:22
Wat een onzin, dat gebeurd ook gewoom bij westerse bedrijven dat men daar gaat werken en dan geheimen deelt.
MazDaMan1970 19 december 2023 13:01
Lijkt mij toch sterk dat CXMT verder niet geboycot zal worden. Eerdaags zullen we wel lezen dat Zuid Korea een invoerverbod van CXMTn producten zal invoeren.

Toch wel grappig dat deze ex-medewerkers zo naïef zijn & dachten ermee weg te komen :)
mac1987 @MazDaMan197019 december 2023 13:06
Dan verdwijnt dat bedrijf en een maand later poppen er drie andere Chinese geheugenfabrikanten op, desnoods met een brievenbusadres in Amsterdam. Of ze bouwen een fabriek in Frankrijk zodat ze via werkgelegenheid druk weg kunnen nemen.
Dit spel wordt daar veel slimmer gespeeld dan hier.
MazDaMan1970 @mac198719 december 2023 13:58
Slechte redenatie in de trant van "als ik het niet doe, doet een ander het wel". Ja, er zullen altijd wel loopholes worden gevonden, maar daar gaat het hier nu niet om. Feit is dat het verantwoordelijke bedrijf vooralsnog geen sancties opgelegd krijgt, wat in mijn ogen zeer vreemd is!
styno @mac198719 december 2023 14:26
Mooie referentie naar Huawei dat in Frankrijk een fabriek gaat bouwen en plots daar onderdelen voor het 5G netwerk mag leveren. Het Huawei dat niet fris aan zijn kennis is gekomen, mede door Westerse nalatigheid en naiviteit ten aanzien van de Chinese onconventionele oorlogsvoering.
Fugitive2008 19 december 2023 13:14
Behoorlijk offtopic:

Documentaire over de macht van de Chaebols (grote industriele conglomeraten zoals Hyundai of Samsung) in Zuid Korea

Tijd geleden gezien en moest er aan denken toen ik samsung en geheime dienst las.

[Reactie gewijzigd door Fugitive2008 op 23 juli 2024 22:36]

Aldy 19 december 2023 13:45
Bedrijfsspionage gebeurt overal en in elke sector. Soms is het gewoon bij bedrijven in hetzelfde land, soms is het grensoverschrijdend. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen worden weggekocht bij andere bedrijven. Waarom bestaat er een concurrentiebeding?
Om met een vinger naar China te wijzen is heel kort door de bocht, aangezien het overal gebeurt.
watercoolertje
@Aldy19 december 2023 13:46
Om met een vinger naar China te wijzen is heel kort door de bocht, aangezien het overal gebeurt.
Is dit een reactie op iemand? In het artikel wordt China enkel genoemd omdat het daadwerkelijk in dit nieuwsbericht gaat over een bedrijf uit China.

Geen idee wat je wilt bereiken door andere landen ook een stempel proberen te geven terwijl het daar helemaal niet om gaat (whataboutism). Bij mij schiet dat juist verkeerd, nog meer afkeer naar China, want ze zetten blijkbaar hier mensen in om China minder slecht te laten lijken dan ze zijn.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 22:36]

Aldy @watercoolertje19 december 2023 14:48
Is dit een reactie op iemand?
Als je veel bovenstaande reacties leest krijgt juist China ervan langs, terwijl bedrijfsspionage overal voor komt.
Geen idee wat je wilt bereiken door andere landen ook een stempel proberen te geven
Ik geef andere landen geen stempel, want ik noem geen andere landen.
Bij mij schiet dat juist verkeerd, nog meer afkeer naar China, want ze zetten blijkbaar hier mensen in om China minder slecht te laten lijken dan ze zijn.
Als mijn reactie een afkeer van China bewerkstelligt, dan lig ik te krampen van het lachen op de bank. Ik vertrouw erop dat jij je eigen reactie ook niet al te serieus neemt.
watercoolertje
@Aldy19 december 2023 14:53
Als je veel bovenstaande reacties leest krijgt juist China ervan langs, terwijl bedrijfsspionage overal voor komt.
Het komt daar bovengemiddeld voor, dus het ligt niet zo simpel.
Ik geef andere landen geen stempel, want ik noem geen andere landen.
Alle landen dus muv China!
Als mijn reactie een afkeer van China bewerkstelligt, dan lig ik te krampen van het lachen op de bank.
Dat mag :Y)
Aldy @watercoolertje19 december 2023 15:06
Het komt daar bovengemiddeld voor, dus het ligt niet zo simpel.
Is dat zo? Ik denk dat je er gigantisch naast zit. Wij lezen dit veel, aangezien omdat wat wij lezen vaak elektronica betreft en daar komt China vanzelf vaak in voor. Maar er wordt op veel meer gebieden bedrijfsspionage gepleegd en daar lezen wij vanzelf niets over, omdat dit niets met elektronica te maken heeft. De ene supermarkt wil graag weten welke inkoopprijzen de andere supermarkt heeft afgesproken.
Alle landen dus muv China!
Als ik geen landen noem dan noem ik geen landen, dus is er ook geen uitzondering. Ik weet niet waar je het vandaan haalt.
Tintel @Aldy20 december 2023 16:36
eh....? Jij noemt toch China?
Om met een vinger naar China te wijzen is heel kort door de bocht
En verder totaal eens met de reacties hierboven; dit artikel gaat toch over hoe een Chinees bedrijf betrapt is op bedrijfsspionage?

En dat een land dit doet betekent niet automatisch dat ze daarom dus ook zelf niets kunnen. En dat werd ook niet beweerd.

Dat er nog meer bedrijfsspionage plaatsvindt geloof ik ook wel maar dat is toch niet zo heel relevant?
Aldy @Tintel20 december 2023 17:14
En dat een land dit doet betekent niet automatisch dat ze daarom dus ook zelf niets kunnen.
Als je alles naleest, dan zie je dat ik China pas noem op het moment dat ik er wordt geschreven dat ik alle landen noem behalve China.
En dat een land dit doet betekent niet automatisch dat ze daarom dus ook zelf niets kunnen. En dat werd ook niet beweerd.
Waar heb je het over?
Dat er nog meer bedrijfsspionage plaatsvindt geloof ik ook wel maar dat is toch niet zo heel relevant?
Ja, dat is wel relevant, omdat er nu wordt gedaan alsof het bijzonder is dat dit gebeurt. Ik vind dat je dit wel in de juiste proporties moet plaatsen.
Tintel @Aldy20 december 2023 18:06
Als je alles naleest, dan zie je dat ik China pas noem op het moment dat ik er wordt geschreven dat ik alle landen noem behalve China.
Ik las je 1e comment en daar noem je China....meer is het niet...
En dat een land dit doet betekent niet automatisch dat ze daarom dus ook zelf niets kunnen. En dat werd ook niet beweerd.

Waar heb je het over?
Jij verdedigt als het ware China door te stellen dat ze niet de enige zijn die aan bedrijfsspionage doen.... dat klopt maar waarom dan die 'verdediging'? Ik stelde enkel dat dit niet nodig is.
Ik vind dat je dit wel in de juiste proporties moet plaatsen.
En die properties weten we nu nog niet....want we kunnen het niet op cijfers vergelijken. Wat we wel weten is wat een Chinees bedrijf heeft gedaan.... en die 1.8 miljard schade klinkt vrij hoog.
Aldy @Tintel20 december 2023 18:41
Wat we wel weten is wat een Chinees bedrijf heeft gedaan.... en die 1.8 miljard schade klinkt vrij hoog.
En dat klinkt mij juist helemaal niet hoog. Niet alleen directe schade, maar ook indirecte schade. Zoals in het artikel al genoemd werd is de voorsprong op de concurrentie aanzienlijk geslonken. Voordat je het weet zijn ze ingehaald. En, ik zal de laatste zijn die China verdedigt. Diefstal is diefstal.
Snowdog @watercoolertje19 december 2023 14:56
[...]

Bij mij schiet dat juist verkeerd, nog meer afkeer naar China, want ze zetten blijkbaar hier mensen in om China minder slecht te laten lijken dan ze zijn.
Zou ff je aluminiumhoedje afzetten en een glaasje water drinken. Lijkt me een beter idee.
The Zep Man
@Aldy19 december 2023 13:53
Bedrijfsspionage gebeurt overal en in elke sector. Soms is het gewoon bij bedrijven in hetzelfde land, soms is het grensoverschrijdend. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen worden weggekocht bij andere bedrijven.
Dat iets vaak gebeurt maakt het niet valide.
Aldy @The Zep Man19 december 2023 14:50
Dat iets vaak gebeurt maakt het niet valide.
Integendeel zelfs. Het is je reinste diefstal.
Dark Angel 58 20 december 2023 15:42
Niet alleen China, maar hele wereld doet ook aan bedrijfsspionage.
Het is echt moeilijk te voorkomen.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 22:36]

FrostyPeet 19 december 2023 13:49
De geschiedenis herhaalt zich. Eerst met het goedkoop produceren van geavanceerde producten in China. Tot bleek dat de Chinezen het kunstje hadden afgekeken en zelf bijvoorbeeld betere elektrische auto's kunnen maken dan Europese bedrijven. Een onbeduidend lijkend ander voorbeeld, de Chinezen kunnen nu zelf ballpoint balletjes maken in plaats van ze te importeren. Dit stelt hoge eisen aan het materiaal, de bewerking ervan met hele kleine toleranties.

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