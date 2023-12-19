Shell gaat blokkeerkosten rekenen na vier uur bezet houden bepaalde oplaadpunten

Shell gaat vanaf 21 december blokkeerkosten rekenen voor het langer dan vier uur bezet houden van Road- en EVBox-laadpunten in het roamingnetwerk. De kosten bedragen 5 eurocent per minuut met een maximum van 12 euro per laadsessie.

De blokkeerkosten worden volgens Shell ingevoerd om 'EV-rijders aan te moedigen de laadplek te verlaten zodra de laadsessie is afgelopen'. Dit moet de beschikbaarheid van openbare laadpunten verbeteren en geldt voor gebruikers van de Shell Recharge-laadpas. Op zijn website meldt Shell overigens dat de blokkeerkosten te omzeilen zijn door een sessie te stoppen en weer te starten, dan wel door een elektrische auto te verplaatsen als de accu vol is.

Shell is niet de enige die een dergelijk tarief rekent. Tesla vraagt bijvoorbeeld een vergelijkbaar 'inactiviteitstarief' in de Benelux, dat toegepast wordt als een voertuig volledig is opgeladen. De ANWB schrijft dat in bijvoorbeeld Duitsland veel aanbieders van oplaadpunten blokkeertarieven rekenen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 11:26
699 • submitter: Hathi

19-12-2023 • 11:26

699

Submitter: Hathi

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DirtyBird 19 december 2023 11:31
Gaat dat direct in zodra je auto de 100% (of 80% in bespaarmodus) raakt, of zit hier een cooldown op?
fsfikke @DirtyBird19 december 2023 11:39
Het is onafhankelijk van je laadstatus:
De blokkeerkosten worden na 240 minuten (4 uur) opladen in rekening gebracht en kosten €0,05 per minuut, met een maximum van €12 per laadsessie.
GvNL @fsfikke19 december 2023 12:46
Heel slecht. Als je auto bijna helemaal leeg is, kan je zo boven die 4 uur komen. Vervolgens ben je nog meer geld kwijt aan het blokkeertarief, bovenop het toch al gestegen tarief per kWh. We roepen allemaal dat we meer elektrisch moeten gaan rijden, maar elektrische auto's zijn duur, voor we het weten wordt de motorrijtuigenbelasting op basis van gewicht ingevoerd en de laadtarieven stijgen lekker door.
Sjeefr @GvNL19 december 2023 12:53
Dat valt reuze mee. De meeste laders van Shell zijn minimaal 22kWh en meestal zelfs 100+. Uitgaande van het minimum is mijn Renault Megane E-Tech met 60kWh in ongeveer 3 uur klaar (uitgaande van 5%-100%). 60-70kWH is redelijk de standaard in het hogere segment. Auto's met een grotere accu kosten doorgaans ook aanzienlijk meer en voor hen is de portemonnee ongetwijfeld groot genoeg. Tevens wil je zo'n auto ook niet dan aan een 22kWh lader hangen, maar een 50+.

Laadpalen zijn nou eenmaal nog steeds schaarste. Recent nog, gedurende mijn rit uit Duitsland, op zoek geweest naar een paal langs de weg. De eerste plek bij een restaurant was kapot. Bij de Shell in de buurt stond een Tesla met 100%. Die kon ik er gelukkig zelf uithalen om bij mij in te pluggen.

De tax na 4uur, ongetwijfeld of je vol bent of niet, is vooral bedoeld voor laadpaalplakkers. Gewoon wegwezen als je klaar (binnen ~20 minuten na 100%) bent. Zo simpel is het. Voor hen met een elektrische auto vind ik het alleen maar goed dat deze regels worden gesteld.
XanderHuisman @Sjeefr19 december 2023 12:57
Er zijn aardig wat autos die maximaal met 11kw en niet met 22kw AC kunnen laden. Dan komt het laden van een 80kw accu toch aardig over de 4 uur heen.

DC laders kunnen vaak wel makkelijk binnen 4 uur volledig vol zijn en dan is die 4 uur wel redelijk

[Reactie gewijzigd door XanderHuisman op 23 juli 2024 10:18]

MSalters
@XanderHuisman19 december 2023 13:39
Auto's met 80 kWh accu's en maximaal 11 kW laders? Dat is wel een erg vreemde combinatie. Je hebt dan een dure, grote batterij en de meest goedkope 1-fase AC lader.

Alsnog, met een dergelijk vreemd design hoef je niet moelijk te doen met variabele laadsnelheden. Je kunt 4 uur lang continu op 11 kW laden, wat je dus 44 kWh geeft.
GerhardBurger @MSalters19 december 2023 14:26
Het zijn niet alleen de auto's maar ook de laadpunten (https://shellrecharge.com/nl-nl/onderweg-laden/tarieven):
Vanaf 21 december 2023 introduceren we blokkeerkosten op laadpunten van de aanbieders EVBox en Road (hiervoor E-flux) in ons roamingnetwerk.
Er zijn nogal wat 11kW laadpunten van EVBox...
Dus mijn auto (Renault Zoe die 22kW AC kan laden) doet er ook wel eens iets langer over. Maar ik juich dit helemaal toe, ik erger me wekelijks kapot aan mensen die hun PHEV voor 2 of 3 volle dagen aan de lader zetten omdat er een tekort is aan reguliere parkeerplekken in onze wijk (binnenstad Gouda) :(
Powerblast @GerhardBurger19 december 2023 14:53
Same. Snap dat het 's nachts niet gemakkelijk is om je te verplaatsen, maar ik zie er genoeg overdag ook gewoon vrolijk uren blijven staan. Ik maak me dan al zorgen als ik een kwartiertje te laat ben nadat de app me een melding heeft gegeven....

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

Cyberpuppy @Powerblast19 december 2023 18:51
Natuurlijk. Of gaan we nu allemaal overdag eens lekker rustig de auto verplaatsen na het opladen. Dit terwijl er op redelijke afstand geen parkeerplekken vrij zijn. Oftewel je bent zomaar een half uur kwijt. Tel eens op wat dat geintje kost op jaarbasis.

Zelfde als ik 's avonds lekker op de bank zit. Kan ik wakker blijven totdat mijn auto vol is en ik deze nog eens mag gaan verplaatsen.
Powerblast @Cyberpuppy19 december 2023 19:06
Yep, is inderdaad wat ik doe. Ik heb er geen probleem mee. Valt perfect te plannen tot nu toe.
salipander @Cyberpuppy20 december 2023 13:39
Als jouw auto vol is voordat je gaat slapen, is het wel zo fatsoenlijk om de laadplek vrij te maken...
Cyberpuppy @salipander20 december 2023 16:12
Mee eens dat het fatsoenlijk zou zijn, maar als ik om 9 uur thuis kom en dan nog 4 uur moet laden dan heb ik echt geen zin om nog tot 1 uur wakker te gaan blijven.

Plus het feit dat ik dus waarschijnlijk geen laadplek heb, omdat daar al de buren staan die eerder thuis waren. Kan ik dus hopen dat ze 's avonds laat hun auto nog verplaatsen en dan mag ik beginnen met laden en voor de rest van de nacht de extra kosten aftikken.

Ik weet het zijn allemaal randgevallen en in de meeste situaties zal het wel meevallen. Maar alles bij elkaar opgeteld is het weer iets waar ik rekening mee moet houden en wat ik moet plannen.
Cybertinus994 @Powerblast20 december 2023 07:26
Uren maar? Bij mij is er sinds kort een deelauto bedrijf bij gekomen. Die hebben hier 2 auto’s aan de palen staan. Dat die auto’s dagen aan de laadpaal blijven staan nadat ze vol zijn is geen uitzondering. Een paar weken (!) heb ik zelfs al gezien. Sinds die deelauto’s er zijn, ben ik minder strikt geworden in mijn auto weghalen ook. Als ik bijv. op m’n motor naar het werk ga ipv de auto, dan blijft die rustig een dagje aan de laadpaal staan. Boeit toch niemand, blijkbaar.
Maar de gemeente heeft gezien dat deze laadplek druk is, dus er is een derde laadpaal (dus laadpunt 5 en 6) bij gekomen. Dat brengt hopelijk wat meer ruimte. Die extra paal is wel alleen bedoeld voor deelauto’s, maar de deelauto’s staan ook op de gewone laadplekken. Is ook weer niet handig. Als de deelauto’s op de normale plekken staan en alleen de plekken voor de deelauto’s zijn vrij, ga ik gewoon daar laden. Het werkt wel immers.
Powerblast @Cybertinus99420 december 2023 11:06
Stoor ik me ook aan :). In het dorp net aan de markt staan 4 palen waarvan continue 2 inderdaad ook bezet worden door deelwagens (Renault zoe). Heel fijn systeem, maar die wagens hangen inderdaad 24u per dag (-2 ofzo?) aan de paal. Dus die punten moet je als gewone EV rijder niet proberen te laden, zijn nooit vrij.

Is gelukkig aan de punten hier bij mij in de buurt nog niet het geval.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

RonJ @Powerblast20 december 2023 14:03
Bij de meeste deelauto plekken-met-paal mag je sowieso niet parkeren en laden met een niet-deelauto.
bounto @GerhardBurger19 december 2023 15:17
Probleem is wel dat de mensen die een PHEV kunnen rijden, niet echt wakker liggen van die 12 euro die zijn maximaal kwijt zijn in die 2 a 3 dagen. Van mij mogen er hogere boetes komen, en natuurlijk meer laadpalen.
redslow @GerhardBurger19 december 2023 18:50
Achja de oplossing is gewoon iedere parkeerplaats een lader dan kan het selectieve parkeerplaats voor oplaadbare auto’s ook de prullenbak in want dan maakt het niet uit of er een ICE, PHEV of EV staat.
djvdorp @MSalters19 december 2023 13:45
Bijvoorbeeld een Audi e-tron 55 uit 2021-2022 - heeft een maximale AC laadcapaciteit van 11kW en een batterij van bijna 100kWh erin, als hij bijna leeg is doet hij er makkelijk 8-9 uur over volgens de laadplanning aan een AC paal. Ofwel de hele nacht ongeveer.
MSalters
@djvdorp19 december 2023 13:50
De Shell palen waar we't over hebben doen 100 kW DC, en die Audi ook. Die 11 kW is typisch voor een thuislader, waar die 4 uur grens niet uitmaakt.
Sandro! @MSalters19 december 2023 14:25
We hebben het helemaal niet over Shell-palen. Volgens het artikel gaat het over palen van Road en EV-Box. 11 kW is typisch voor een groot deel van de openbare (AC-)palen in Nederland. 22 kW-palen zijn er ook, maar in mijn omgeving/ervaring een stuk minder.
Powerblast @MSalters19 december 2023 14:50
Typisch zou ik het niet direct noemen. Alle publieke palen (niet snelladers) hier bij mij in de buurt zijn maximaal 11kw. 22kw officieel volgens de laadpaal app, maar dat is omdat er twee stopcontacten opzitten, ik heb deze nog nooit boven de 11kw zien laden. Als er twee wagen laden valt het ene stopcontact zelfs terug naar 9.8kw volgens m'n wagen.

Zelfs de snelladers hier in mijn buurt halen het geadverteerd vermogen niet :). Twee stuks die volgens de paal 175kw zouden moeten halen, praktijk: één doet 90kw (mijn wagen is maximaal 100kw, dus ok). Tweede doet zelfs maar 65kw max.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

HeldereM @Powerblast19 december 2023 17:16
Heb je wel een laadkabel die 32A doet?
hackerhater @MSalters19 december 2023 14:54
Dit gaat ook over de 11KW-laders in de straat........
SkyFlyer @MSalters20 december 2023 07:27
Shell gaat vanaf 21 december blokkeerkosten rekenen voor het langer dan vier uur bezet houden van Road- en EVBox-laadpunten in het roamingnetwerk.

EBbox zijn toch gewoon de AC laadpaaltjes, niet de Shell Recharge DC op stations.
XanderHuisman @MSalters19 december 2023 13:49
Of bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 6 (gelanceerd in 2023). Die heeft een 77.4 kWh accu en behoort tot de top qua snelladen op DC (dankzij 800 V accu), maar kan op AC slechts met 11 kWh laden. 11 kWh is alsnog 16A op 3-fasen.
Crocidolite @XanderHuisman19 december 2023 16:24
Samen met de Ioniq 5. Die heeft ook een 77,4 kWh accu die met 800V kan laden.

Dat die max op 11kW AC laad wist ik dan weer niet. Het heeft dus weinig zin om dan aan een 22 kW te gaan laden.
XanderHuisman @Crocidolite19 december 2023 16:46
Inderdaad, de AC lader sleept de auto namelijk zelf mee en kost dus gewicht en ruimte. De DC lader is wat je letterlijk langs de weg ziet staan en sleep je dus niet zelf mee. De DC lader past de spanning /stroom aan op de accu (dit kan je vaak ook zien op het display van de lader) en word in de auto verder niet meer omgezet. De auto doet natuurlijk wel monitoring en beheer gedeelte van de accu en communiceert dit met de lader.
Crocidolite @XanderHuisman20 december 2023 13:35
Dat weet ik allemaal, maar ik wist niet dat bij de Ioniq 5 het laadvermogen op AC max maar 11 kW is i.p.v. 22kW.
Maakt ook niks uit voor mij want ik gebruik dat soort laders eigenlijk nooit Ik hang hem altijd aan de 300 of 400 kW DC lader. Dan ben ik meestal ook binnen 30 min weer klaar (mits de accu op temperatuur is).
sigio @MSalters19 december 2023 14:23
11kw is 3-fase ... heb zelf een kia e-niro 64kw 3-fase, en die doet thuis prima 11kw, helaas geen 22kw, omdat de interne lader beperkt is op 11.

Snelladen gaat met (max) ~75kw
flippy @MSalters19 december 2023 15:49
mijn id buzz heeft 70+ effectieve inhoud en kan 11kW max op een type 2 paal. van 20 naar 80 duurt makkelijk tot middernacht om vol te krijgen.
SuperT130 @MSalters19 december 2023 16:40
Maximaal 11kW AC-lader in EV’s is de standaard. Dit is 3 fasen laden met 16A. Hiermee krijg je zelfs de grotere accu’s in een nachtje prima vol. EV’s die meer (of minder) kunnen zijn de uitzondering.
t14wo @MSalters19 december 2023 17:24
Zoek het nog eens uit. 11 kWh is helemaal geen 1-fase. 3 fase is 11 kWh bij 16A. En dat is in ieder huishouden de max in Nederland. Slecht een (heel) klein deel van de auto’s heeft een 22 kW lader aan boord.
TunefulDJ_Mike @MSalters19 december 2023 17:46
Volvo/Polestar hebben 79kwh accu's met 11kw laders (3 fase) is toch een vrij veel voorkomende auto in Nederland
wjmeijer1986 @MSalters19 december 2023 18:32
Op 1 fase met een zekering op 32 ampère kun je maximaal 7,3 kWh trekken. In België zit je dan op veel locaties nog met 3x230v zonder N.

Dan krijg je een soort van dubbel fase met dubbel 0 zoals bijvoorbeeld een kookplaat.

Hierbij zijn beide nuldraden dan gecombineerd in 1 draad. Voor zover ik er weet van heb kunnen enkel de laders van Tesla daarmee overweg, zij het met een vermogensbeperking van 8,5 kWh.

Voor de trage laders hangt er dus het één en ander af van de voeding van de paal en het afzekeren ervan.

Zo kan mijn laadpaal perfect 22 kWh op 1 aansluiting leveren omdat deze 3x400v + N wordt gevoed met een voldoende dikke bekabeling en 32A zekering maar ondersteunt de auto het niet. (Plug-in hybrid).

[Reactie gewijzigd door wjmeijer1986 op 23 juli 2024 10:18]

Mar.tin @MSalters19 december 2023 18:32
11kW is 16A op 3 fasen, dus zeker niet de “meest goedkope 1-fase AC” en zit op veruit de meeste EV’s die momenteel verkocht worden.

Daarnaast zijn vrijwel alle dubbele publieke palen afgezekerd op 3x25A wat een maximaal vermogen van +- 17kW voor 2 auto’s betekent. Dus +- 8kW per stuk als er 2 auto’s staan te laden. Dat is zelfs met mijn 60kWh Model 3 6 uur laden van 0-80 of 4,5 uur van 20-80%

Ik ben all-voor een idle-fee. Maar niet als je nog aan het laden bent.
Yggdrasil @MSalters19 december 2023 20:21
Nee hoor. Mijn Tesla Model 3 LR heeft 80 kWh en laadt met max 11kW in 3 fasen. Dat is 16 A op 3 fasen.

[Reactie gewijzigd door Yggdrasil op 23 juli 2024 10:18]

Taro Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit @MSalters19 december 2023 20:28
11 kW AC is een 3-fase lader, geen 1-fase lader. Een Tesla Model Y heeft een max van 11 kW AC en een gemiddelde thuisaansluiting kan ook geen 22 kW aan.

Mijn Tesla Model Y LR heeft bijv. een 82 kWh accu en dat is toch geen heel vreemde combinatie lijkt mij.

11 kW is voor DC laden inderdaad heel erg traag, maar ik vermoed dat hier dan ook 11 kW AC wordt bedoeld.
Wannial @MSalters19 december 2023 23:38
Ik rijd een etron 55 die met 11kw oplaad. Als je een 2e lader inbouwt kan je 22kw halen, maar dat is dus niet standaard. Ik sta dus rustig 8 uur te laden aan zo'n straattaal en die dat dan ook vaak snachts (breng de auto de rond 2200/2300 naar de paal en haal 'm rond 0800/0900 weer weg.)
SkyFlyer @MSalters20 december 2023 07:24
De gehele VAG familie ID4/Enyaq/Q4 heeft een 80 (77) kWh batterij en max 11 kWh AC laden. Het is dus waarschijnlijk de meest voorkomende combinatie in Nederland?

Zoals gezegd, 4 uur max voor DC laden is logisch, maar voor AC wel heel kort. Een 12 uur max is daar wel pragmatisch (overnacht opladen is dan mogelijk)
vasco_nl @MSalters20 december 2023 20:10
11kW is geen 1 fase. 11kW is 3 fase 16A. 22kW is 3 fase 32A. 1 fase 16A is 3,6kW. En ja er zijn auto's met 1 fase 32A omvormer op de weg die max 7,2kW kunnen doen. Meeste laadpalen zijn vaak 16A dus die EV's halen max 3,6kW dan. Ga je de 4 uur wel over. Blokkeerkosten als laden klaar is prima maar zoals Shell tijdens laden is diefstal want je blokkeerd niet onnodig.
Tweak_ers @MSalters20 december 2023 22:26
Auto's met 80 kWh accu's en maximaal 11 kW laders? Dat is wel een erg vreemde combinatie. Je hebt dan een dure, grote batterij en de meest goedkope 1-fase AC lader.

Alsnog, met een dergelijk vreemd design hoef je niet moelijk te doen met variabele laadsnelheden. Je kunt 4 uur lang continu op 11 kW laden, wat je dus 44 kWh geeft.
11kW is gewoon 3x16A, dus gewoon 3 fase.

Mijn Tesla heeft bijna 80kWh en met maximaal 11kW AC laden zit je dus al.
Thalaron @XanderHuisman19 december 2023 13:36
Die van ons (Kia E-Niro uit 2019, was bestaande leaseauto die direct beschikbaar was) kan zelfs maar met 4,5 / 1-fase laden..

Met 4 uur ben ik nog niet op de helft als ie leeg is.
Nox @XanderHuisman19 december 2023 14:34
Aardig wat? Bijna allemaal doen ze max 11kW. Zat die ook minder doen. Sterker nog, de ev6 hier doet 3,5 tot 5,5kW (ja het ding is momenteel stuk) dus hij is wat langer bezig. Maar ook zonder de storing gaat ie van leeg naar vol in 8 uur.
Voor snelladers vind ik het acceptabel. Voor de paal in de wijk is dit een k*tactie als ik het zo mag noemen. Moet je 's nachts om 4 uur je bed uit ofzo.

[Reactie gewijzigd door Nox op 23 juli 2024 10:18]

Septimamus @XanderHuisman19 december 2023 18:28
Maar laat je de auto dan ook echt 4 uur bij een shell staan? Lijkt me nogal sterk. Tenzij je er misschien dichtbij woont.
hdela @XanderHuisman20 december 2023 10:29
Het gaat ook niet over die randgevallen van auto's die niet helemaal vol zijn na 4 uur, ook al zal dat voor die mensen wel frustrerend zijn.
Het gaat bijvoorbeeld om plug-in hybrides die na een uur of zo al weer helemaal vol zijn maar eindeloos blijven staan en hun stekker als een garantie op parkeerplaats gebruiken. Daar word je helemaal wild van als je met je volledig elektrische auto de volgende dag een eind moet gaan rijden.
Laadplaalkleven is hinderlijk gedrag voor andere mensen en er moet iets aan gedaan worden.
twowheeler @XanderHuisman21 december 2023 08:12
Bijna alle vag producten hebben dit. Valt me op, Megane is super snel gevuld op kantoor en kan daarna plaatsmaken. De Cupra en id3's staan er de hele dag
Sebazzz @Sjeefr19 december 2023 13:14
e meeste laders van Shell zijn minimaal 22kWh en meestal zelfs 100+. Uitgaande van het minimum is mijn Renault Megane E-Tech met 60kWh in ongeveer 3 uur klaar (uitgaande van 5%-100%). 60-70kWH is redelijk de standaard in het hogere segment
EVBox zijn traaglaadpalen...
Aldy @Sebazzz19 december 2023 14:56
EVBox zijn traaglaadpalen...
Maar het gaat in dit geval toch niet over EVBox...
SkyFlyer @Aldy20 december 2023 07:29
Shell gaat vanaf 21 december blokkeerkosten rekenen voor het langer dan vier uur bezet houden van Road- en EVBox-laadpunten in het roamingnetwerk.
Aldy @SkyFlyer20 december 2023 08:16
Je hebt gelijk, overheen gelezen. Maar volgens mij heeft Shell helemaal geen EVBoxen.
SkyFlyer @Aldy20 december 2023 15:57
Het zit ook in het roaming netwerk, niet in de eigen palen.
Aldy @SkyFlyer20 december 2023 16:06
Zij gaan dus ook bepalen of je te lang staat bij palen van andere aanbieders. Lekker dan.
Bazi @Sjeefr19 december 2023 13:38
Road- en EVBox-laadpunten in het roamingnetwerk
Hier heb je blijkbaar overheen gelezen. Het gaat niet om snelladers en het gaat niet om laders van Shell zelf. Dit zijn de gewone openbare laadpalen (van genoemde twee merken) die met wisselstroom laden. De meeste auto's kunnen dan maximaal 11 kW laden, sommigen zelfs nog minder (bij 1-fase) en sommigen met 22 kW.
Remz @Sjeefr19 december 2023 15:50
Als ik met 10% aankom en naar 90% wil laden, duurt dat 5,5 uur met een 74kWh batterij op 11kW (maximum van m’n auto). Soms gaan die palen zelfs nog trager omdat ze aan loadbalancing doen. En dan mag ik een boete betalen onder het mom van dat ik dat wel kan hebben omdat ik ook een grote accu kan betalen? Wat een onzin…

Nee doe dan liever een boete als je na 4 uur minder dan 3,7kW gemiddeld afneemt. Dan weet je zeker dat die auto niet actief aan het laden meer is en dus de paal blokkeert.
ddek78 @Sjeefr19 december 2023 14:12
Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van laders op een betaalde parkeerplek, daar gaat dit ook voor gelden, zo wordt ook de elektrische auto weer de beoogde melkkoe. Je betaald al voor het bezet houden van een plek en dan wordt je nog gestraft als je voor je werk de hele dag geparkeerd staat. Kromme rkan het bijna niet
GerhardBurger @ddek7819 december 2023 14:34
Onzin, heel de binnenstad van Gouda is betaald parkeren, en zou het juist fijn vinden als de mensen hun auto sneller zouden weghalen. Nu staan er auto's soms 2-3 volle dagen geparkeerd aan de lader, omdat het soms lastig is om een ander plekje te vinden.
telenut @Sjeefr19 december 2023 14:26
schaars? In mijn omgeving staat het bomvol laadpalen waar nooit een auto aan zal hangen. Mensen krijgen belachelijk hoge subsidies om die te plaatsen waardoor je ze overal ziet staan, maar ze nooit gebruikt worden. Je moet ook belachelijk veel betalen om ze te gebruiken en men wil ook helemaal niet dat je ze gebruikt... (ik spreek over België wel)
GerhardBurger @Sjeefr19 december 2023 14:30
Maar het gaat ook om de roaming partners (zie https://shellrecharge.com/nl-nl/onderweg-laden/tarieven):
Vanaf 21 december 2023 introduceren we blokkeerkosten op laadpunten van de aanbieders EVBox en Road (hiervoor E-flux) in ons roamingnetwerk.
En EVBox zijn er nogal wat op 11kW

EDIT: spuit 11 zie ik

[Reactie gewijzigd door GerhardBurger op 23 juli 2024 10:18]

rvt1 @Sjeefr19 december 2023 15:22
zijn er ook nog niet een hele hoop auto's die relatief langzaam laden? Wij laden op 16AH/h dacht ik... Bij ons duurt het laden gewoon lang. (Ook maar 16Kwh batterij...)
The Third Man @rvt119 december 2023 15:43
16 Ah is ca. 3.7 kWh op 230 V, dus met 4 uur = 14,8 kWh zit je al vrij dicht bij een volle accu lijkt me.
cool0 @Sjeefr19 december 2023 15:42
Onzin dit. Mijn Q8 heeft een 114 Kwh Batterij. Ik kan slechts met 11Kw laden. Om die batterij van 0 tot 100 vol te laden sta ik 10 uur aan die paal. De meeste publieke palen als ik hier in de regio Rdam kijk zijn allemaal max 11Kwh. Uiteraard zit er wel eens een paal tussen van 22Kwh maar niet veel.
t14wo @cool019 december 2023 17:29
En als ke dan al een 22kW AC auto hebt, sta je bij zo’n paal, komt er een tweede auto aan dezelfde paal en deel je alsnog die 22kW. Zit je weer op 11.

Something smells fishy. Ik kan me NIET voorstellen dat Shell écht met een toeslag van 3 euro per uur komt op elke laadpaal. Ik kan het gewoon niet geloven.

En dan rept het artikel met een zogenaamd vergelijkbare toeslag: inactiviteitstoeslag van Tesla. Die is WEL voor het juiste doel: oprotten met de auto als die vol is! O-)
helldogbe @t14wo19 december 2023 19:24
Vooral als je dit kan omzeilen door een andere laadprovider te gebruiken zoals bijvoorbeeld Plugsurfing
D.deJong @Sjeefr19 december 2023 17:38
De meeste EV’s gaan maximaal tot 11kw langs de straat
1ehans @Sjeefr19 december 2023 17:55
Vraag is of het de eigen Shell laadpalen zijn of het gebruik van de Shell laadpas. In het eerste geval heb je met snelladers inderdaad binnen een uur je auto echt wel van 20-80% geladen, maar als het 11kWh laders zijn ben ik 5 uur bezig met een sessie. Of wanneer je 's-avonds 22h inplugt mag je midden in de nacht je bed uit?
johanvdwey @Sjeefr19 december 2023 20:31
Jammer als je een Nissan leaf hebt, 3.4 kw lader kost toch echt meer tijd.
xavalon @Sjeefr19 december 2023 20:42
Allereerst zijn er bijna geen EVs die 22kWh AC laden ondersteunen; het is vaak gemaximaliseerd op 11kWh (of 17kWh op een Tesla model X en S). Het is anders met DC laden.

Het blokeertarief geldt op openbare laadpalen van EVBOX en Road (voorheen E-flux). De laadpaal van Road vlak bij mij laad bijna nooit op maximale snelheid, haalt niet eens 11kWh, omdat hij smart laden ondersteund en het in de praktijk eerder 8-9 kWh is. Toen ik nog een Model 3 reed (55kWh) regelmatig meer dan 7 uur om tot 90% te komen op die laadpaal.

Intussen heb ik een eigen laadpaal. Mijn Tesla model S met 75kWh (72,5 kWh netto) batterij laad in circa 5,5 uur van 5% tot 90% op mijn eigen Shell Recharge laadpaal. Een laadpaal thuis haalt vaak zelfs geen 11kWh overdag. De laadpaal ondersteund load balancing, en dat betekent dat hij het 'overschot' krijgt van 3x25 ampere (3 fase) minus het verbruik van alle andere apparaten in het huis. 3x25 ampere kan ongeveer 17kWh leveren in totaal. Minus huisverbruik mag ik blij zijn als ik 11kWh haal (s'nachts laden haal ik dat wel, overdag vaak niet).
Proliges @Sjeefr20 december 2023 03:15
Ik heb een Hyundai Ioniq en hoewel deze slechts een 29kwh batterij heeft laad ik die echt niet op in 4 uur.
micnocom @Proliges20 december 2023 07:14
Volgens de handleiding 4 uur en 25 min.

Vraagje; Ik begrijp dat jij ook een 1st gen hebt?
Wij kunnen nergens de mogelijkheid vinden om in te stellen om te laden tot 80% waardoor ik dat nu handmatig regel.

Hoe is dat bij jou?
Proliges @micnocom21 december 2023 14:43
Ja, bij een 22kwh lader kun je 7 kWh laden. Maar veel laders zijn 11 kWh en dan haal je maar 3,5. kWh en doe je er dus 9 uur over.

Je kunt dat instellen via die bluekinj hyundai app. Dan onderin naar more (die 3 puntjes) -> ev service (Kan zijn dat je ff iets omlaag moet scrollen). En dan set charging limits.
micnocom @Proliges21 december 2023 15:05
Ik ga je ff dm-en.
Metten @GvNL19 december 2023 12:58
Dit is inderdaad heel slecht als ze dit ook op langzame (AC) laadpunten toepassen, Veel EV's laden daarop niet vol binnen 4u. Voor DC snelladers zou dit natuurlijk een prima regeling zijn.
Kurios @Metten19 december 2023 13:26
Plakkers zitten doorgaans juist op de langzame laadpunten, niet op de snelle. Op de snelle wacht je gewoon terwijl je laadt.
De langzame staan op parkeerterreinen of in de straat, iemand parkeert er smiddags en haalt de volgende ochtend zn auto pas weg. Heel irritant voor je buurtgenoten.
flippy @Kurios19 december 2023 15:51
in mijn geval zou ik dan snachts om 2 uur uit mn nest moeten komen om mn bus te verzetten.

ga toch maar eens overleggen met de chef over een eigen laadpaal op de oprit....
eborn @flippy19 december 2023 17:18
Uiteindelijk zou dat m.i. ook gestimuleerd moeten worden: mensen met ruimte om zelf te laden kunnen dat het beste bij hun woning doen. Zodat de laadplekken in de straat beschikbaar blijven voor huizen die die mogelijkheid niet hebben. Zo wonen wij aan een doorgaande weg zonder eigen parkeerplek. De schaarste van de laadpalen belet mij nu om elektrisch te gaan. Bijna altijd als we aan komen rijden zijn de plekken bezet.
EwickeD @GvNL19 december 2023 13:05
Op zijn website meldt Shell overigens dat de blokkeerkosten te omzeilen zijn door een sessie te stoppen en weer te starten, dan wel door een elektrische auto te verplaatsen als de accu vol is.
Als ik dit zo lees is het puur een maatregel om te voorkomen/ontmoedigen dat mensen simpelweg de auto lekker aan de paal hangen om 10 uur later terug te komen, terwijl 2 uur laden ook genoeg was geweest.

Moet je echt meer dan 4 uur laden? Loop dan een keertje extra naar die paal tussentijds.
Llopigat @EwickeD19 december 2023 13:56
Moet je echt meer dan 4 uur laden? Loop dan een keertje extra naar die paal tussentijds.
Dit soort gedoe is echt waarom ik geen electrische auto zou willen. Met brandstof is het gewoon 2 minuten volgooien en niet meer over nadenken. Als je parkeert hoef je daarna de deur niet meer uit. Als ik een dag gewerkt heb wil ik daar niet over na hoeven denken. Ik heb ook geen zin om van te voren helemaal uit te plannen wat ik de volgende dag ga doen en hoeveel lading ik daarvoor nodig heb. Want ik plan bijna nooit iets vantevoren.

Met electrisch moet je zoeken naar een lader die dan ook weer vaak verder weg is, en daarna moet je de auto dan weer verplaatsen (en dus weer zoeken naar een andere vrije parkeerplaats zonder lader). Als dat laat is, is dat in de stad een behoorlijke opgave omdat iedereen intussen thuis gekomen is en de wijk bomvol staat. Wat een gedoe allemaal. Als ik een auto zou hebben, zou dat voor het gemak zijn, niet voor allerlei extra dingen die ik dan ook nog eens moet doen en aan moet denken. Het is al vervelend genoeg met parkeermeters die je moet bijvullen.

Gelukkig heb ik helemaal geen auto nodig momenteel, dat vind ik nog het beste. Maar als ik er een echt nodig had dan zou ik zeker geen electrisch nemen. Als de overheid dat wil voor het mileu dan zorgen ze maar voor zoveel palen dat elke parkeerplaats er een heeft (of in elk geval voldoende).

Edit: Wat @Koekhapperrr hieronder zegt dus.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:18]

Powerblast @Llopigat19 december 2023 14:59
Ik vind anders heel het laadgebeuren veel relaxter dan tanken. Woon in een streek waar de tankstations niet echt goed vertegenwoordigd zijn, en al zeker niet diegene waarop de tankkaart van m'n werkgever op werkt. Betekent dus geregeld dat ik 10km+ moet rijden om een tankstation te vinden. Dus vergeet ik tanken wanneer ik op kantoor ben, dan kan 's avonds ff leuk een 40 minuten (20 minuten door en 20 terug) gaan rijden om de tank vol te gooien. Nu moet ik enkel letten op het feit dat ik de wagen inplug als ik thuiskom of op kantoor ben. Wagen staat vol wanneer ik vertrek en via de voorklimatisering ook ineens voorverwarmd. Laadpaal op 5 minuutjes wandelen van m'n deur <> 20 minuten tankstation :).

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

eborn @Powerblast19 december 2023 17:20
Zo heeft inderdaad iedereen een andere insteek en is het voor de een interessanter dan voor de ander. Ik ben helemaal voor groene energie. Maar het moet wel betaalbaar en werkbaar blijven. Vanaf mijn huis tot aan de snelweg (kleine 5 minuten) kom ik langs 3 tankstations. Dus dan is tanken voordat je een lang stuk gaat rijden automatisch een stuk tijdsefficienter.
telenut @Llopigat19 december 2023 14:28
Maar met een benzine auto kan je thuis niet tanken... ik sta enkel aan een laadpaal als ik op reis ga. En dan nog is dat max 20 min
Llopigat @telenut19 december 2023 17:26
Ik zou thuis ook niet kunnen laden. Ik heb absoluut geen plek voor een auto hier in de stad.

Tanken kan je thuis ook niet (al kan je natuurlijk wel een jerrycannetje of twee achter de hand houden!) maar het is ook iets dat je in 2 minuten onderweg kan doen.
Proliges @EwickeD20 december 2023 03:19
Nee, want das gedoe. Ik wil gewoon opladen en verder geen gezeur. Nou heb ik een laadpaal op mijn oprit dus ik ga dit probleem niet hebben, maar het zijn maatregelen die niet nodig zijn. 4 uur is simpelweg te kort.
vlaag @GvNL19 december 2023 14:04
Lijkt me ook wel heel lastig om 4 uur precies te timen, je staat er voor de zekerheid dus korter
Tweakert2020 @vlaag19 december 2023 14:10
Je hebt geen klok of app?
vlaag @Tweakert202019 december 2023 14:15
Bij de volgende update zelfs een werkende autopilot die de auto voor me verzet :+

maareh bedoel je snapt wel dat na 4 uur je niet rondjes om de auto aan het lopen bent, je moet weer terug en dan wil je op tijd zijn
Verwijderd @GvNL19 december 2023 14:38
Aan de andere kant, als we allemaal meer elektrisch willen gaan rijden moeten we accepteren dat er nooit genoeg oplaadpunten kunnen zijn zodat iedereen rustig 5 uurtjes kan wachten totdat zijn auto 100% opgeladen is. Dan moeten we dus accepteren dat je tot 80% komt, en iemand anders ook tot 80%.

Uiteindelijk is de grootste uitdaging van elektrisch rijden dat mensen rekening met elkaar moeten houden, terwijl mensen meer en meer het gevoel hebben alleen op de wereld te zijn. Een laadpaal is, en zal altijd, een schaars goed blijven. We zullen nooit op een punt komen waarop iedere parkeerplek een laadpaal heeft die op 100% kan opereren, in ieder geval niet als we willen dat het ook nog betaalbaar blijft. Dus soms zal je inderdaad na 4 uur moeten accepteren dat je meer betaalt, of verplaatsen.
Niemand zegt dat het allemaal makkelijker is, dat is een nieuwe techniek vrijwel nooit,. Wie hoor je over de geweldige stabiliteit van de eerste iPhone, of over de geweldige veiligheid van het eerste vliegtuig. Innovatie begint niet op het eindpunt, dat is nooit zo geweest en de verwachting dat dat zo is is een kwalijk product van de huidige tijd.
Powerblast @Verwijderd19 december 2023 15:01
Ik laad persoonlijk altijd maar tot 80% vol. Volgens de garage was dat beter voor de batterij en ik probeer dat dus ook aan te houden. Enkel als ik de wagen de volgende dag of direct nodig heb voor een lange trip, laad ik tot 100%.
hackerhater @Powerblast21 december 2023 17:15
Same hier. 80% max tenzij ik de range nodig heb.
Zoals de 26e naar Zuid-Limburg voor familie-bezoek. (wanneer gaan ze in dat dorp eens palen aanleggen 8)7 )
eNaSnI @GvNL19 december 2023 14:40
Lig je lekker op 1 oor, tring, nu moet u half beschonken een auto weg gaan zetten. Praktisch 👍🏻
magician2000 @GvNL20 december 2023 00:05
Die wegenbelasting is zeer terecht. Het is te belachelijk voor woorden dat een electrische auto niet mee hoeft te betalen aan het wegenonderhoud. Daar is namelijk de wegenbelasting voor.
DWeve @GvNL20 december 2023 00:26
Die 4 uur gaat toch pas in nàdat je bent volgeladen?
CeesTax @DWeve22 december 2023 16:17
Die 4 uur gaat toch pas in nàdat je bent volgeladen?
Mail van Shell:
De blokkeerkosten worden ingevoerd om EV-rijders aan te moedigen de laadplek te verlaten zodra de laadsessie is afgelopen en daarmee de beschikbaarheid van laadpunten te verbeteren
Zoals jij het interpreteert heb ik de mail van Shell Recharge ook geïnterpreteerd. Dus je zou het moeten lezen als ‘240 minuten na het laden’ en niet als ‘na 240 minuten laden’.
SpiderTex @GvNL20 december 2023 13:30
In Frankrijk is er reeds een gewicht gerlateerde tax bij het aanschaffen van een auto.

Link naar de neiwue 2024 tarieven (in t frans) HIER
robsky @GvNL21 december 2023 10:33
Het is nou niet echt een fortuin toch? 3 euro per uur. Lijkt me daarom ook een erg vriendelijke manier om te vragen of je alsjeblieft niet langer dan 4 uur aan den paal blijft lurken. Wat mij betreft kan dat beter zoals bij tesla, die idle tarieven zijn veel hoger. Als ik ergens een EVbox of een vergelijkbare (trage) paal wil gebruiken komt het toch wel vaker voor dat er al iemand de hele dag of een groot deel ervan blijft hangen. Godzijdank heb ik die dingen bijna nooit nodig. Toen ik nog een Kona electric reed, was dit wel een issue.
Sebazzz @fsfikke19 december 2023 13:13
WAT?!

Mijn Opel Ampera-E die laad maar met 3,3kW. Ik krijg amper een accu een kwart vol als ik maar vier uur sta. 8)7 8)7
joldemans @Sebazzz19 december 2023 13:21
Dit moest ik even opzoeken maar inderdaad, 3,3Kwh laden met een 62kWh accu. Hoe kan zoiets door de goedkeuringscommissie komen bij Opel? Bizar
Sebazzz @joldemans19 december 2023 13:42
Omdat het eigenlijk een Chevrolet Bolt is, dus maar met één fase is uitgerust. Eigenlijk kan hij met 7,9kW laden, maar ik heb in Nederland nog geen paal gezien die dat kan. In België is mij dat wel een paar keer gelukt. Daarom sta ik onevenredig vaak bij een snellader, want dat gaat wel, en dat wordt vanaf nu alleen nog maar meer dus.
Jorseal @Sebazzz19 december 2023 17:32
Ik heb de zelfde auto en ik dacht dat de 22KW palen dan met 32A gezekerd zijn waardoor wij dan met 7,2KW o.i.d. kunnen laden. (16A voor de 11KW palen)
Maar inderdaad heb ik in mijn omgeving niet veel 22KW palen gezien.
Proliges @Jorseal20 december 2023 03:22
Ja klopt. Ik heb een hyundai Ioniq met dezelfde feature. alleen is de batterij slechts 29 kWh. Dus als. Ik 7 kWh laad dan is die wel in 4 uur vol. Maar anders dus ook maar voor de helft.

Op het werk heb ik een 22 kWh laadpaal en dan is ie rond de lunch vol. Thuis op de oprit heb ik dat niet, dan doe ik er rustig een nacht over.

[Reactie gewijzigd door Proliges op 23 juli 2024 10:18]

xavalon @joldemans19 december 2023 20:47
1 fase laden zou met 16 ampere zou op 3,7kWh uitkomen
3 fasen laden x 16 ampere is 11kWh (afgerond 3x 3,7kWh)
1 fase laden x 32 ampere is 7,4kWh
3 fasen laden x 32 ampere is 22kWh (afgerond 3x 7,4kWh).

Jou Ampera-E is zelfs nog wat gelimiteerder met 3,3kWh.
supersnathan94
@fsfikke19 december 2023 15:29
Ja ho ff. Dus als ik “leeg” aan de paal ga gaan ze me alsnog extra kosten in rekening brengen? Het duurt 12 uur om em vol te krijgen.
Opa @fsfikke5 januari 2024 14:11
Voor mijn stokoude ioniq 38kWh (2020) is dit uitermate slecht nieuws.
Mijn boordlader is enkelfase, dus bij de meeste palen krijg ik maar een derde van 11 kWh. Zelfs mijn schamele 38 kW krijg ik in nog geen 8 uur vol vanuit bijna leeg. Ik heb dan ook een reactie naar de klantenservice gestuurd op de mail die ik kreeg:
Onderstaande mail betekent voor mij en andere rijders van oudere EV’s een behoorlijke kostenpost als we met Shell Recharge laden.

Mijn Hyundai ioniq heeft een enkelfase boordlader. De idee is dat deze 7,2 KW/h trekt. In de praktijk echter komt dat neer op 3,6 kW/h omdat de meeste palen in NL slechts 11 kWh (3fase) zijn. In vier uur heb ik dus 14,4 kW binnengelepeld hetgeen met aftrek van de verliezen inherent aan langzaam laden, neerkomt op slechts 12 kW ofwel niet eens een derde accu capaciteit. Leuk dat jullie mij “aanmoedigen” om maar weer op te krassen, maar ik heb graag een wat vollere accu. Ik zou een dief van eigen portemonnee zijn als ik onder deze voorwaarden zou blijven laden met Shell. Of klopt onderstaande mail niet en gaat deze surcharge pas in als een auto daadwerkelijk een volle accu heeft?
Mede gezien de exponentiële groei van het aantal BEV’s die te verwachten valt in NL, zou ik jullie en andere laadpaal operators willen “aanmoedigen” om wat palen bij te bouwen.
sderooij @Arfman19 december 2023 12:44
Waarom? Dit is broodnodig.
Verwijderd @sderooij19 december 2023 12:46
Absurd omdat een auto na 4 uur niet vol hoeft te zitten!
Niet alle auto's kunnen extreem snel laden...
Dennism @Verwijderd19 december 2023 12:49
Dat maakt dan toch niet uit, start je even een nieuwe sessie en je kan weer 4 uur door. Totdat de auto vol zit kan je dat blijven doen, daarna zal je wel moeten verplaatsen wil je niet deze kosten gaan betalen.
Verwijderd @Dennism19 december 2023 12:54
Vergeten... Nieuwe sessie kost weer een startbedrag terwijl je daar gewoon staat te laden, nee, gewoon de regels beteren zodat er duidelijkheid is en dat het alleen geldt voor als de auto vol zit. De paal weet wanneer die vol is en het laden stopt, dus extreem simpel om dan pas te eisen dat je je auto weg zet of een boete te gaan rekenen voor onnodig lang blijven staan.
mjl @Verwijderd19 december 2023 19:19
Lang niet alle palen hebben een start bedrag.
Verwijderd @mjl19 december 2023 19:51
Dat ligt niet aan de paal, dat ligt aan welke aanbieder je gebruikt zoals Shell of wat dan ook. Geen starttarief gaat vaak weer samen met een abonnement, dat wat een consument vaak weer niet heeft omdat ze daar veel te weinig voor aan een laadpaal hangen of gewoon thuis.
mjl @Verwijderd19 december 2023 20:51
Sommige laadpalen hebben een start tarief andere weer niet. Zo heb je soms ook een tarief per minuut of een straf tarief zodra je auto vol is,

Daarnaast heb je nog de kosten voor je laadpas, daar kan een start tarief bij zitten of niet.., beetje zot want in Duitsland kan je op veel plekken gewoon betalen met je bankpas zonder een abonnement.


Een betere oplossing dan die van shell zou zijn: 2 parkeerplekken per aansluiting, dan na 4 uur automatisch de sessie be-eindigen en de kabel ontgrendelen aan de paal, dan kan de buurman zonder dat jij naar buiten hoeft aansluiten en een nieuwe sessie starten en heb jij 4 uur om je auto te verplaatsen voor een volgende wachtende. Een klokje op de paal die aftelt is dan wel zo handig ;)

[Reactie gewijzigd door mjl op 23 juli 2024 10:18]

Verwijderd @mjl20 december 2023 09:33
Diefstal wil jij nog een stuk gemakkelijker gaan maken? Nog maar 1 kant die vast zit...
Diefstalbeveiliging werkt vaak al niet bij kou. Onder de 5 graden bij Tesla iig niet in veel gevallen.
Ook zijn er auto's die automatisch loskoppelen als die aan de kant van de laadpaal losgekoppeld wordt.
Automatisch loskoppelen maakt het veel te gemakkelijk om een laadkabel te stelen en ze zijn geld waard op Marktplaats, dus diefstal zal blijven.
mjl @Verwijderd20 december 2023 09:57
Ik heb een slotje op mijn stekker die in de auto zit dus dat zal wel los lopen, maar als ze willen trekken ze je laadpoort gewoon kapot..

Overigens lekker dan dat de auto dan automatisch los laat (kan je dat dan niet instellen??), bij een stroomstoring of software reset op de laadpaal is het feest voor het dievengilde.

Een paal met een vaste kabel is dan misschien handiger maar lang niet elke auto laat de stekker dan los denk ik.
salipander @Verwijderd20 december 2023 13:43
Het is kiezen of delen. Als iemand wil laden, dan is het kunnen loskoppelen van de kabel van de volle auto uit de lader wel de aangewezen manier. Hij zit nog steeds vast aan de auto, en dan moet die persoon gewoon niet te lang wachten met langskomen.

[Reactie gewijzigd door salipander op 23 juli 2024 10:18]

Verwijderd @salipander20 december 2023 15:30
En de persoon die aankomt weer natuurlijk precies hoe lang die persoon later is dan dat de auto vol is ;-)
Kan 1 min. zijn of meer dan een dag...

Zo kortzichtig allemaal :-(
sderooij @Verwijderd19 december 2023 12:48
Er zijn meer autos dan palen, laat iedereen even opladen zeg. Je auto hoeft niet altijd 100% volgeladen zijn.
Verwijderd @sderooij19 december 2023 12:52
Wel als je thuis moet komen en een grote afstand moet rijden, dat zijn bij mij letterlijke de enige keren dat ik oplaad aan een laadpaal en die komen gelukkig niet zo vaak voor.
Yariva Moderator internet & netwerken @Verwijderd19 december 2023 13:00
Maar dan alsnog ga je de auto toch niet aan een 11kw lader hangen? Bij grote ritten pak je even de Tesla / Fastned / Shell charger van minimaal 50kw+. Mocht daar geen tijd voor zijn kan je dat altijd even combineren met een kleine lunch.

Met mijn EV (model 2018, al stevig achterhaald dus met langzame laadsnelheden van pak en beet 45kw met koud weer) sta ik echt maar 40 minuten aan de weg om tot 80% te komen. Echt geen 4 uur.
Verwijderd @Yariva19 december 2023 15:32
Tja, het is al gezegd, maar dat jouw auto sneller kan laden betekent niet dat alle auto's dat kunnen!
Zo heerlijk kortzichtig...
Er zijn genoeg mensen die ook naar de prijs kijken omdat ze het gewoon zelf moeten betalen, dan ga je niet bij de dure plekken staan en al helemaal niet als je dan alsnog langzaam laadt.
Gefeliciteerd met jouw echt geen 4 uur ;-)

Mijn elektrische Fiat Panda uit 1992 heeft ook gegarandeerd meer dan 4 uur nodig, véél meer zelfs!
Yariva Moderator internet & netwerken @Verwijderd19 december 2023 16:05
Mij kortzichtig noemen is prima maar dan ga ik jou commentaar ook even kortzichtig noemen. Want dit is wel heel gemakkelijk geschreven zeg.
Tja, het is al gezegd, maar dat jouw auto sneller kan laden betekent niet dat alle auto's dat kunnen! Zo heerlijk kortzichtig...
Daarom heb ik ook mijn auto als gemiddelde genomen, 3 fase 11Kw met relatief lage snel-laad-snelheid. Wanneer ik kijk op https://ev-database.org/nl/ zie ik dat er van de huidige 305 auto's / edities nu 286 zijn met 3 fase laden (a.k.a. MINIMAAL 11Kw.) Dit betekend dat van deze gangbare database er 94% van de modellen zijn uitgerust met een laadsnelheid van minimaal 11Kw. Maar goed dat zegt natuurlijk niks over welke auto's er daadwerkelijk worden gekocht. Gelukkig: autoweek heeft onlangs een artikel gepubliceerd met wat leuke specificaties: https://www.autoweek.nl/a...he-autos-van-nederland-2/. Er komt GEEN 1F auto lader voor in de top 5.

Dan heb je natuurlijk de kans dat je een laadpaal treft met 1F maar persoonlijk zou ik met een auto met 3F eerder een lader opzoeken welke de volle capaciteiten van mijn voertuig kan benutten dan het doen met een laadpaal welke "maar" 3,7Kw levert.

En vergeet niet dat er genoeg auto's zijn zoals een Renault Zoey welke 32A 230V hebben en hierdoor veel sneller dan de gangbare 16A 230V kunnen laden op 1F.

Dan kan je mij beschuldigen van kortzichtig denken maar ik pak meer, veel meer dan het gemiddelde in Nederland en ga mij niet focussen op corner cases.
Er zijn genoeg mensen die ook naar de prijs kijken omdat ze het gewoon zelf moeten betalen, dan ga je niet bij de dure plekken staan en al helemaal niet als je dan alsnog langzaam laadt.
Correct me if i'm wrong maar zoals ik dit lees impliceer je dat ik niet naar de kosten zou kijken? Ik betaal mijn EV gewoon privé hoor en betaal alle kosten zelf dus ik snap prima dat mensen kritisch kijken naar de kosten. Ook ik heb 5 laadpassen en kijk welke het beste uitkomt / goedkoopste is per stop.

Verder snap ik je argument uitstekend maar zullen veel mensen die 4 uur never nooit aantikken (en niet gaan laadpaal kleven). En voor die mensen die weten dat dit wel zal gebeuren: er zijn genoeg alternatieven. Andere laadpalen, de kabel er even uit / in, andere aanbieder dan Shell (zou het mooiste zijn), thuis en op kantoor / je uitje laden en afwisselen. Denk in oplossingen, niet in problemen.
Gefeliciteerd met jouw echt geen 4 uur ;-)
Thanks
Mijn elektrische Fiat Panda uit 1992 heeft ook gegarandeerd meer dan 4 uur nodig, véél meer zelfs!
Ik denk dat een eigenaar van een Fiat Panda uit '92 zich meer dan bewust is van de limieten van zijn / haar voertuig en zich wel om andere dingen druk maakt dan een shell pasje welke je na 4 uur extra doorbelast.

[Reactie gewijzigd door Yariva op 23 juli 2024 10:18]

Verwijderd @Yariva19 december 2023 19:42
Je vergeet alle palen die 11kW opgeven maar veel minder halen.
Je vergeet dat ze teruggedraaid worden als er pieken zijn.
Ik had een Kia Soul en die haalde nooit de snelheid die in de app stond.
Ik heb nu een Ampera-e en die haalt niet de snelheid die genoemd staat, nog nooit bij een gewone paal al heb ik daar maar weinig keren opgeladen.
Al met al, het is gewoon allemaal te simpel wat je zegt en blijf ik er bij dat 4 uur nergens op slaat, tenzij aangetoond is, wat dus extreem simpel is, dat de auto vol is.
Betere oplossing en een erg eerlijke oplossing is dus enorm simpel, maximaal 4 uur OF tot vol.
Waarom moeilijk denken als het makkelijk kan ;-)

Mijn Fiat Panda Elettra wacht op een Solid State accu, zo lang die er niet zijn blijft hij in enorm goede staat binnen wachten.
Yariva Moderator internet & netwerken @Verwijderd20 december 2023 10:35
Tja, het is al gezegd, maar dat jouw auto sneller kan laden betekent niet dat alle auto's dat kunnen!
.......
Je vergeet alle palen die 11kW opgeven maar veel minder halen.
Je vergeet dat ze teruggedraaid worden als er pieken zijn.
Je houdt eerst een heel betoog over hoe auto's iets niet kunnen en gaat daarna over op hoe laadpalen niet altijd de maximale capaciteit leveren. Dat zijn echt 2 verschillende dingen ;) Tja ik ben het helemaal met je eens dat een laadpaal kan balancen of dat deze kan worden teruggeschroefd a.d.v. netbelasting. Hoewel ik dit wel vaker langs zie komen bij thuisinstallaties en wat minder met een laadpaal op straat maar dat kan mijn beleving zijn. N=1.
Ik had een Kia Soul en die haalde nooit de snelheid die in de app stond. Ik heb nu een Ampera-e en die haalt niet de snelheid die genoemd staat, nog nooit bij een gewone paal al heb ik daar maar weinig keren opgeladen.
Net zoals bij mij is het N=1. Ik verbaas mij er wel over tbh. Ik hoor meer verhalen van mensen met Coldgate en snelladen welke hun maximale laadsnelheid niet halen, niet zo zeer 11 kWh snelheden (m.u.v. wanneer je hem doortrapt naar de laatste paar procenten maar voor het gemak reken ik er eve nmee dat we het hebben van 20-80 ;) )
Wel leuk, een mede Kia rijder! :) Volgens mij is het platform van een Soul pittig vergelijkbaar / zo niet identiek als dat van een Niro. Wat dat betreft verbaasd het mij nog meer dat jou auto zelden de laadsnelheid behaald! Heb je enig idee waardoor dit verschil in snelheid komt bij jou Soul? :)
Al met al, het is gewoon allemaal te simpel wat je zegt en blijf ik er bij dat 4 uur nergens op slaat, tenzij aangetoond is, wat dus extreem simpel is, dat de auto vol is.
Wat dat betreft ben ik het wel met je eens. Ik blijf erbij dat een 4 uur voor met overgrote deel meer dan prima is. Maar het zou logischer zijn om een boete te starten vanaf het moment dat de auto stopt met laden / vol zit (expliciet zeg ik er bij "stopt met laden" gezien veel mensen een laadlimiet op bijv. 80% hebben.)
m_snel @Yariva19 december 2023 17:22
Dat een auto kan laden op 11 kWh zegt verder weinig of dat in de praktijk ook gaat lukken. De paal moet dan ook nog op de juiste manier dit aanbieden. Mijn ev kan op 7 en 11 maar komt zelden boven de 3.
Yariva Moderator internet & netwerken @m_snel19 december 2023 19:23
Je moet toch ergens vanuit gaan, als een fabriek spec een gebruiker verteld dat een auto 11Kw aankan dan kan een auto dit ook laden.

Maar ik vind het wel een gek verhaal. Wanneer een auto 11kWh aankan en een paal kan dit leveren dan krijgt je auto toch die 11 kWh? Tuurlijk kan een paal balancen a.d.v. verbruik in de woning of een andere auto welke aan de zelfde paal hangt, maar dit benoem je niet in je post. En ik ga er even niet vanuit dat je constant je verwarming aan heb staan aan de laadpaal en dat deze wat stroom weg vreet (ook veel te hoog vermogen verlies voor daar niet van :P. ). Heb je enig idee waarom je auto zelden boven de 3 komt en is er dan niet een fout ergens in het laadpaal circuit of van de auto zelf?
m_snel @Yariva19 december 2023 22:22
Bij mij thuis zit die gewoon achter een 16A dus veel meer kan dan niet. Maar het is inderdaad wel vreemd dat ze auto’s uitleveren die veel eisen stellen aan hoe het wordt aangeboden.
1 fase van 32 A geeft dan 7,2 en 3 fase 32 A geeft ook 7,2 andere combinaties maar 3,7. Hij gebruikt dus eigenlijk maar 1 fase. De paal moet dus deze twee mogelijkheden hebben om nog iets sneller te laden dan thuis.
Aanvulling:
Die van mijn vrouw doet nog minder.
Die komt niet verder dan 3,6 en met een optie 6,6.
Die gebruikt ook maar 1 fase.

[Reactie gewijzigd door m_snel op 23 juli 2024 10:18]

Powermage @Yariva19 december 2023 13:30
Een snellader is meestal ook duurder dan een langzamere AC lader.
En stel nu je gaat naar de Efteling, je gaat daar gerust 8 of 10 uur naartoe, je auto kan lekker relaxed 6 uur laden si ie weer helemaal vol... dan wordt je nu gestraft omdat je niet terug naar je auto gaat lopen.
Yariva Moderator internet & netwerken @Powermage19 december 2023 13:38
De snelladers bij een kantoor / Efteling / weet ik het zijn dan ook niet van Shell. Bovenstaande heeft enkel invloed op de Shell infrastructuur.

In Duitsland heb je dit fenomeen ook vaker maar niet zo agressief zoals Shell dat ben ik zeker met je eens. Ik zie het liever zoals Tesla met een boete wanneer het laden is voltooid.

Maar goed ik probeer in oplossingen te kijken en niet in problemen :)
Powermage @Yariva19 december 2023 13:42
Bij kantoren en Efteling etc zijn vrijwel nooit snellader, dat zijn gewone "trage" laders.
En volgens mij hoe ik het lees (EVBox uit het roaming netwerk), gaat het juist om dat soort laders.

In snelladers snap ik het, daar sta je ook tussen de 20 a 50 minuten oid, dan is uren bezet houden relatief gezien erg kostbaar.
Yariva Moderator internet & netwerken @Powermage19 december 2023 13:45
Ah excuses ik zie nu dat het niet alleen om Shell laadpalen gaat maar bijv. ook om EVBOX palen welke je activeert met een Shell laadpasje.

Tja dan is het antwoord nog gemakkelijker: geen Shell abonnement gebruiken. Pasje van Vattenval, de ANWB, Road / E-Flux etc. :)
Powermage @Yariva19 december 2023 13:47
Hahah, jep, maar je ziet het bij de zonnepanelen-tax van energieleveranciers... het is vermoedlelijk een kwestie van tijd tot de rest dit ook gaat berekenen.
Yariva Moderator internet & netwerken @Powermage19 december 2023 13:50
Eens. Maar dan kan je je afvragen of een prikkel om je auto te verplaatsen zodra deze vol is nou zo slecht is, ook bij de efteling. Maar goed het is wel een lastig onderwerp daar ben ik het mee eens.

Ik zelf zou het fijn vinden dat er plekjes na lunchtijd vrij zouden komen mocht alles in de ochtend al vol zijn. Tegelijk zou het misschien ook lastig voor mij zijn om mijn auto te ontkoppelen terwijl ik al vrolijk bezig ben in bijvoorbeeld een pretpark.

[Reactie gewijzigd door Yariva op 23 juli 2024 10:18]

CeesTax @Yariva22 december 2023 16:21
ANWB heeft ook een blokkeertarief.
Opa @CeesTax5 januari 2024 14:29
Bron?
Ik kom niet verder dan dat ANWB meldt dat sommige landen een blokkeertarief kunnen hanteren.
FicoF @Yariva19 december 2023 13:29
Ik red met mijn accu heen en weer naar kantoor, als de accu 80% is. Daar moet ik wel 10 uur voor laden aan de publieke paal. Meestal staat mijn auto daar van 20u - 06u. Moet ik dan snachts mijn laadsessie opnieuw starten?
Yariva Moderator internet & netwerken @FicoF19 december 2023 13:36
Het lijkt mij met zo'n laadpaal dichtheid in Nederland dat je ook een laadpaal kan vinden bij kantoor / in de buurt van en dus niet helemaal afhankelijk bent van 1 laadpaal in de straat?

En mocht je nou een beperkt aantal laadpalen hebben op werk kan je altijd een app groepje beginnen om elkaar af te lossen :) Zo regel ik het al een lange tijd en het zal je verbazen hoe goed zoiets gaat!

Daarnaast ben ik wel benieuwd hoe groot jou accu is, mijn 64Kw is met 4 uurtjes op 80%, daar heb ik echt niet de hele nacht voor nodig hoor :) zelfs bij 6 uur thuiskomst is ie klaar om 10.
hackerhater @Yariva19 december 2023 14:47
Dat hangt heel erg van de auto af! Genoeg oudere auto's kunnen alleen enkelfase laden, dus met 3,7KWh i.p.v. 11 KWh.
60% van een 60KWh accu (20% => 80%) kost dan met 3.7KWh grofweg 10 uur.........
m_snel @hackerhater19 december 2023 17:19
Soms is de mogelijkheid er wel maar die is dan weer afhankelijk van meerdere fasen of een fase met 40A. Zo kan de Kona en Nero volgens mij wel sneller , alleen zijn de palen dan niet geschikt. Wil je een van 64 kWh opladen dan ben je op 3,7 wel een halve tot hele dag bezig.
Opa @m_snel5 januari 2024 14:21
38 kWh accu van 10 naar 100% duurt ruim 11 uur. Ask me how I know. :X
krakendmodem @FicoF19 december 2023 17:09
Nee.

Als je een publieke paal gebruikt en je gebruik geen pas van Shell, dan is er niks aan de hand.

In de straten staan vaak laadpalen van Total, Vattenfall of een andere grote laadpaal leverancier en die doen niks met deze tarieven.

EVBox en Road laadpunten zijn meestal de laadpunten die bij bedrijven staan.
Arfman @Yariva19 december 2023 14:14
Ik heb wel eens 6 uur aan een 11kW paaltje gestaan terwijl ik een museum bezocht. En aangezien mijn auto bijna leeg was heb ik ook 5 uur en 45 minuten staan laden zo ongeveer. Waarom zou ik 30-40 minuten gaan staan blauwbekken op een laadpaallocatie (zonder voorzieningen) als het ook zo kan?
Yariva Moderator internet & netwerken @Arfman19 december 2023 15:37
Daar is ook niks mis mee, zoals ik al eerder heb aangegeven zie ik het ook liever dat de "boete" pas begint wanneer je auto vol zit.

Na dat punt ben je namelijk een laadplek aan het bezet houden voor andere gebruikers welke net zoals jij ook baat hebben om hun auto na een lange rit vol te laden. Dan mag er best wel een prikkel zijn om je auto te verplaatsen, zeker met steeds meer EV's.
helldogbe @Yariva19 december 2023 19:30
Maar dan krijg je situaties waarbij men de maximale AC-laadsnelheid van de auto lager zet zodat de auto toch 8u kan blijven staan zonder boete.
Die van mij kan ik tot 10A/2,3kW laten zakken.
salipander @helldogbe20 december 2023 13:48
En dan verlies je flink wat stroom, je bent zo 10-15% duurder uit met expres langzaam laden. Misschien zou deze optie gewoon gedisabled moeten worden aan de autokant, zodat men dit niet bij openbare laders kan flikken.
helldogbe @salipander20 december 2023 23:25
Het scheelt iets van 3% bij mijn wagen. Ik gebruik het alleen als ik geen volle lading nodig heb bij de terugrit, maar toch een stuk moet bijladen.

De auto weet niet of het een openbare lader is.
Arfman @Yariva19 december 2023 20:44
Zeker, 100% mee eens. Ik ben afgelopen zomer om 23:00 nog van het huisje naar de laad/parkeerplek voor EV's gelopen om mijn auto weg te halen. Mijn vrouw verklaarde me voor gek maar ik slaap niet lekker, wetende dat ik een laadplek bezet hou.
Yariva Moderator internet & netwerken @Frappuccino19 december 2023 13:33
Dan laad je je auto toch op op werk / publiekelijk waar geen Shell laders zijn. Dan snap ik uberhaubt niet waar het draadje in eerste instantie voor is gemaakt.
krakendmodem @Yariva19 december 2023 14:46
Het gaat niet om de Shell snelladers langs de snelwegen maar om de tragere laadpalen de juist niet van Shell zijn! (De palen van EVBox en Road/Eflux). Als je dan met je Shell laadpas bij deze palen gaat laden, dan betaal je na 4 uur dus een blokkeertarief. En laat half zakelijk Nederland nu laadpalen van EVBox hebben staan op de bedrijventerreinen.

Zou je met een andere laadpas gaan laden die niet van Shell is, dan is er (op dit moment) niks aan de hand.
Yariva Moderator internet & netwerken @krakendmodem19 december 2023 15:37
Yes dit heb ik ook verduidelijkt in een andere reactie in dit draadje, goede toevoeging! :)
os-tweaker @Verwijderd19 december 2023 13:06
Gemierejammer van hoog niveau ... dat plaktarief komt ongeveer overeen met de kosten van 1kWh ... dat is minder dan 9% van het gemiddelde laadtarief.
Powerblast @Verwijderd19 december 2023 15:05
De wagen moet toch ook niet 100% vol zitten elke dag? Ik hoor dat argument wel meer, maar je reed je tank benzine toch ook niet van 100% vol naar 0% leeg elke dag? Ik zie er persoonlijk het probleem niet van in om elke dag bij wijze van spreken een 20% te laden zelfs. In m'n omgeving hoor ik wel meer dat ze ook extreem snelle laders thuis willen omdat het anders te traag gaat. Ik vind dat relatief, ik tank benzine kwam ik vroeger een week mee toe (persoonlijk natuurlijk). Nu moet ik om de 3d dagen eens 40% laden.

Het gaat uiteindelijk over iedereen een beetje de kans te geven om te kunnen laden en weer verder te kunnen.
Verwijderd @Powerblast19 december 2023 15:34
Voor jou misschien niet, voor een ander wel!
Heerlijk al die kortzichtige antwoorden die puur en alleen eigen situatie bekijken :-(
Het gaat uiteindelijk over iedereen een beetje de kans te geven om te kunnen laden en weer verder te kunnen.
Of gewoon willen snappen dat er mensen zijn die 100% of richting de 100% nodig hebben... Pfff
Powerblast @Verwijderd19 december 2023 16:57
Ik kan me gerust voorstellen dat er mensen zijn die elke dag 300+ kilometer rijden. Wil ik gerust snappen hoor. Maar dat zijn (denk ik) toch de uitzondering? Hangt ook weer af van hoe groot je batterypack is natuurlijk, het is niet voor iedereen hetzelfde :).

Mijn punt is gewoon, dat ik zowat iedereen hoor zeggen, ik moet een laadpunt hebben dat op twee uur tijd de wagen volledig vol krijgt want ik heb dat nodig. Terwijl dat dan mensen zijn waarvan ik weet dat ze maximum 20km van kantoor wonen. Voor de volledigheid, gebaseerd op de mensen in m'n buurt, want jij lijkt de link te leggen dat ik iedereen bedoel. Vakanties zijn zeker en vast de uitzondering waarop het wel handig zou zijn, maar daar zijn in mijn ogen dan exact de snelladers voor.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

Verwijderd @Powerblast19 december 2023 19:49
Gelukkig zeg je het zelf al, mijn Fiat Panda Elettra uit 1992 haalt nog geen 80km met een enorm groot pakket accu's, ik had een elektrische Smart die in de Winter de 90 niet haalde, hiervoor had ik een Kia Soul en die haalde in de winter 120km, dat is voor veel mensen toch echt al te weinig of je wil hem altijd vol hebben zodat je niet in de problemen komt.
Nu heb ik een Opel Ampera-e, die haalt in de winter 400km en ik krijg een gratis nieuwe accu na meer dan 5 jaar die weer 10% groter is, dus als het goed is haalt die straks 450km. Die laad ik altijd aan het stopcontact en aan een laadpaal is uitzondering. Die keren bij uitzondering maakte ik dus ook echt die afstanden en had ik dus 100% nodig en aan een gewone laadpaal duurt dat uren en met pech bij een 11kW paal die slechts 3,6kW levert is dus die 4 uur te weinig!
Terwijl dat dan mensen zijn waarvan ik weet dat ze maximum 20km van kantoor wonen.
Precies, vooral uitzonderingen dus.
maar daar zijn in mijn ogen dan exact de snelladers voor.
En dat werkt dus echt niet bij alle auto's, niet bij mijn elektrische Smart die ik had, niet bij mijn Kia Soul die ik had en ook niet bij mijn Ampera-e die ik nu heb. Die kan wel snelladen, maar heeft niets aan zo'n snellader langs de snelweg, want hij kan lang niet die snelheden halen. Volgens mij maximaal 20kW en heb ik nog nooit gehaald.
hackerhater @Verwijderd21 december 2023 17:04
De Ampera-E kan grofweg met 46~48KWh laden bij een snellader.
Nog steeds langzaam vergeleken met de rest die 150+ kunnen ;(
Verwijderd @hackerhater21 december 2023 19:46
Nog nooit gehaald en standaard geleverd met langzame kabel zoals zoveel oudere auto's en misschien nog steeds het geval.
hackerhater @Verwijderd22 december 2023 07:37
Bij snelladers (Fast Ned en co) gebruik je de vaste kabel van de lader ;)

De laadkabel die ik bij de auto heb gekregen lijkt prima te werken op 22KWh laders. Al is de auto beperkt tot 1 fase AC.
Verwijderd @hackerhater22 december 2023 10:37
Logisch dat de laadkabel werkt, maar als je een langzame kabel hebt, dan laad je dus ook langzaam en niet op 22kWh.
hackerhater @Verwijderd22 december 2023 14:38
op 22KWh kan die auto sowieso niet laden, ongeacht de kabel. Gezien ie alleen een 1-fase lader aan boord heeft.
Maar de 7KWh heeft mijn auto nog wel aangetikt bij een 22KWh-lader (7.2/fase)
Opa @hackerhater5 januari 2024 14:16
Held! Dat haal ik alleen in de zomer, op de top van de curve met mijn ioniq 38kWh.
Nu in de winter doe ik een vreugdedansje als ik 34 kW/h aantik bij de 175 kW lader. Ik voel me daar ook redeljk ongemakkelijk als ik daar na een half uur nog steeds sta.
hackerhater @Opa5 januari 2024 14:53
Well daarom ga ik met voorkeur ook bij een 50KW snellader staan als ze er zijn ;)
Anders bij die met het laagste vermogen.
Opa @hackerhater5 januari 2024 15:29
Idem.
AC heb ik juist liever een 22 kWh lader omdat die mij 7,6 geeft en de meeste driefasen boordladers 11 kW zijn. Sorry Zoë/Megane E-tech rijders :9
Arfman @sderooij19 december 2023 14:08
Mijn auto zit niet binnen 4 uur vol als hij bijna leeg is. Als ik nog aan het laden ben (actief) wens ik niet van een oplaadplaats geknikkerd te worden. Dat is absurd, hoeveel minnetjes mensen mij ook geven.
Enai @sderooij19 december 2023 12:48
Het is broodnodig, maar het moet gebaseerd zijn op laadstatus, niet op tijd. Anders kun je alsnog je wagen bij 95% aan de lader hangen en vier uur gratis parkeren.
Prefsmaster @Enai19 december 2023 12:55
In Ierland moest ik (gewoon) voor de P betalen als het laadpunt op een betaald parkeren locatie stond, zoals een supermarkt parkeerplaats. Lijkt mij wel zo redelijk in dat geval.
Mariekeb @Enai19 december 2023 13:09
Als je auto aan de lader hangt betaal je nog steeds gewoon je parkeerkosten als er betaald parkeren is.
Dennism @Enai19 december 2023 12:50
Ik vermoed dat het laadstatus is en tijd, tijd wanneer de batterij niet vol zit, en laadstatus vanaf het moment dat je niet meer afneemt. Zo kan je zolang de batterij niet vol zit iedere 4 uur een nieuwe sessie starten en doorladen, maar wanneer de batterij dan vol zit moet je wel verplaatsen om deze kosten te vermijden.
Frappuccino @Dennism19 december 2023 13:21
Nee.

Zie de post van @fsfikke
Het is onafhankelijk van je laadstatus:

https://shellrecharge.com/nl-nl/onderweg-laden/tarieven
De blokkeerkosten worden na 240 minuten (4 uur) opladen in rekening gebracht en kosten €0,05 per minuut, met een maximum van €12 per laadsessie.

[Reactie gewijzigd door Frappuccino op 23 juli 2024 10:18]

Dennism @Frappuccino19 december 2023 13:39
Ah ok, dat is iets anders geformuleerd dan hier het geval is:

https://shellrecharge.com...-blokkeerkosten-voorkomen
Frappuccino @Dennism19 december 2023 13:42
In de link die jij post staat nergens dat het pas ingaat als de accu vol is.
Dennism @Frappuccino19 december 2023 13:45
Dat zeg ik toch ook nergens? Ik geef alleen aan in mijn initiële post dat zolang de batterij niet vol is, je nieuwe sessies kan starten (iedere 4 uur dus een nieuwe laadsessie), maar zodra deze vol is, dit niet meer zal kunnen en je dus zal moeten verplaatsen voordat de kosten in gaan.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 10:18]

Frappuccino @Dennism19 december 2023 13:56
Er staat ook niet in dat een nieuwe sessie starten niet gratis is.
Dennism @Frappuccino19 december 2023 14:21
Dat zegt toch wederom ook helemaal niemand? Dat je om die blokkeerkosten te voorkomen een nieuwe sessie moet starten is wat aangegeven wordt, en dat een nieuwe sessie geld kost weet denk ik ook iedereen wel. Echter, een nieuwe sessie kost €0,35 bij shell (met een maximum van €7 per maand) Zie ook deze link: https://shellrecharge.com/nl-nl/onderweg-laden/tarieven

Je bent dus al goedkoper uit als je een nieuwe sessie start zodra je voor de 8ste minuut gaat betalen zou je geen nieuwe sessie gestart hebben.
Powerblast @Dennism19 december 2023 19:59
Ja dan ga je dit idd krijgen, nieuwe sessie starten en klaar. Op zich dus weer meer last want je moet er even naar toe en uiteindelijk hetzelfde effect. Vreemde gedachtegang bij Shell.

Dan mogen ze wel een extra feature in de app gaan toevoegen, want ik zie in de Mercedes app geen starttijd staan, enkel een geschatte tijd dat hij vol is. Mag je weer zelf gaan rekenen...

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

Dennism @Powerblast19 december 2023 20:03
Ik vermoed dat het shell er vooral om gaat dat mensen uiteindelijk, wanneer de accu vol zit de auto wegzetten, zodat iemand anders kan laden. In dat opzicht is het natuurlijk geen heel vreemde gedachtegang, en dat ze een 'paar cent' extra vangen van mensen die de sessie niet vernieuwen zullen ze ook niet erg vinden.
pietje63 @Enai19 december 2023 12:51
Totdat er een "software hack" komt om vanaf 95% heel langzaam te gaan laden... Dan blijft de laadstatus laden ongeacht hoe lang je er aan hangt. 4 uur zou in de regel voldoende moeten zijn als het doel laden is. Als het doel (ook) parkeren is, dan heb je een ander gebruik van de laadpaal voor ogen.
mjl @pietje6319 december 2023 19:21
Het gaat om de sessie tijd, niet de tijd nadat je klaar bent met laden.
Blokker_1999
@DirtyBird19 december 2023 11:34
Er zal wel enkele minuten cooldown opzitten, maar ook geen heel lange periode. Van het moment je wagen vol is hoor je klaar te staan om hem te verzetten. Je ziet dat op vele bestaande netwerken al dat je slecht een minuut of 5 krijgt na het beeindigen van de lading voordat kosten in rekening gebracht gaan worden.
Koekhapperrr @Blokker_199919 december 2023 11:50
Deze gedachte komt misschien voort uit een dorp met één laadpaal voor 2 wijken, maar in de stad is dit echt geen doen.

In Amsterdam is het beleid dat je zo lang bij een laadpaal mag staan als je wilt. Zijn laadpalen (vaak) bezet, dan worden er meer laadpalen geplaatst. Voor de adoptie van EV's is het funest als je mensen die thuiskomen een wekker laat zetten om later hun auto te moeten verplaatsen. In een stad je auto 's avonds moeten verplaatsen zorgt dat je weer 20 mins moet rondrijden en daarna 10 mins naar huis moet lopen, ipv je auto te laten staan.

Parkeerdruk in wijken wordt ook veel te hoog, want EV's gaan nog meer concurreren met niet-EV's voor schaarse niet-laadplekken. Wanneer er meer EV's komen, en meer laadpalen, wordt dit probleem nog groter. Kleeftarieven, langparkeerboetes enz. zijn echt een kortzichtige oplossing die op de lange termijn niet gaan werken, en komen óf voort uit extra geld willen verdienen (Shell), óf een tekortschietend beleid mbt het plaatsen van genoeg laadpalen.
bassekeNL @Koekhapperrr19 december 2023 12:25
Er is een beperkte netcapaciteit en ruimte. Bijplaatsen kan niet onbeperkt.

Daarbij zijn de palen ook nog duur en onderhoudsgevoelig, zeker in de vuurwerktijd.
Willem_D @bassekeNL19 december 2023 13:06
Hoeveel accu capaciteit heeft zo'n laadpaal eigenlijk? Als hij genoeg capaciteit heeft voor 5-10 laadbeurten, dan kan hij op een geschikt tijdstip opladen. Of heeft een oplaadpaal geen accu? (Geen idee.)

Of beter nog, dan kan hij overdag als er overschot aan zonne-energie is zijn accu opladen, en 's nachts gebruiken om een auto op te laden. Dan ontlast je juist het energienetwerk. Als de accucapaciteit van oplaadpunten groot genoeg is kunnen ze eventueel ook dienen als energieopslag in woonwijken. Woonwijken hebben vaak veel zonnepanelen, en mensen die een elektrische auto willen opladen.
MSalters
@Willem_D19 december 2023 13:54
Zo'n paal heeft typisch nul capaciteit. Die hangt recht aan het net, en moet dus ook een behoorlijk dikke aansluiting hebben.

De zinnige oplossing is dat bedrijven laadpalen in bulk op hun eigen parkeerterreinen gaan plaatsen, met zonnepanelen boven dat parkeerterrein. Dan kun je overdag opladen met zonnestroom, zodat die zonnestroom niet het overbelaste netwerk op moet.
depeje @MSalters19 december 2023 14:15
Als chauffeurs gewoon altijd op hun bestemming kunnen opladen hebben die laadpalen niet eens een dikke aansluiting nodig. Met dezelfde netcapaciteit kan je ofwel 10 dikke 22kW laders, ofwel 50 zwakkere 4kW laders installeren. Als we het tweede zouden doen is laadpaalkleven (of zelf het parkeren van ICE wagens op een laadplek) geen issue meer, en de meeste mensen gaan het verschil niet eens merken.
YGDRASSIL @Willem_D19 december 2023 13:57
Laadpalen hebben geen accus.
Llopigat @Willem_D19 december 2023 14:09
Laadpalen hebben helemaal geen accu's. Die zitten gewoon aangesloten op het net.

Een accu voor 5-10 laadbeurten zou ook zo groot worden als een hele auto zelf.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:18]

hackerhater @Llopigat19 december 2023 14:36
Kleine correcte: AC laders hebben geen eigen accu.
DC laders hebben hun eigen buffers er tussen zitten om die hoge stroom te kunnen leveren voor snelladen ;)
Darksteel83 @Willem_D19 december 2023 14:19
Een laadpaal heeft geen accu meestal. Als hij wel een accu heeft dan heb je in Nederland eigenlijk nog steeds het issue dat je op AC moet afrekenen. Dus op de AC zijde een DC laadpaal. Dit maakt een accu lastiger.

Als de wettelijke DC meters/standaarden helemaal goed zijn. Dan mag een laadpaal ook op DC afrekenen. Dit zal waarschijnlijk in 2024 komen.

Ondanks dat je volgens mensen van stichting gelijkspanning nog niet op DC mag afrekenen. Gebeurt dit schijnbaar toch al wel hier en daar. In Duitsland is er voor EVs een speciale uitzondering en mag je dus al wel op DC afrekenen.

Met een DC meter waarop je af mag rekenen. Zou je zoals MSalters ook al aangeeft met zonnepanelen boven de auto's, slim kunnen laden op de zon via DC. Zo heb je maar een beperkte AC capaciteit nodig. Zeker als je ook nog een vaste accu bij zet.

Theoretisch kan een groot solar carport plein met lokale accu's ook zelfs zonder aansluiting op het AC net. Maar dan heb je wel veel last met laden als je meerdere dagen met slecht weer achter elkaar hebt. En je hebt dan ook minder aan bijvoorbeeld zonnige weekend dagen.
Willem_D @Darksteel8319 december 2023 15:09
Jammer dat een accu in combinatie met een laadpaal lastig is.

Het zou een mooie manier zijn om in woonwijken accucapaciteit te creëren voor opgewekte zonne-energie. Dat kan dan stapje voor stapje (per oplaadpaal), in plaats van in elke wijk een groot en duur accupakket te plaatsen. Plus dat je dan direct oplaadpunten hebt (die je toch nodig gaat hebben op termijn).

Misschien kan het ook een extra verdienmodel zijn voor zo'n laadpaal met accu? Energie opslaan (kopen) als er veel beschikbaar is (zonnige dagen), en weer verkopen aan het net als er een tekort is. Alhoewel ik me kan voorstellen dat dit nooit rendabel gaat zijn.

[Reactie gewijzigd door Willem_D op 23 juli 2024 10:18]

Darksteel83 @Willem_D19 december 2023 18:04
Ik denk dat als de issues rond wetten/normen/regels rond de DC meter zijn opgelost. Dat het daarna best wel snel gaat.

De techniek is al klaar voor slimme DC.

De N470 bij Delft heeft dit al.
https://www.dc.systems/as...Paper-Current-OS-N470.pdf

Maar dat je iemand een rekening mag sturen dat is wel belangrijk bij een laadpaal.
Die er trouwens ook al op DC zijn. DC is ook makkelijker voor V2G.
Goderic @bassekeNL19 december 2023 12:36
Er is inderdaad beperkte ruimte op straat, als iedereen een elektrische wagen heeft die moet laden en je mag niet parkeren op een laadpunt is er gewoon geen plaats meer over om te parkeren. Laadpalen kunnen het laadvermogen limiteren, dus een piek kan indien nodig uitgesmeerd worden.

[Reactie gewijzigd door Goderic op 23 juli 2024 10:18]

deadinspace @bassekeNL19 december 2023 12:37
Er is een beperkte netcapaciteit en ruimte.
De context van dit artikel is EVs die bij een laadpaal blijven staan terwijl ze al vol zijn. Dat kost natuurlijk geen netcapaciteit.
Daffie @deadinspace19 december 2023 12:59
Kleine correctie, de context is dat EV’s extra toeslag moeten gaan betalen na 4 uur laden, los van of de auto al vol is.
Timmiejj @deadinspace19 december 2023 13:21
Volgens mij begrijp je het concept van netcapaciteit niet helemaal.

In termen van netcapaciteit gaat het om het initieel aansluiten van een nieuwe paal op het stroomnet. Het stroomnet is nagenoeg vol.

Voor de netcapaciteit maakt het niet uit of die paal aan staat of uit staat, of de auto die eraan hangt vol is of niet. Het feit dat die paal aangesloten is op het stroomnet is waar het om gaat.

bassekeNL zegt dus dat omdat het stroomnet al nagenoeg vol is je niet zomaar nieuwe palen erbij kunt zetten.

(allicht heb je recent in het nieuws gezien dat complete nieuwbouw projecten niet kunnen worden opgeleverd omdat het pand vanwege tekort aan capaciteit niet aangesloten kan worden op het net)
deadinspace @Timmiejj19 december 2023 20:10
Volgens mij begrijp je het concept van netcapaciteit niet helemaal.
Netcapaciteit gaat over de hoeveelheid stroom die het net kan transporteren:
Met netcapaciteit of transportcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden.
Als in een bepaald gebied 1MW netcapaciteit beschikbaar is, dan kunnen daar 10 zaken aangesloten worden die naar verwachting 100kW tegelijk gebruiken. Of 100 die 10kW gebruiken.

Meer laadpalen die minder gebruikt worden in plaats van minder laadpalen die veel gebruiken moet dus gewoon kunnen. Ja, de netbeheerder moet dan wel een raming hebben van hoeveel de laadpalen gaan gebruiken, en het kan zijn dat de laadpalen moeten communiceren om te garanderen niet teveel tegelijk te gebruiken. Maar dat is als we willen best te realiseren.
depeje @bassekeNL19 december 2023 12:37
Loadbalancing bestaat al voor het zeldzame geval dat alle aangesloten auto's veel stoom vragen. Netcapactiteit is (voor deze discussie) dus geen issue.

Dat wordt pas een issue als bestuurders gaan merken dat hun auto nog niet vol genoeg geladen is op het moment dat ze willen vertrekken. Dat heb ik (in mijn omgeving) echter nog nooit horen gebeuren.
Timmiejj @depeje19 december 2023 13:22
Het gaat over de capaciteit van het gehele landelijke stroomnet, ofwel het gebrek aan vrije capaciteit. Niet over de end user experience of er wel of niet genoef juice uit de paal komt.
depeje @Timmiejj19 december 2023 14:08
Met load balancing is 0 extra capaciteit nodig van het landelijke stroomnet, en toch zeker op korte termijn. De loadbalancer zou zomaar kunnen beslissen om geen (goedkope) stroom aan een auto te leveren wanneer iedereen aan het koken is. Met andere woorden: neem de huishoudens, industrie en wie weet wat nog allemaal mee op in de loadbalancing. Geen idee of dit al wordt toegepast. Indien niet hoop ik dat hier snel mee begonnen wordt.
laurxp @bassekeNL19 december 2023 16:43
De ironie is eigenlijk dat dan juist het bijplaatsen de oplossing is.

Als er een tekort is aan laadpalen moeten ze direct opladen. Het idee is dan dat je de paal zo kort mogelijk "bezet" houd. Het nadeel hiervan is dat heel veel mensen op ongeveer dezelfde tijd thuis komen. Hierdoor ontstaat er rond 6en een flinke stroompiek als iedereen hun auto aan de paal zet, de warmtepomp een schop geeft, lichten aan doet, en begint met koken.

Als er een overvloed aan laadpalen is, kan je de auto aansluiten en tot de volgende dag negeren. Hierdoor zou de laadpaal zélf kunnen beslissen om de laadsessie pas te starten wanneer er ruimte op het stroomnet is. Het maakt immers vrij weinig uit of je laadsessie nou 18:00-22:00 of 02:00-06:00 is - zolang er de volgende dag maar voldoende in de accu zit. Dit geeft de mogelijkheid om meer laadpalen te plaatsen dan er op papier ruimte op het net is.

De ideale eindsituatie is dan ook dat er gewoon bij iedere parkeerplek een laadpaal staat, liefst een beetje netjes weggewerkt.

[Reactie gewijzigd door laurxp op 23 juli 2024 10:18]

BeQuietAndDrive @Koekhapperrr19 december 2023 12:34
Ik vind het persoonlijk helemaal niet gek dat je een openbare laadpaal vrijmaakt als je auto vol is. Dat dat lastig is voor sommigen: misschien vooraf over nadenken voordat je een EV aanschaft. (edit: ik bedoel dus, voor de duidelijkheid: vooraf over nadenken qua laadoplossingen, niet wel/niet een EV kiezen).

Is natuurlijk een unpopular opinion, maar so be it.

[Reactie gewijzigd door BeQuietAndDrive op 23 juli 2024 10:18]

rdridder @BeQuietAndDrive19 december 2023 12:57
Helemaal mee eens dat je daar vooraf over moet nadenken. Maar helaas heb je er niet zelf altijd invloed op. Mijn vrouw heeft een hybrid van haar werk en moet over naar full electric. Totaal onpraktisch voor ons, we hebben geen oprit, er zijn weinig oplaadpunten in de buurt, minstens een kilometer lopen. Dan wordt het wel erg vervelend elektrisch rijden.

Andere optie is kilometervergoeding ipv een lease-auto maar daar kom je eigenlijk niet mee uit.
Dennis @rdridder19 december 2023 15:46
Dan zou ik bij je gemeente een laadpaal aanvragen.
LongTimeAgo @BeQuietAndDrive19 december 2023 12:49
Ja ik dacht ook dat dit een algemeen bekende 'moraliteits kwestie' was.
Nu heb ik zelf gezien dat de enige laadpaal die bij ons in onze postcode staat, waarbij de mensen zónder eigen oprit willen laden (ondertussen al 4 auto's) in een appgroep zitten en de andere laten weten wanneer ze moeten laden, dus dat mitigeert het probleem al enigszins door hen zelf. Al is het een beetje grappig dat het überhaupt nodig is.

Om je auto vol te tanken moet je ook een stukje rijden, echter sta je dan ongeveer 30 sec aan de pomp en kan je weer door. Waarom verwachten zoveel EV eigenaren dat alles naar hun oogwenken bediend moet worden? Ik snap dat het de adoptie van EV's bespoedigd, maar ondertussen lijden er heel veel mensen onder die géén EV kunnen betalen en/of een eigen oprit hebben.

En nu steeds meer nieuwbouw óók zonder eigen oprit gebouwd wordt (wat ik echt bizar vindt) om mensen te dwingen met het (waardeloze) OV te gaan, helpt dat ook niet mee.

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 23 juli 2024 10:18]

Llopigat @LongTimeAgo19 december 2023 14:05
Ik snap dat het de adoptie van EV's bespoedigd, maar ondertussen lijden er heel veel mensen onder die géén EV kunnen betalen en/of een eigen oprit hebben.
Waarom lijden de mensen die geen EV hebben onder de EV problemen? Tanken is nooit een probleem geweest, want omdat dat zo snel gaat doe je dat gewoon onderweg.

Ik zie zelf OV wel als de enige echte oplossing. Het moet wel (veel) beter worden, dat zeker. Maar dat gebeurt vanzelf wel als de auto te lastig of te duur wordt.

Ik heb zelf al 6 jaar geen auto meer, gelukkig.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:18]

LongTimeAgo @Llopigat19 december 2023 15:30
het OV is godsgruwelijk duur, vooral áls je het vergelijkt met een (kleine) auto. Ze mogen het OV, vooral in de huidige abominabele staat, eerst gratis maken alvorens ze mensen met auto's gaan bestraffen/beboeten puur omdat ze deze (nodig) hebben.
Daarbij is de auto voor veel mensen een primaire behoefte voor werk, (mantel)zorg, vervoer van gezin, etc, etc. Je kan niet zo maar mensen uit de auto jagen puur omdat jij in jouw situatie het niet nodig hebt.
Waarom lijden de mensen die geen EV hebben onder de EV problemen?
Omdat parkeerplaatsen worden opgeofferd voor laadpaal plaatsen op plekken in wijken waar al vaak parkeer problemen heersen. Door de gigantische huizenprijzen worden jonge gezinnen al vaker naar (ver) buiten de randsteden gejaagd om daar nog enigszins een huis te kunnen betalen.
En juist in veel van die plaatsen, waar de prijzen van huizen nog 'te doen' zijn, is het OV én heel slecht of gewoon compleet afwezig.

Moeten die jonge gezinnen bestraft worden? Waarom?
Moeten ze een EV kopen? Met welk geld?
Moeten ze andere klimaatmaatregelen nemen die duizenden euro's kosten? Met welk geld?

Om overal en alles maar duurder te maken "om te ontmoedigen" ga je ongelofelijk veel mensen mee het persoonlijke failliesement in jagen.

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 23 juli 2024 10:18]

Powerblast @Llopigat19 december 2023 17:04
Mijn persoonlijke ervaring met OV (hier in Belgie in ieder geval) is dat het perfect werkt als je geen exact uur hebt dat je perse moet aankomen. Kom je een half uur later of vroeger aan en is dat geen probleem? Ideale oplossing. Voor elke dag naar het werk, bedank ik er vriendelijk voor. Heb het in de tijd gedaan om naar school te geraken, was meer te laat dan op tijd. Gebruik het sinds ik de wagen heb zo weinig mogelijk, buiten zoals gezegd vakanties of uitstapjes, dat het niet op een half uur steekt.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 10:18]

Dennism @Powerblast20 december 2023 00:59
Hier in Nederland is dat zeker niet altijd het geval, waar ik deur tot deur naar werk met de auto ongeveer 40 tot 45 min onderweg ben, is dat het met het OV op het meest gunstige moment van de dag meer dan 2.5 uur, vaak 3 uur. Geen alternatief dus. Dat steekt hier helaas vaak wel op wat meer dan een half uurtje. En dat is gewoon stad naar stad, zou ik in het buitengebied wonen en / of werken zou het nog een stuk beroerder zijn.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 10:18]

BeosBeing
@Llopigat20 december 2023 14:47
Ik zie zelf OV wel als de enige echte oplossing. Het moet wel (veel) beter worden, dat zeker. Maar dat gebeurt vanzelf wel als de auto te lastig of te duur wordt.
In 80-90% van het land gaat het Openbaar Veevervoer nooit een oplossing zijn. Het rijdt niet op de tijden/dagen dat mensen moeten werken/boodschappen doen en als het wel rijdt ben je 3-5 keer zolang onderweg, en dan tel ik nog de tijd niet mee dat je onderweg bent van huis naar bushalte/busstation/treinstation (of visa versa), de tijd die je onderweg bent van treinstation/busstation/bushalte naar je werkplek, de wachttijd als ze weer eens niet op tijd rijden (als ze überhaupt al rijden tegenwoordig).

En dan heb je nog heel veel zorgmedewerkers en processoperators die in ploegen of volcontinuedienst werken (dan rijdt er geen OV) en ambulante zorgmedewerkers (thuishulp, wijkverpleging) die hun rooster met 15 minuten per klant nooit kunnen afwerken met één rit per uur of tijdens de spits één rit per half uur.
Llopigat @BeosBeing20 december 2023 15:56
Ik zeg ook niet dat het voor iedereen een oplossing kan worden. Maar voor de meerderheid wel. Dat het OV nu slecht is buiten de randstad ben ik het helemaal mee eens maar dat blijft natuurlijk niet zo als mensen het echt gaan gebruiken.

Als de overheid het OV flink zou subsidieren en wellicht zelfs gratis zou maken zoals ze in Duitsland doen, zal het veel meer gebruikt worden. Want als je je alle kosten van een auto kan besparen wordt dat opeens heel interessant.

En een auto geeft meer vervuiling dan alleen het energieverbruik natuurlijk. De grondstoffen, rubberdeeltjes van de banden, het enorme ruimtegebruik. Electrische auto's lossen al die nadelen niet op en de CO2 ook maar deels.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:18]

BeosBeing
@Llopigat21 december 2023 17:15
Ik zeg ook niet dat het voor iedereen een oplossing kan worden.
Gelukkig, maar dat impliceert ook dat je niet de de mensen uit de auto moet proberen te pesten, iets waar ze al mee bezig zijn zolang als mijn geheugen teruggaat. Ieder argument dat men daarvoor kan aangrijpen gebruikt men.
Maar voor de meerderheid wel.
Dat betwijfel ik. Dan zou je ook 's nachts om de 5 minuten een dienst moeten hebben op plaatsen waar dan bijna niemand komt. De meeste mensen werken immers niet enkel op de standaard kantoorturen, vaak in het weekend, in deeltijd en dat ook op industrieterreinen waar nu één bus komt net voor acht en net na half vijf. En als één collega ziek is, werk jij en een andere collega meestal gelijk een 12-uursdienst.

En ook de meeste mensen in de zorg werken niet enkel tijdens kantooruren. Verpleging gaat 24/7 door, evenals thuiszorg.
Dat het OV nu slecht is buiten de randstad ben ik het helemaal mee eens maar dat blijft natuurlijk niet zo als mensen het echt gaan gebruiken.
Buiten de randstad is het in de meeste steden nu zo als je binnen die stad van A naar B moet, je altijd via het (Centraal) Station moet. Ik weet niet waar je woont maar voor Amsterdam bv zou je van Slorervaart naar Noorderhof of van de Frederik Hendrikbuurt naar de Da Costabuurt altijd via Amsterdam CS moeten terwijl de wijken naast elkaar liggen. In Den Haag van Rijswijk naar Wateringen of bv Van Voorburg naar Haagoord moet je dan via Den Haag CS, in
Rotterdam van Charlois naar Feijenoord of van Bergschenhoek naar Prins Alexander via Rotterdam CS. In Utrecht moet je dan van Vianen naar IJsselstijn of van Lunetten naar Kanaleneiland via Utrecht CS.
Nu ligt dat nog allemaal kort op elkaar, maar buiten de Randstad zijn de steden op een wat groter oppervlak gebouwd.

Je maakt daar gigantische omwegen (makkelijk 3 keer de kortste reisafstand via de weg) en dan ben je van A naar CS een half uur tot drie kwartier, en van CS naar B nog een half uur tot drie kwartier. Dat komt naast de grotere afstand vooral omdat er om de kilometer gestopt wordt, zowel door bus als trein.

En dan is dat dus nog tijdens de drukke tijden, want daarbuiten ligt het inderdaad steeds vaker plat.
Als de overheid het OV flink zou subsidieren en wellicht zelfs gratis zou maken zoals ze in Duitsland doen, zal het veel meer gebruikt worden.
Gratis maken zou inderdaad helpen, maar ik weet niet van dat ze dat in Duitsland doen. In Hasselt was dat onder burgemeester Steve Stevaert het geval, dat was tussen 1997 en 2013, en toen kwam er een andere burgemeester en werd het afgeschaft. In Luxemburg schijnt het ook te zijn:
[url=https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-gratis-openbaar-vervoer]
Want als je je alle kosten van een auto kan besparen wordt dat opeens heel interessant.
Heel vaak niet. Als je 's ochtends en 's middags dubbel zo lang onderweg bent, beide keren een half uur extra, dan moet je bv voor de kinderopvang weer meer betalen, en ben je dus beter af met de auto omdat je dan die gewonnen tijd ook voor iets anders kunt gebruiken.
En een auto geeft meer vervuiling dan alleen het energieverbruik natuurlijk. De grondstoffen, rubberdeeltjes van de banden, het enorme ruimtegebruik.
Klopt, maar wat denk je van een streekbus waar maar 1 op 2 passagiers in zitten op een rit van 40km?
Laat je die bus minder vaak rijden, dan haakt ook de laatste passagier af. En als je met de eerste bus en trein van 5:30 niet om 9:00 op je bestemming kunt komen terwijl je autorit minder dan anderhalf uur duurt, dan laat je die bus/trein ook snel gaan.
Vervoersbehoeftes zijn altijd individueel, massavervoer gaat nooit goed passen.
Ruimtegebruik kan best meevallen. Wegen heb je toch nodig, al was het maar voor ambulance en brandweer, of wil je die ook met het Openbaar Veevervoer naar calamiteiten laten rijden. Trouwens welk ruimtebeslag nemen wegen nu in, in Nederland nog niet 1%. Verder, in de stad is het lastiger, maar bouw alle huizen zo dat ze een inpandige garage hebben, één verdieping meer hoeft geen probleem te zijn. Aardbevingbestendig bouwen kost 10% extra ten opzichte van normaal bouwen. Levensloopbestendig bouwen ligt vermoed ik nog lager. Een inpandige garage voorzien kost op de bouw van een huis denk ik ook zoiets, en dat is altijd bruikbaar als fietsenberging of opslagruimte als mensen geen auto hebben.

Maar omdat de meeste mensen nu eenmaal niet op tijd of helemaal niet op hun werk kunnen komen, en er een tekort is aan huizen waardoor jongeren tot na hun 30e bij hun ouders blijven wonen, ook al hebben ze al 10 jaar een baan, daardoor heb je per huis al gauw 4-5 parkeerplaatsen of garages nodig.
Electrische auto's lossen al die nadelen niet op en de CO2 ook maar deels.
Je zal op een gegeven moment moeten accepteren dat je niet alles kunt oplossen.
Llopigat @BeosBeing21 december 2023 17:36
Gelukkig, maar dat impliceert ook dat je niet de de mensen uit de auto moet proberen te pesten, iets waar ze al mee bezig zijn zolang als mijn geheugen teruggaat. Ieder argument dat men daarvoor kan aangrijpen gebruikt men.
Het is geen pesten, maar meer de realiteit dat de meeste mensen die auto helemaal niet echt nodig hebben. Het OV wordt niet beter tot mensen uit de auto stappen, dus het is een kip-ei verhaal.

Er moet ook gewoon meer thuiswerken afgedwongen worden, daardoor valt de noodzaak voor woon-werkverkeer weg en daarmee voor veel mensen de noodzaak voor een auto.
Maar omdat de meeste mensen nu eenmaal niet op tijd of helemaal niet op hun werk kunnen komen, en er een tekort is aan huizen waardoor jongeren tot na hun 30e bij hun ouders blijven wonen, ook al hebben ze al 10 jaar een baan, daardoor heb je per huis al gauw 4-5 parkeerplaatsen of garages nodig.
Ja dat is wat ik bedoel met dat ruimtebeslag. De steden zitten helemaal volgekalkt met auto's. Het verkeer wordt steeds drukker, het kan gewoon niet zo.
[...]
Je maakt daar gigantische omwegen (makkelijk 3 keer de kortste reisafstand via de weg) en dan ben je van A naar CS een half uur tot drie kwartier, en van CS naar B nog een half uur tot drie kwartier. Dat komt naast de grotere afstand vooral omdat er om de kilometer gestopt wordt, zowel door bus als trein.
Ja maar het OV beter maken hoeft natuurlijk niet alleen op de manier van meer diensten. Het slimmer inrichten van het netwerk ook. Ik woon zelf in Barcelona en daar kan je overal snel komen, juist omdat het OV zo goed is. Mensen hebben hier gewoon veel minder geld dan in Nederland en dus kunnen veel gewoon geen auto betalen. Daardoor is er de noodzaak voor OV en daardoor is het ontzettend goed geworden. Je hebt metro's, trams, bussen, treinen (voor de langere afstand binnen de stad) en zelfs kabelbanen voor 20 euro per maand onbeperkt, met een heel fijnmazig netwerk. Inclusief de achterbuurten.

Ze proberen hier de auto ook erg weg te werken en daar ben ik blij mee, want hier in de stad is er echt voor de meeste mensen geen noodzaak er een te gebruiken. Terwijl de stad helemaal verstopt zit met al dat verkeer.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:18]

BeosBeing
@Llopigat21 december 2023 20:11
Het is geen pesten, maar meer de realiteit dat de meeste mensen die auto helemaal niet echt nodig hebben. Het OV wordt niet beter tot mensen uit de auto stappen, dus het is een kip-ei verhaal.
Deels is het inderdaad Kip-Ei, maar het OV kan gewoon nooit voorzien in de vervoersbehoeftes van de meeste mensen. Stadsbewoners die op 5 minuten van het station wonen zijn de uitzondering. Hier ben je drie kwartier met de auto aan het rijden voor je op het station bent, de bus doet er dubbel zo lang over. En dan moet je dus voor dat station eerst westwaarts rijden terwijl je in de trein gelijk oostwaarts gaat.
Er moet ook gewoon meer thuiswerken afgedwongen worden, daardoor valt de noodzaak voor woon-werkverkeer weg en daarmee voor veel mensen de noodzaak voor een auto.
Waar het kan, is thuiswerken goed, maar veel mensen zijn zo klein behuisd dat het geen optie is.
En die procesoperator, thuiszorg-medewerker, verzorgingstehuis-verpleger of ziekenhuismedewerker kan niet vanuit thuis werken. Ook de basisschool-lerares of -leraar kan wel wat doen maar het is niet optimaal.
Ja dat is wat ik bedoel met dat ruimtebeslag. De steden zitten helemaal volgekalkt met auto's. Het verkeer wordt steeds drukker, het kan gewoon niet zo.
Dat is dus zo omdat ze 70 jaar geleden geen visie hadden, en toen 60 jaar geleden ook gewone burgers auto gingen kopen en van de ene stad naar de andere gingen pendelen voor hun werk, hebben de stedebouwkundigen de steden onvoldoende aangepast. Toegangswegen zijn smal, maar vooral is er geen plaats gemaakt in de woonwijken, ja in de upper-class wijken zoals Zonnendael uit de Flodder-film hebben de mensen huizen gebouwd met een inpandige garage, vaak in de kelder, zodat het geen extra ruimte kost, en meestal een dubbele.
Ja maar het OV beter maken hoeft natuurlijk niet alleen op de manier van meer diensten. Het slimmer inrichten van het netwerk ook. Ik woon zelf in Barcelona en daar kan je overal snel komen, juist omdat het OV zo goed is.
Barcelona ken ik niet. Maar ik ken wel Gent. Dat heeft sinds enkele jaren een circulatieplan. Auto's worden geweerd. Dat werkt prima als je vanuit een andere stad komt per trein, en er zijn busdiensten. Als je echter van buiten de stad komt, waar er geen degelijk OV is, dan heb je dus echt een probleem./ En ik ken iemand die in Gent woont, en de afstand van de bushalte naar de kerk is te ver om te lopen en parkeren kan daar niet.
Mensen hebben hier gewoon veel minder geld dan in Nederland en dus kunnen veel gewoon geen auto betalen. Daardoor is er de noodzaak voor OV en daardoor is het ontzettend goed geworden. Je hebt metro's, trams, bussen, treinen (voor de langere afstand binnen de stad) en zelfs kabelbanen voor 20 euro per maand onbeperkt, met een heel fijnmazig netwerk. Inclusief de achterbuurten.
Hier willen ze ook de kosten van de auto zo hoog maken dat mensen die niet meer kunnen betalen, maar OV is vrijwel altijd duurder, en de mensen kunnen dus straks de auto niet en het OV ook niet betalen. Er gaan straks miljoenen mensen werkloos worden, afhankelijk van een staatsuitkering en de diensten van de bedrijven die zich hebben verenigd in het World Economic Forum.
Ze proberen hier de auto ook erg weg te werken en daar ben ik blij mee, want hier in de stad is er echt voor de meeste mensen geen noodzaak er een te gebruiken. Terwijl de stad helemaal verstopt zit met al dat verkeer.
In Nederland leggen ze alles zo aan dat het verstopt raakt. De steden zijn niet verstopt met auto's maar met fietsen.
Llopigat @BeQuietAndDrive19 december 2023 14:03
Voor mij wordt het dan zeker niet-EV. En dat zal wel voor de meesten opgaan. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.
Verwijderd @Koekhapperrr19 december 2023 12:51
Sorry hoor, maar als je weet dat je weinig plekken hebt om op te laden en dat je de auto daar wil laten staan en daardoor mensen niet kunnen laden, dan ben je egoïstisch. Het is niet voor niets een oplaadplek en geen parkeerplaats! In de stad moet je dan misschien gewoon geen EV nemen als jouw woonadres dit niet makkelijk maakt en mensen die de stad bezoeken die plek laten gebruiken om te kunnen opladen.

Mensen in de stad met een eigen plek is weer een heel ander verhaal, oplaadpaal plaatsen of een stopcontact en prima!
Enai @Verwijderd19 december 2023 13:20
In de stad moet je dan misschien gewoon geen EV nemen
In België moeten de facto alle bedrijfswagens vanaf 2025 elektrisch zijn, in totaal een miljoen wagens voor 37K laadpalen.
Verwijderd @Enai19 december 2023 15:35
Lees het nog eens, ik denk dat je bij de verkeerde reageert, want het is een reactie die niets met mijn post te maken heeft.
Enai @Verwijderd20 december 2023 16:08
Mijn punt was dat je geen keuze hebt of je een elektrische wagen neemt of niet als het een bedrijfswagen is, dan ben je gewoon verplicht.
Verwijderd @Enai20 december 2023 18:34
Daar gaan ze echt wel op terug komen... Dat gaat nooit werken en dat weten ze maar al te goed.
BeosBeing
@Enai20 december 2023 15:02
En ondertussen beginnen steeds meer Vlamingen zich af te vragen hoe het komt dat het land nog niet vierkant draait.
BeosBeing
@Verwijderd20 december 2023 15:05
Mensen in de stad met een eigen plek is weer een heel ander verhaal, oplaadpaal plaatsen of een stopcontact en prima!
Juist in de stad is het aandeel huurhuizen (en huizen op pachtgrond) hoog waardoor je zonder toestemming geen laadpaal mag plaatsen, en verhuurders geven die toestemming niet in verband met angst voor brandgevaar (terecht of onterecht).
Verwijderd @BeosBeing20 december 2023 15:36
Ik kan mij toch echt een rechtzaak herinneren die gewonnen was omdat een huurbaas of de VVE geen laadpaal toe liet in de garage, maar dat moest toch echt toegelaten worden.
Mariekeb @Koekhapperrr19 december 2023 13:12
Dank voor je reactie.

Voorbeeld hier in Amsterdam. Heel veel parkeerdruk in de wijk, maar voor laders is er meestal nog wel een plekje te vinden. Bij mij binnen 200 meter 16 Laadplekken.
Als ik om 20 uur ga laden en dan om 24 uur mijn auto weg moet zetten, dan is er geen plek meer in de omgeving, maar als die er wel is, beperk ik een ander in zijn mogelijkheden om een parkeerplek te vinden.
De hele nacht zijn er dan 16 waardevolle parkeerplaatsen niet bezet.
Kurios @Mariekeb19 december 2023 13:44
laadplek != parkeerplek
MazDaMan1970 @Koekhapperrr19 december 2023 12:49
Hoezo is dit in een stad geen doen?!? Juist wel, aangezien je hiermee parkeerkosten doorberekent aan bedrijven, die hiermee proberen de parkeerkosten te drukken. En de enkele particulieren die een EV hebben schrik je hiermee sowieso af (die laden meestal toch al thuis, maar dit is het laatste zetje...) Ik vind overigens dat men een kwartier nadat de accu vol is, gewoon het volle parkeertarief moet rekenen.
ABD @Koekhapperrr19 december 2023 13:01
Hoewel ik als Amsterdammer ook direct aan Amsterdam dacht en de moeilijkheden je ondervindt een nieuwe plek te vinden, kun je het nog steeds niet maken om te blijven staan. Het bezwaar dat je hebt geldt voor elke keer dat je een plekje zoekt èn het geldt voor iedereen. Als het zoeken naar een plek en daarna naar huis lopen jou te lang duurt, dan zou jij beter aan andere oplossing moeten gaan denken, bv je auto wegdoen(wat misschien leidt tot ander werk zoeken) of verhuizen. In principe heeft een inwoner van een binnenstad van een wereldstad geen auto nodig; OV, taxis/uber, fiets/step etc zijn voldoende en alles zit in de buurt(al is dit een ander onderwerp, maar het heeft wel met elkaar te maken; ruimte is enorm schaars).

We gaan toch naar deze boetes toe om mensen te dwingen en die boetes zullen hoger worden, dat moeten we accepteren. Als individu kun je hooguit oplossingen zoeken in je buurt door onderling afspraken te maken, bv met een groepsapp, zodat je samen je huidige parkeerplek kunt omruilen zodat je niet eeuwig hoeft te zoeken.

[Reactie gewijzigd door ABD op 23 juli 2024 10:18]

MazDaMan1970 @ABD19 december 2023 13:15
Als je in de stad woont, dan heb je sowieso weinig geld meer over om auto te rijden, lijkt me. Laat staan, dat je uberhaupt nog geld over hebt, voor een garage/gereserveerde parkeerplaats!
ABD @MazDaMan197019 december 2023 22:09
Wat weinig, of veel, geld hebben is, is relatief. Wanneer je 8 ton kan betalen voor een appartementje, kan de 120 euro per maand voor de parkeerplek in een/de garage onder een/het gebouw er makkelijk bij. Ik denk dat heel veel mensen dat graag betalen, want bv in de oude binnenstad zul je dergelijke parkeergarages en priveplekken niet vinden, dan zul je echt rondjes moeten blijven rijden.
Kurios @Koekhapperrr19 december 2023 13:42
Een laadpaal/laadplek is geen parkeerplek! Dus laad je auto, zodat je kunt komen waar je moet zijn en ga daarna parkeren..

Helemaal terechte kosten wat mij betreft. Als je gaat parkeren op een laadplek dupeer je niet alleen de leverancier (Shell in dit geval), maar ook andere mensen die willen laden. Heel storend.
blackjack21 @Kurios19 december 2023 14:20
Als een laadplek geen parkeerplek is mag je het alleen gebruiken voor laden en lossen. Aangezien een laadplek ook een "P" markering heeft is het een openbare parkeerplaats, dat afhankelijk van andere aanvullende borden beperkt kan worden voor specifieke kentekens, minder valide personen, bepaalde tijden dan wel in dit geval auto's die kunnen laden.

Zo lang een auto aan het laden is en de parkeerplek een onderbord als bv "Opladen elektrische voertuigen" heeft dan mag hij daar gewoon staan, gedurende de laadsessie. Ook is na een rechtelijke uitspraak bevestigd dat de auto niet direct na laden verplaatst moet worden, en tevens bevestigd door de hoge raad.

Dat Shell een extra tarief rekent na 4 uur staat helemaal los van parkeren. Het kan zelfs zo zijn dat een andere aanbieder op dezelfde plek helemaal geen extra tarief rekent, de bestemming van die fysieke plek veranderd daar echt niet door hoor.

Zeker in woonwijken worden reguliere parkeerplaatsen omgebouwd tot laadplekken waarmee het aantal beschikbare parkeerplekken voor alle auto's afneemt.
Kurios @blackjack2119 december 2023 19:33
Nee dat is een laden en lossenplek. Dit is een laadplek, om te laden :) Het is niet zo moeilijk. Dat het ooit een parkeerplek was heeft er niks mee te maken.

Zie het desnoods als een blauwe kaart parkeerplek, daar mag je ook niet eindeloos blijven staan.
blackjack21 @Kurios19 december 2023 20:56
Je mag op heel veel plekken laden en lossen, zelfs op de weg zolang je geen gevaar en hinder veroorzaakt. Dat er bepaalde plekken zijn die alleen bestemd zijn voor laden en lossen betekend niet dat je alleen daar mag laden en lossen. Onmiddellijk laden en lossen valt onder stil staan en niet parkeren.

Als jij zegt dat een laadplek geen parkeerplek is, dan mag je daar niet parkeren en dus alleen laden en lossen :)
Sterker nog, als er geen onderbord bij een laadpaal parkeerplek staat is het en openbare parkeerplaats waar geen laadverplichting is.
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder ac, van het RVV 1990, wordt in dit besluit en de daarop berustende bepalingen verstaan onder parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.
Dus als jij je auto neerzet bij een laadpaal ben je aan het parkeren. De plek waar je dat in het openbaar doet is een parkeerplaats. Als je namelijk niet aan het parkeren ben zou er ook geen parkeergeld verplichting zijn indien dat een betaald parkeren zone is.
Zie het desnoods als een blauwe kaart parkeerplek, daar mag je ook niet eindeloos blijven staan.
Dat is afhankelijk van het onderbord. Als dat 1 uur aangeeft is het 1 uur, als daar 8 uur staat is het 8 uur. Als daar eindeloos staat is het eindeloos. Zinnig is dat niet bij een blauwe streep. Maar ook zonder blauwe streep kan er een maximale parkeerduur onderbord aanwezig zijn.
Het is niet zo moeilijk.
Klopt, moet je alleen wel de regels kennen. Pro tip voor je: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2023-07-01
Nu je de raad van state en RVV 1990 als bron hebt ben ik benieuwd naar jouw bronnen.

Maar in jip en janneketaal van de ANWB:
De bebording bij laadpalen is niet overal hetzelfde, omdat het parkeerbeleid van gemeente tot gemeente verschilt. ... In ieder geval moet het gaan om een parkeerplek waarbij een verkeersbord, eventueel met onderbord, expliciet vermeldt dat deze plek uitsluitend bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.
Enai @Koekhapperrr19 december 2023 12:53
Belg hier, kortzichtig beleid is onze specialiteit. Er zijn 2 laadplekken voor 120 appartementen en desondanks stel ik vast dat de voorbije drie avonden steeds dezelfde wagen urenlang aan de laadpaal stond met een volle batterij. Ik hoop voor deze persoon dat Total een bezethoudingstarief invoert alvorens iemand de lucht uit zijn banden laat.
Hakulaku @Koekhapperrr19 december 2023 13:25
Door meer laad palen te plaatsen terwijl de helft enkel als "parkeerplaats" gebruikt wordt komt het de efficientie niet ten goede. Het zal waarschijnlijk ook mee spelen dat de netbeheerders een rem hebben gezet op nieuwe laadpaal aansluitingen.

Meer is niet altijd het antwoord.
VTOLfreak @Hakulaku19 december 2023 14:47
Dynamic load balancing - Je hoeft niet vol vermogen te voorzien voor elke laadpaal op een parking. Minimum dat een laadpaal nodig heeft is 6A per fase. Als je dat voorziet op een parking kan je iedereen tegelijk nog laten laden op een traag tempo. Staan er minder dan gaat het sneller.
Hakulaku @VTOLfreak19 december 2023 16:26
https://www.rtlnieuws.nl/...ns-mogelijk-op-wachtlijst

Dynamic load balancing is leuk voor een grote parking of in je prive huis, maar als je ergens een nieuwe laadpaal wil laten plaatsen zal er wel ruimte moeten zijn op het netwerk van de netbeheerder. Dit wordt steeds krapper. Bij plaatsen van nieuwe paalen is daarom niet altijd meer een oplossing of mogelijkheid.

Daarnaast, duurzaamheid zou hoog in het vaandel moeten staan, dus ook het juiste en meest efficiente gebruik van onze grondstoffen. Laadpalen zouden daarom zo veel mogelijk benut moeten worden en het ongemak dat een EV bezitter daarvan heeft, dat moeten ze dan maar bij de koop voorlief nemen. Of tellen de grondstoffen die nodig zijn voor laadpalen niet mee in onze duurzaamheidsrace?

[Reactie gewijzigd door Hakulaku op 23 juli 2024 10:18]

BeosBeing
@Koekhapperrr20 december 2023 14:59
Deze gedachte komt misschien voort uit een dorp met één laadpaal voor 2 wijken, maar in de stad is dit echt geen doen.
In een dorp heeft vrijwel iedereen een eigen terrein met ruimte voor een laadpaal, of meerdere.
In Amsterdam is het beleid....
dat er in de buitenwijken nu één parkeerplaats is op 5 woningen en dat dit naar beneden moet naar 0,0, dat is voor BEV en brandstof-exemplaren samen.
Parkeerdruk in wijken wordt ook veel te hoog, want EV's gaan nog meer concurreren met niet-EV's voor schaarse niet-laadplekken.
De bedoeling is dat de gewone burger straks geen auto meer heeft - ook buiten Amsterdam - en dat alleen nog gemeentelijke diensten met de auto in de stad mogen komen.
Zer0 @Koekhapperrr19 december 2023 12:41
Parkeerdruk in wijken wordt ook veel te hoog, want EV's gaan nog meer concurreren met niet-EV's voor schaarse niet-laadplekken.
Het probleem in de steden is niet te weinig laadpalen/parkeerplaatsen, maar te veel auto's.
Kleeftarieven, langparkeerboetes enz. zijn echt een kortzichtige oplossing die op de lange termijn niet gaan werken
Die boetes gaan op de lange termijn hopelijk mensen bewegen minder auto's te kopen.
MazDaMan1970 @Zer019 december 2023 12:51
Die boetes gaan op de lange termijn hopelijk mensen bewegen minder auto's te kopen.
:D Dat gaat nooit gebeuren, dat heeft Corona duidelijk bewezen! Voor de meeste mensen is een auto namelijk geen overbodige luxe, zeker niet gezien het OV zo enorm slecht is in NL.
batteries4ever @MazDaMan197019 december 2023 13:04
Hm... correctie NL heeft juist vrij goed OV, zeker in vergelijking met Duitland. Alleen is OV eigenlijk net zoals in de landen om ons heen alleen echt goed in de grote steden, niet in de dorpen, waar dan parkeren simpeler is. Het probleem ontstaat wanneer je vanuit een dorp naar de grote stad wilt (parkeren wordt lastig & duur) of in de andere richting (bus 1x per uur...).
MazDaMan1970 @batteries4ever19 december 2023 13:09
In Duitsland is het OV iig wel een stuk goedkoper, dan hier in NL. Ik woon overigens aan de rand vd. stad, maar hier is een bus absoluut geen alternatief, voor een eigen auto.
batteries4ever @MazDaMan197019 december 2023 13:20
Maar Nederland heeft tenminste een functionerend treinsysteem! (ook al wordt er dan vrolijk over geklaagd).
Als je in Duitsland 2x moet overstappen, weet je al dat je waarschijnlijk een uur vertraging hebt ... ik maak eigenlijk geen treinreis meer mee die volgens plan verloopt! Geef me het Nederlandse systeem any day!
Als ik vanuit Bremen naar Brussel moet, heb ik een overstap in Keulen van 40 minuten. De helft van de tijd mis ik die, en moet dan 2 uur wachten omdat ICE en TGV om en om rijden en de tickets niet bruikbaar zijn voor de andere trein...
MazDaMan1970 @batteries4ever19 december 2023 13:26
Ja, NL heeft nog een redelijk functionerend spoornet, al wordt dat ook steeds minder, doordat het allemaal in particuliere handen is. Zo vind ik het dus stuitend, dat je bij die boemeltreintjes niet eens fatsoenlijk naar de WC kon, pas nadat er massaal over geklaagd werd, werden die vervoersbedrijven gedwongen om voor fatsoenlijke toiletten te zorgen. Nutsbedrijven horen niet in particulier handen te zijn, blijkt wel weer!
MSalters
@MazDaMan197019 december 2023 14:04
Dat is dus complete onzin. Het spoornet is 100% in handen van de Rijksoverheid. ProRail is de beheerder, en dat is ook overheid. De grootste vervoerder is de NS, alweer overheid. (Waar dat WC probleem dus was). De andere vervoerders (die betere klanttevredenheid hebben dan de NS!) zijn alleen uitvoerders, en hebben niets in handen.

Dus als we de klanttevredenheid in het hele land willen verhogen, dan moeten we de overheid uit de uitvoering halen en de aanbesteding doen op basis van bewezen klanttevredenheid.
MazDaMan1970 @MSalters19 december 2023 14:15
Dus jij vindt het complete onzin dat een staatsbedrijf opgesplitst wordt in kleine bedrijfjes, met winstbejag & een bedrijfscultuur? Dit zijn dus op papier staatsbedrijfjes, maar in de praktijk werken ze gewoon, zoals ieder particulier bedrijf; puur uit op eigenbelang & winstbejag. Ieder weldenkend mens kan bedenken dat dit niet efficient is. Bovendien willen deze "staatsbedrijfjes" niet opdraaien voor het vervoeren van mensen uit "onrendabele" gebieden & moet je terugvallen op kleine (buitenlandse) vervoersbedrijven, die dus wel degelijk in opspraak waren, wat de WC-problemen betreft (meen dat het Veolia was).
MSalters
@MazDaMan197019 december 2023 14:24
Ik heb ProRail van de binnenkant gezien. Klein bedrijfje? Nee, eerder te groot en te anoniem. Onderpresteren is te makkelijk.
MazDaMan1970 @MSalters19 december 2023 14:30
OK, technisch gezien is het zeker geen klein bedrijf, dit was meer bij wijze van spreken, om aan te geven dat het vreemd is om een goedlopend staatsbedrijf, op te splitsen in kleinere bedrijven. En ja, ik ken persoonlijk mensen die bij ProRail werken & het beeld wat jij schetst komt mij helaas ook bekend voor.
Dennism @MSalters20 december 2023 01:05
Dat WC probleem was trouwens zeker niet alleen NS, in Gelderland, bijvoorbeeld de lijn Zutphen - Winterswijk en Winterswijk - Arnhem is dit al jaren drama en lijkt dat nog tot zeker 2026, maar mogelijk zelfs 2036 te duren voordat je op die lijnen naar het toilet kan in de trein.
Llopigat @MazDaMan197019 december 2023 14:15
Klopt helemaal. Al hadden de NS treinen ook geen toiletten, gelukkig is dat na interventie van de tweede kamer opgeloset.

Bij de particulieren bedrijven is het een stuk lastiger deze te dwingen.

Ik vind het ook veel meer zin hebben om het OV gewoon bij de overheid te leggen. Dan hoeft er geen geld verspild te worden aan aandeelhouders of reclame, en kan de nadruk liggen op een zo goed mogelijk OV om het milieu te ontlasten.
McBacon @MazDaMan197019 december 2023 13:02
Volgens mij is er weinig echt mis aan het OV hier? Je kan in principe door heel NL komen met het OV, moet je in andere landen eens proberen. :') Probleem is vaak wel dat je dan 3x zo lang onderweg bent als met de auto, maar je kunt nogal moeilijk élke route perfect aan laten sluiten op elkaar. En ja, het OV hier is relatief duur en qua communicatie kunnen ze ook best wat verbeteren, maar in algemene zin is het voor zover ik weet dus best prima.
MazDaMan1970 @McBacon19 december 2023 13:06
Ik heb een tijdje geleden weer eens een keer de bus genomen, om uit te proberen of het een alternatief is om naar mijn werk te komen. Ik was snel genezen; ik deed er 3 kwartier over, ipv. 20 minuutjes, hartstikke duur & ook nog eens zeer oncomfortabel (met mijn slechte rug) op zo'n plastic stoeltje, met een dun laagje stof. De trein is overigens een redelijk alternatief & is prijstechnisch gezien beter dan de bus, maar overall een stuk duurder, dan een auto.
MSalters
@McBacon19 december 2023 14:00
OV werkt in de Randstad en in grote steden zoals Parijs en Londen. Je heb enkele miljoenen mensen binnen 100 km2 nodig om het te laten werken. Maar we moeten eerlijk zijn; Drente is geen Zuid Holland. OV in dunbevolkt gebied is altijd slecht en duur. Waar je de ruimte hebt voor auto's zijn die superieur.

Wat we dus vooral nodig hebben zijn overstapmogelijkheden. We zouden aan de rand van de Randstad transferia moeten hebben om met OV de Randstad in te komen, waar je je auto gratis kunt parkeren.
Llopigat @McBacon19 december 2023 14:11
Probeer eens naar de dorpjes te gaan. Vaak is er overdag niet eens een bus, alleen in de spitstijd.

Tussen de grote steden is het allemaal wel prima hoor, dat is waar. Zodra je afhankelijk wordt van bussen of de kleinere treinmaatschappijtjes loopt het allemaal terug.

Het is een beetje een kip/ei verhaal. Omdat het OV zo waardeloos is buiten de steden, heeft iedereen een auto en daardoor willen de OV boeren niet investeren.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:18]

Andros @McBacon19 december 2023 14:33
Vergeleken met enkele jaren geleden is er veel verdwenen. Dorpen waar voorheen gewoon een streekbus kwam worden nu bediend door een buurtbusje gereden door vrijwilligers en na 18:00 stoppen die er ook mee. In en tussen steden is het nog best te doen maar daarbuiten is OV niet meer te doen.

Voorlopig is er geen verbetering, zoek voor de grap eens bv op het "hub" idee dat ze in Zeeland willen doorvoeren, bussen die enkel nog gaan stoppen aan een halte aan de rand van het dorp, hoe je daar komt zonder eigen vervoer mag je zelf uitzoeken.
Goderic @Zer019 december 2023 12:50
Dat los je op door het aantal parkeerplaatsen te verminderen, niet door plaats te verspillen met laadplaatsen waar je niet mag parkeren.
Lt.Mitchell @Blokker_199919 december 2023 12:19
Hoe ik het artikel lees heeft het niks te maken met vol/niet vol. Duurt je sessie langer dan 4u > blokkeringstarief in gang.
insomniac @Lt.Mitchell19 december 2023 12:53
Dat is correct.
uit de mail van Shell:
From 21/12/2023, we are introducing a blocking fee on all Road and EVBox charge points in our roaming network. The blocking fee will be charged after 240 minutes (4 hours) of charging, and costs €0,05 per minute, with a maximum of €12 per session. After 240 minutes, you can still charge your vehicle but pay the blocking fee on top of your regular charging costs.
biteMark @Blokker_199919 december 2023 11:50
En dat is maar goed ook: hoe meer tijd je mensen geeft, hoe meer tijd ze nemen; als er 15 minuten cooldown op zit kan je er donder op zeggen dat mensen niet binnen 10 minuten terug zijn bij de auto als ze daar zelf geen belang bij hebben. Je kan net zo goed nog even in de wachtrij bij de Mac blijven staan om nog even dat ene hamburgertje te scoren, dat er iemand staat te wachten is erg jammer voor diegene 🤷‍♂️ Dat is helaas de mentaliteit.
hackerhater @Blokker_199919 december 2023 14:33
Tjah zolang de laadstroom niet constant is kan ik niet voorspellen hoe laat die auto klaar is.
Ik kan alleen maar een educated guess maken aan de hand van wat de auto zei toen ik die aan sloot.
Als ik ineens halverwege de laadtijd meer power krijg omdat die andere auto er niet is, klopt die tijd niet meer.
Theo @DirtyBird19 december 2023 11:37
Maakt dat veel uit? De utopie is om je auto te verplaatsen wanneer deze vol is. Idealiter, zodra de status van 99% naar 100% springt verplaats je de auto gelijk.
Of je nu 4 uren de tijd hebt nadat de teller op 80% is gegaan, of nadat de teller op 100% is gesprongen maakt niet veel uit, in beide gevallen heb je ruim royaal de tijd om de paal vrij te maken voor de volgende nadat de auto opgeladen is..

Idealiter zie ik deze tijd een heel stuk korter zijn, en bijv de Teslatarieven zal hanteren, dus gewoon 50 cent per minuut vanaf het punt dat de lader op 90% springt, of zelfs een euro per minuut wanneer er geen vrije palen nabij zijn.

Je parkeert je auto ook niet bij een benzinepomp naast een tankplek.

Palen onnodig bezet houden is gewoon not done.

[Reactie gewijzigd door Theo op 23 juli 2024 10:18]

Ruuddie @Theo19 december 2023 13:05
Tesla chargers zijn snelladers. Die zijn om kort even te laden en dan weer weg te zijn. Totaal acceptabel dat je daar dus betaalt als je te lang staat.

Een laadpaal in de straat is m.i. meer een parkeerplaats met laadmogelijkheden. Dat is op lange termijn de enige manier om iedereen aan de EV te krijgen. Als over 10 jaar 60% van de parkeerplaatsen een laadplek is, ga je toch ook niet constant een stoelendans doen.

Gewoon overal palen neerknallen moet er toch een keer van komen. Ik begrijp dat het stroomnet overbelast is, maar dan geven ze de palen maar gewoon wat minder sap als er te weinig capaciteit is.

Even om het in perspectief te plaatsen. Wij hebben 1 paal in onze wijk, die volgens vattenfall 17.000 kWh per maand doet. Keer 40ct. Dus die ene paal zet een dikke 80K per jaar om.

Die laadpaalleveranciers lachen zich toch kapot zo. Alleen palen hoeven plaatsen als deze achterlijk veel opbrengen. Makkelijk ondernemen zonder risico!
Tintel @Theo19 december 2023 12:02
Je parkeert je auto ook niet bij een benzinepomp naast een tankplek.
Nee, omdat je deze tussentijds gaat 'volgooien'.

Dit is een typische "Ik heb er last van dus is het niet acceptabel" instelling.
Want 'ooit' was het gebruikelijk om je auto ergens te parkeren en daar kon deze dan net zo lang staan als jij nodig acht.....

Ik begrijp best dat het nu een schaarse resource is (die oplaadplek) maar meteen slaan we door naar "palen bezet houden".

Ik heb geen EV overigens - ik reageer alleen maar op de onverdraagzaamheid die hier een beetje van uit gaat.
Gaan we dan ook boos worden op de mensen die voor je staan in de rij bij een benzine station?

Er is een probleem en dat is te weinig laadpalen - maar tegelijkertijd is er een al veel langer bestaand probleem: niet voldoende parkeerplaatsen....beide problemen komen erlkaar nu tegen.
Maar de auto-bezitter is niet de veroorzaker van deze problemen....
Natuurlijk is het aardig/sociaal om deze te verplaatsen maar als die auto eerst een paar kilometer verderop is geparkeerd en daarna ben je elders dan is het toch wel een tikkie ondhandig toch? En 4 uur is echt niet voldoende om de 'eerlijke' verdeling gaande te houden dus ik verwacht telkens kortere tijden.
Enai @Tintel19 december 2023 12:54
Ik begrijp best dat het nu een schaarse resource is (die oplaadplek) maar meteen slaan we door naar "palen bezet houden".
Het zou mooi zijn indien iedereen een beetje rekening met elkaar hield, maar ja. Dan maar met boetes dreigen.
Tintel @Enai19 december 2023 13:15
Natuurlijk maar dat heeft nu eenmaal grenzen en sommige grenzen worden bewust zo ingesteld (het aantal beschikbare parkeerplaatsen). Parkeren is een cashcow geworden voor gemeentes / parkeergarages. Om die reden zijn er relatief weinig algemene parkeerplekken - dat geeft schaarste en derhalve absurde parkeertarieven [in steden[.
Robbaman @Theo19 december 2023 12:28
Op zich heb je gelijk, maar als je 's avonds thuiskomt van je werk om 18u en dan 4-8u nodig hebt om op te laden, vind ik het ook wel weer veelgevraagd om die mensen dan te vragen hun auto te gaan verplaatsen.

Dat zal de adoptie van EV's in ieder geval geen goed doen.
Fermion @Theo19 december 2023 12:29
Maar een brandstof tanken of opladen zijn nu eenmaal niet te vergelijken, ik ga bijvoorbeeld niet als ik om 18:00 mij auto gaat laden de wekker niet zetten om dan rond 02:00 in de nacht mijn auto weg te zetten. Het namelijk ook een een dure parkeerplaats in de stad en lastig te vinden ook nog in de avond. Doe kan niet goedkeuren dat Shell een dure parkeer plaats van je ontneemt, dat is opzicht weer een belachelijk punt.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 23 juli 2024 10:18]

BeQuietAndDrive @Fermion19 december 2023 13:04
Kun je hem niet bijv. om 22:00 wegzetten? Of rij je elke dag een volle accu leeg (kan natuurlijk)?

Of vooraf alvast de auto opladen, zodat je in de straat niet hoeft te laden. Net als met tanken, eigenlijk.
blottle @BeQuietAndDrive19 december 2023 13:47
Ik laad mijn auto niet elke dag op, als deze rond de 20% komt laad ik hem op. En dan is mijn e-Niro gewoon 14 uur bezig. Laadt 1-fasig op met (hopelijk) 3,7 kW. Accu is 64 kWh, dus (64 kWh * 80% / 3,7kW = 14 uur). Dus als ik hem 's avonds rond 6 uur van werk kom, moet ik tot 's ochtends 8 uur wachten tot die vol zit.

En ik heb soms laadpalen waarbij ik nog geen eens 3 kWh krijg....
RadioGnome1971 @Theo19 december 2023 22:01
@Theo Heb je zelf een elektrische auto? Hoe ga je dan hier mee om?

Reëel regelmatig voorkomend scenario. Ik kom rond 20:00 thuis met <20% accu. Dat bijladen tot > 80% duurt wel wat uurtjes. En ik moet zo om 7:00 de volgende dag weer weg, dus ik lig ergens rond 22:30 in bed.

Ik ga echt niet opstaan om 2:00 om de auto te verplaatsen. Dan is er ook niemand die nog wil laden hier. En, dan kan ik mooi met stroom uit de laadpaal de boel nog een beetje opwarmen.

Dus voor mij liever geen laadpaal bezet houd boete. Ik heb ook niet het idee dat er hier vaak mensen in de wacht staan. Gewoon zorgen dat er voldoende palen zijn lijkt me een betere oplossing, en dan iedereen gewoon een beetje relaxed normaal doen.
SeenD @Theo19 december 2023 11:40
Ja precies. Je bent niet aan het parkeren, je bent aan het laden, zo zie ik het altijd.
Robbaman @SeenD19 december 2023 12:27
Maar dan zou ik ook geen parkeergeld moeten betalen... ik ben immers niet aan het parkeren toch?
SeenD @Robbaman19 december 2023 14:17
Hmm. Loophole. :)
Robbaman @SeenD19 december 2023 14:25
Er was een tijd (lang geleden) dat je in de (sommige?) parkeergarages in Almere geen parkeergeld hoefde te betalen als je actief aan het laden was.... goede oude tijd
Andros @Robbaman19 december 2023 14:41
Wellicht een ideetje. Je rijdt de stad in met achter de auto een auto-ambulance aanhanger. Je parkeert die aanhanger op een parkeerplaats en takelt vervolgens de trekkende auto op de aanhanger. De auto telt dan normaal als lading, niet als geparkeerde auto. Aanhangers staan wel vaker "geparkeerd" op een parkeerplek zonder dat er voor betaald wordt, het is immers geen voertuig. Mag ik die aanhanger met lading ook op een laadplek dumpen?
McBacon @SeenD19 december 2023 13:08
Parkeren is niks anders dan je auto ergens langer laten stilstaan dan de tijd die nodig is om mensen/spullen te laden of lossen. Opladen lijkt mij dus zeker gewoon onder parkeren te vallen.
Martijntj @Theo19 december 2023 11:46
Jouw Teslatarief klopt niet. Je betaalt bij Superchargers €0,50 per minuut wanneer je 100% opgeladen bent en er minder dan de helft lege oplaadplekken beschikbaar is.
ta_chi79 @Theo19 december 2023 13:20
Je parkeert je auto ook niet bij een benzinepomp naast een tankplek.
Oh ja hoor, dat gebeurt hier aan de lopende band als mensen wat willen kopen in de pompwinkel. Auto wordt dan gewoon achtergelaten bij de pomp, want dan sta je vlak bij de ingang. Behalve 2 parkeerplekken naast het pand zijn de overige parkeerplaatsen 20m lopen...
En bij voorkeur niet om ff snel sigaretten/snoep kopen, maar lekker lang wachten op een warm broodje met koffie en die ter plekke eerst nog consumeren of zo 8)7
Bazi @Theo19 december 2023 13:41
In dit geval is het geen van beide zo. De extra kosten gaan na 4 uur lopen, ongeacht de status van het opladen. Ook al ben je dus nog niet klaar met opladen, je gaat sowieso extra betalen.
thaicecube @DirtyBird19 december 2023 11:32
Dit gaat direct in zodra je begint met opladen.

Als je auto na 4 uur nog niet vol is (of wel) , betaal je dus voor de rest van de tijd dat je nog aan de lader hangt.
djunicron @thaicecube19 december 2023 11:40
Mmm, op 11KWh laders zullen veel auto's nog niet vol zijn na 4 uur.
Hangt er een beetje vanaf waar deze staan. Als dat bij een supermarkt of winkel centrum is, is dat waarschijnlijk prima. Bij een parkeergarage in een kantoor omgeving wordt dat al wat lastig. Dan gaan mensen tijdens hun pauze verplaatsen. Hangt een beetje af hoe men omgaat met het laden. (Wekelijks tot vol of iedere dag aanhangen terwijl hij dan in 50 min alweer vol is?)

In een woonwijk is het natuurlijk erg vervelend als mensen langer staan dan nodig is, maar als je dan redelijk leeg aankomt en je heb 7u nodig tot 80% dan is het wel vervelend als je om 20:00 aankomt en voor middernacht nog weer moet gaan verplaatsen.
Dennism @djunicron19 december 2023 11:45
Vervelend zeker, maar ook vervelend voor andere rijders die ook moeten laden als je het niet doet. Wat je hier ook regelmatig ziet is dat EV's neergezet worden op de voor EV's ingerichte plaatsen, maar dat ze regelmatig niet eens gaan laden (want op de zaak al geladen) of er rustig meerdere dagen staan (want thuiswerken), terwijl de batterij natuurlijk al tijden vol zit.
NovapaX @Dennism19 december 2023 12:28
Als jij om 1.00 uur 's-nachts de laadpaal vrijmaakt is de kans klein dat er nog iemand anders zijn bed uitkomt om zijn EV daar te gaan laden.
Als de laadpaal vaak bezet is moet er gewoon een laadpaal bijgeplaatst worden (eventueel met load-sharing om de piekbelasting 's avonds te verminderen) om 's nachts gewoon je auto vol te kunnen laden en deze niet 's avonds laat nog te moeten verplaatsen en weer opnieuw te zoeken naar een plekje.
Dennism @NovapaX19 december 2023 12:48
Zo laat wel inderdaad, dat zie ik inderdaad ook niet gebeuren, misschien zou dat moment dus wat eerder moeten liggen en niet zo dat van half 6 tot de volgende morgen een openbare laadplek bezet wordt gehouden door 1 auto.

Meer laadplekken zal vermoed ik in vele wijken geen oplossing zijn, aangezien je deze dan onttrekt uit de pool voor vrije parkeerplekken voor iedereen, terwijl er op veel plekken al problemen zijn met parkeren. Tenzij je de laadplek niet exclusief maakt, maar dat zorgt soms weer voor andere problemen. Al zie je dat hier nu wel gebeuren. Veel laad palen waren hier 1 paal voor 2 plekken, en dan beide exclusief. En de laatste tijd zijn de hier de onderborden aan het vervangen zodat er nog maar 1 plek exclusief is, en de andere niet meer.
Ingmar7 @Dennism19 december 2023 12:55
Als je naar een emissie-vrije stad toe wil, zul je toch steeds meer parkeerplaatsen moeten ombouwen voor laadpaalplekken. Daar is geen ontkomen aan.
Dennism @Ingmar719 december 2023 13:01
Op den duur wel ja, maar in ieder geval hier, gebeurt het nog weinig efficient, getuige ook het eerst ombouwen naar 2 exclusieve laadplekken en nu weer het terug brengen naar een exclusieve plek. Die 2 plekken per lader was gewoon teveel van het goede, met als gevolg dat auto's gewoon op de stoep en op grasvelden werden gezet uit frustratie omdat er gewoon geen plek meer was s'avonds. Goed dat ze daar nu op zijn teruggekomen en het zorgt wel voor iets verbetering. Later, wanneer het aantal EV's dan gestegen is tot een bepaald niveau kunnen ze dat dan zo weer ombouwen naar 2 EV plekken. Bij ons wordt gelukkig op de opzit geladen via een eigen lader, maar je ziet hier bijvoorbeeld ook 'asociale' EV rijders de een laadplek claimen als 'privé' parkeer plaats door er altijd te staan.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 10:18]

Ingmar7 @Dennism19 december 2023 13:08
Het is natuurlijk wel een beetje een kip-ei probleem. Als toekomstige EV rijders het idee hebben dat er te weinig plek is zullen ze niet zo snel kiezen voor EV-rijden. Ik weet uit ervaring dat het voor veel mensen in de stad in ieder geval een belangrijke drempel is om voor EV rijden te kiezen. Dus om richting emissie-vrij te gaan moet je soms keuzes maken die op korte termijn misschien wat onlogisch lijken.
Dennism @Ingmar719 december 2023 13:14
Deels eens, maar je moet ook overlast beperken voor anderen, ik hoef geen auto's op een grasveld of erger, op de stoep waar ze overlast veroorzaken voor niet autobezitters, wat eerder niet het geval was. Ik zie bijvoorbeeld meer in geclusterde laad faciliteiten op loop afstand wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld een stadscentrum. Kijk ik bij ons naar het stadscentrum zijn zo'n beetje alle grotere parkeergelegenheden spreekwoordelijk 'leeg' na werktijd. Plaats daar bijvoorbeeld dan een flink aantal palen, zodat je ook nog eens de efficiëntie van die parkeergelegenheid vergroot qua bezetting buiten de piek tijden en binnen de piektijden kunnen dan de werkenden in het centrum daar laden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 10:18]

BeosBeing
@Ingmar720 december 2023 15:20
Als je naar een emissie-vrije stad toe wil, zul je toch steeds meer parkeerplaatsen moeten ombouwen voor laadpaalplekken.
Dat roepen we zel heel hard, een emissievrije stad, maar dat is slechts een excuus, want voordat Nissan de Leaf uitbracht en Tesla überhaupt bestond, waren ze al auto´s aan het weren. Wat ze werkelijk willen is niet een emissievrije stad maar een autovrije stad. (Alleen de stadsdiensten mogen nog in de stad rijden).
Dat de consequentie daarvan is dat de stad ook niet meer bevoorraad kan worden vinden ze geen probleem.
ninjazx9r98 @NovapaX19 december 2023 17:59
Om 01:00 of later zou het zomaar kunnen dat iemand die in ploegendienst werkt thuis komt en graag zou willen laden. Lang niet iedereen werkt kantoortijden.
1234567y @djunicron19 december 2023 11:59
Mwa, op 11Kw is 4 uur laden echt in de meeste gevallen ruim voldoende.

Als je regelmatig langer dan 4 uur nodig hebt aan een openbare laadpaal dan heb je misschien niet de juiste auto voor jouw gebruik.
jesse! @1234567y19 december 2023 12:26
Ik heb een accu van zo'n 100kW, stel ik wil 70kW laden delen door 11kW per uur ben ik toch ruim 6u bezig.

Ik zet hem in de avond als ik thuis kom aan een publieke paal, en ergens in de nacht is hij opgeladen.
Ik ga dan toch niet mijn wekker zetten en mijn bed uit om dat ding te verplaatsen? Maar ik ga wel 12 euro per laad sessie extra betalen.

Ik vind het een goed idee, maar alleen dat de kosten gaan tellen een uur nadat je auto stopt met laden (vol is bijvoorbeeld) en niet in de nacht.
djunicron @1234567y19 december 2023 12:08
Nahjah, ik laad em zeker niet dagelijks op, hooguit tweemaal per week aan de AC lader.

Het moment dat je dan in een woonwijk een lader vindt die nog vrij is en je 70-100 KWh zou willen meepakken is het wat jammer. Dat is normaal prima te doen in een werkdag in de parkeergarage b.v. - 7-9 uurtjes van sub 10% naar vol.

Maar inderdaad, met 4 uur kan je wel weer een 150KM rijden, op naar een snellader b.v. Zou voor woon werk voor veel mensen ook moeten volstaan.
Robbaman @djunicron19 december 2023 12:26
Ik mag toch hopen dat als je 4u met een 11kW lader hebt geladen, dat je dan verder kunt dan 150km... of je rijdt een elektrische Hummer :)
vanaalten @Robbaman19 december 2023 12:35
11kW lader is 11kW op drie-fase, op een iets oudere EV (zoals mijn Hyundai Kona uit 2019) kan je slechts een-fase laden, dus 3.7kW. Vier uur geeft dan 15kWh in de accu - wat ongeveer 100km actieradius is.
blottle @vanaalten19 december 2023 13:48
Zelfde bij mijn e-Niro. Deze is 14 uur bezig als ik vanaf 20% wil opladen. Laadt 1-fasig op met (hopelijk) 3,7 kW. Accu is 64 kWh, dus (64 kWh * 80% / 3,7kW = 14 uur).

En ik heb soms laadpalen waarbij ik nog geen eens 3 kWh krijg....
hackerhater @blottle19 december 2023 14:30
Hetzelfde met mijn Amper-E. Die kan alleen enkelfase laden dus het duurt lang.
djunicron @Robbaman21 december 2023 15:27
In de winter op de snelweg heb ik helaas met een Ionic 5 dat nodig voor 120KM. Beetje wind, regen, glad, graadje of 5 dan ga je daar naartoe.

In de zomer is dat rustig 200KM.

Maar goed, er zijn inderdaad genoeg compact klasse EVs op de markt die met die hoeveelheid hun hele bereik zouden halen, zo'n 270KM ofzo. Maar ook dat halveert naar de 150 in de vrieskou.
N1traat @djunicron19 december 2023 11:49
Het bericht spreekt over 'bepaalde laadpunten'. Ik kan me zo voorstellen dat dit geldt voor zowel snelle DC laders, en misschien drukke AC laders. En wellicht vallen langzame (<11kw) AC laders hier wel buiten.
MrMonkE @N1traat19 december 2023 12:06
Ze nemen energieverkoop weg door de lader te 'blokkeren' met hun 100% geladen accu. De potentiële klanten rijden dan door en ik neem aan dat op termijn alle commerciële laders een soortgelijke 'heffing' krijgen.
Fermion @MrMonkE19 december 2023 12:27
Maar het is ondertussen ook een •parkeerplaats•! Dat Shell dus een zeggenschap heeft voor een lastig te verkrijgen park plaats zint mij niet. Plaats dan meer laadpalen.
Dennism @Fermion19 december 2023 12:42
Vraag is of dat zit heeft, tenzij je de laadpaal plaatsen niet exclusief maakt, anders maken ze vaak de parkeer problemen alleen maar groter want minder algemene parkeer plekken waar een EV ook kan staan, maar een niet EV mag vaak niet bij een laadpaal staan. Maak je ze niet exclusief zullen EV rijders echter weer het probleem hebben dat ze constant bezet zijn door niet EV's.

Ik zou juist meer zien in slim gebruik van die plaatsen door EV rijders, en juist niet dat ze het moeten zien als verkapte 'lang parkeerplaatsen' wat nu wel gebeurt. Zoals ik in mijn andere post ook al aangeeft, het is zeer vervelend met dat bijvoorbeeld hier in de buurt bepaalde EV rijders een laadplek zien als lang parkeer plaats voor bijvoorbeeld hun thuiswerk dagen, waarbij ze niet laden, maar wel laadplekken bezet houden. Terwijl ze makkelijk even de auto op een vrije plek kunnen zetten waar niet geladen kan worden.
hackerhater @Dennism19 december 2023 14:29
Als EV rijder wanneer ik die palen nodig heb (nog geen eigen lader, alleen de granny) zet ik mijn auto er expres overdag wanneer anderen naar het werk zijn.

Zodat mijn auto tegen 6 uur vol is en ik mijn auto weg halen. Plaats weer vrij voor de anderen.
Dennism @hackerhater19 december 2023 14:45
Dat is inderdaad natuurlijk wat je zou willen zien. Wat je hier echter regelmatig ziet is dat de EV van buurman A maandag avond na het werk op laadplak X gezet wordt, deze buurman A deze er pas donderdag ochtend weer af te halen, en als het even meezit deze er donderdag avond weer neer zet tot maandag morgen.
hackerhater @Dennism19 december 2023 14:49
Dat is inderdaad asociaal gedrag. In mijn geval zijn er maar 3 situaties dat ie er staat zonder te laden

1) Fout opgetreden gedurende het laden en de laadsessie is onderbroken (dit fix ik wanneer ik het zie)
2) Er stond eerst een andere auto en die is nu weg waardoor het laden sneller ging dan verwacht (+/- 30 minuten verschil max)
3) Hij was midden in de nacht klaar met laden :O
ninjazx9r98 @Fermion19 december 2023 18:05
Dat ligt aan het onderbord. De laadpalen hier in de buurt zijn alleen voor het opladen en dus geen parkeerplaats meer. Als de auto vol is hoor je die dus weg te halen.
djunicron @N1traat19 december 2023 12:05
Ah voor DC is het inderdaad logischer.

Maar die gaan in het buitenland ook regelmatig gewoon het dubbele tarief rekenen als je em onnodig lang laat staan.

Zoals ik al schreef, bij een winkelcentrum is het ook meer dan logisch.

Dacht dat ze dit universeel gingen uitrollen, dat maakt het wel een ander verhaal.
asing @djunicron19 december 2023 12:16
Ik kan je verzekeren dat je een Model 3 in 4 uur heel aardig vol kan krijgen. Die accu is maar 54 kWh, dus als je daar 44kWh bij doet dan zit je meestal wel vol.

Problematisch wordt het voor de mensen die zo'n grote SUV willen rijden met 70-100kWh accu. Die krijg je dan niet vol.
Robbaman @asing19 december 2023 12:26
Een SR Model 3 misschien. De LR heeft iets van 77kWh accu.
asing @Robbaman19 december 2023 12:32
De meesten zijn een SR vermoed ik. Eind 2019 was dat zo ongeveer de enige die echt goed leverbaar was en ook nog binnen het leasebudget van velen viel.
Usul_Atreides @thaicecube19 december 2023 11:50
Dan moet je dus echt niet in een Nissan rijden.
De Leaf en Arira laden maar enkel fase op.

M'n Leaf volgooien duurt zo'n 18 uur bij 16A
remcos2 @Usul_Atreides19 december 2023 12:46
De oudere Kia's en Huyundais ook.
badboyqxy @DirtyBird20 december 2023 09:19
Zelf keer volgende gehad met een Tesla, bij een Tesla snel lader.

Auto aan de lader gegooid ingesteld en op laden tot 100% dit was bij ons hotel in Luxemburg, maar het was wel een drukke locatie gemiddeld 3 auto's te wachten.

Tesla gaf aan 45 minuten opladen nodig.
Dus even snel het hotel in douchen etc. Kwam klein half uur later terug.

Bleek Tesla besloten te hebben dat mijn auto niet tot 100 wilde opladen maar ivm de drukte had die hem aangepast naar 80. Dit moest je erna zelf weer forceren naar 100.

Probleem was alleen dit was dus gebeurt nadat hij al tijd aan de lader hangde en blijkbaar dus al paar minuten op 80 procent was en volgens Tesla dus vol was

Kortom ik stond er langer dan nodig.
Tesla rekent 1 euro per minuut dat je langer staat.
Had dus gelijk een mail van ze, dat mijn kosten deze keer werden kwijt geschonden maar volgende keer wel worden belast.

Onnodig lang laten staan vind ik verder wel prima als dat ingevoerd wordt maar wel 1 met een beetje spelingaruimte en dan moet de leverancier niet ineens zaken kunnen en mogen aanpassen.

Tot slot vind ik bij de normale laadpunten tijdsperiode van 21-09 uitgezonderd zou moeten zijn.
YoshiBignose 19 december 2023 12:19
Maar met een gemiddelde snelheid van 11 kW zijn zat auto's nog niet vol bij 4 uur. Dan moet je dus teruglopen en opnieuw inpluggen of verplaatsen naar een andere laadpaal? En als je 's avonds thuis komt met een lege auto dan moet je dus 's nachts uit bed? Ik kan steeds meer begrijpen dat mensen niet zitten te wachten op EV's... zeker zonder eigen oprit.
PBX_g33k @YoshiBignose19 december 2023 12:39
Als EV bestuurder kan ik dit alleen maar aanmoedigen. Ik zie (te) vaak autos die al klaar zijn met laden en nog de paal bezet houden, zowel bij mij in de buurt als op kantoor.

Bijna iedere EV heeft een companion app waar je de accu status live kan zien, hoeveel moeite is het om als je auto vol genoeg is om hem even te verplaatsen?

Ik vindt echter wel dat blokkeerkosten 's nachts iets te veel is.
jketelaar @PBX_g33k19 december 2023 12:40
Dit gaat ook om blokkeerkosten terwijl je aan het laden bent... :?
PBX_g33k @jketelaar19 december 2023 12:43
Ik weet niet of ze op afstand kunnen zien of de auto aan het laden is of niet, maar als dat wel kan is het ook makkelijk te omzeilen door je auto opzettelijk langzaam te laden.

In mijn ervaring laadt mijn auto voldoende op in vier uur, ik zie persoonlijk het probleem niet echt tenzij je dagelijks de accu leeg rijdt.
m_snel @PBX_g33k19 december 2023 17:40
Veel auto’s kunnen wel sneller laden bv 7 of 11 misschien wel 22, maar alleen in combinatie met een paal die het op de juiste manier aanbied. Bijvoorbeeld met meerdere fasen of een 1 fase met 40A bv.
Mariekeb @PBX_g33k19 december 2023 13:01
ik kom heel vaak om 23 uur thuis en dan gooi ik de auto aan de lader. Moet ik dan echt om 3 uur snachts mijn bed uit om hem er weer af te halen.
Echt niemand anders die er dan wel gaat staan.
PBX_g33k @Mariekeb19 december 2023 14:33
En daarom mijn laatste zin ...
RF1000 @YoshiBignose19 december 2023 12:22
Ja vind ik ook raar. Je zou verwachten dat er kosten in rekening worden gbracht zodra de auto volledig geladen is (zoals bij Tesla).
laurens0619 @RF100019 december 2023 21:28
Heb dacht ik op tweakers gelezen dat ze de auto op een lage stand laten opladen om zo lang mogelijk op parkeerplek te kunnen staan ;)
aaradorn @YoshiBignose19 december 2023 12:30
Ik ga er vanuit dat ze hier een vertaling fout maken, het zou heel bizar zijn als mensen nog aan het laden zijn en er komen extra kosten bij. Met bezet bedoelen ze volgens mij, vol maar nog steeds aangesloten. Zie ik hier wel eens in de buurt, publieke laadpalen die eigenlijk als privé worden geacht.
deadinspace @aaradorn19 december 2023 12:38
Nee, het lijkt er echt op dat de timer direct ingaat, zie de post van fsfikke verderop:
Het is onafhankelijk van je laadstatus: https://shellrecharge.com/nl-nl/onderweg-laden/tarieven
EnigmaNL @aaradorn19 december 2023 12:42
Vertaalfout vanuit welke taal? In het Engels staat er hetzelfde.

Die blocking fee ga je ook gewoon betalen terwijl het laden nog niet is afgerond.
BeQuietAndDrive @YoshiBignose19 december 2023 12:31
Maar, moet je auto elke keer altijd helemaal vol zijn? Of kom je met bijv. 80% lading ook waar je zijn moet?

Of dit de oplossing is weet ik niet, maar ik zie mensen die openbaar laden in de wijk hier, soms hun auto om 18:00 aangekoppeld en de volgende ochtend nog steeds aan de lader (je ziet nog eens wat, als je met de hond wandelt ;) ). Weinig 'openbaar' aan zo'n laadpaal dan.

[Reactie gewijzigd door BeQuietAndDrive op 23 juli 2024 10:18]

ninjazx9r98 @BeQuietAndDrive19 december 2023 23:48
Zie ik hier ook soms met één specifieke auto. Op vrijdag rond een uurtje of vijf aan de laadpaal en als ik dan langs loop met de honden om een uurtje of acht is die auto meestal alweer vol. Zondag met de lunch of laat in de middag is die dan pas weer weg. Geen flauw idee van wie die auto is.
Ander persoon van aantal honderd meter verderop deed hetzelfde. Hem erop aangesproken en hij gaat niet laden paar meter van z'n huis want hij kent de mensen die daar standaard aan het kleven zijn en wil ze niet tot last zijn. Weghalen bij 100% geen optie want vroeg opstaan, korte nachtrust enz maar hij zou erover nadenken. Sinds dat gesprek zet hij nu standaard de auto neer tussen 23:00 en 00:00 en is rond half zeven vertrokken, het zal allemaal wel.
BeQuietAndDrive @ninjazx9r9821 december 2023 15:48
Hoe zie je van buitenaf of een auto is volgeladen, als ik vragen mag?
ninjazx9r98 @BeQuietAndDrive21 december 2023 15:52
De meeste of veel publieke laadpalen hebben op de één of andere manier wel een indicator.
De palen hier in de buurt hebben een "led balk" in de zijkant.
Uit: geen auto gekoppeld
Groen: kabel/auto gekoppeld
Donker blauw: auto is aan het laden
Lichtblauw: laden is afgerond
En volgens mij nog rood als er wat mis is.
vanaalten @YoshiBignose19 december 2023 12:41
Dat inderdaad. Mijn auto kan bij een 11kW paal op 1 fase laden met 3.7kW, dus met 4 uur zeker niet vol (64kWh accu).

Om het ingewikkelder te maken: als ik bij een lokale 11kW paal aansluit en er staat al iemand anders aan dezelfde paal te laden, dan deel je de laadcapaciteit. Dan kan mijn auto bijvoorbeeld aangeven dat hij verwacht na 20 uur opgeladen te zijn. Stel dat een half uur later de andere auto vol is (of losgekoppeld wordt), dan is er ineens veel meer laadcapaciteit voor mijn auto - en is die misschien niet na 20 maar na 11 uur vol. Daar zit je dan, met zo'n boete voor laadpaal bezet houden.

En nee, niet elke auto heeft een connected functie, niet elke auto is met een app verbonden. Als ik wil weten of mijn auto vol is, moet ik er gewoon naartoe lopen en op het dashboard kijken.

Dus: ik snap het vanuit Shell bekeken, maar voor mensen met een wat oudere EV is het een behoorlijk onsympathiek plan.
IrBaboon79 @vanaalten19 december 2023 12:56
Daar komt dan natuurlijk wel een app voor - met abbo uiterraard van, laten we zeggen, 4,50/maand (en administratie/activering/prolongatie 'kosten' naaierij) ofzo - waardoor je een ping krijgt als je auto onverwacht sneller vol is...
Coolstart @YoshiBignose19 december 2023 12:35
Ik denk dat je het niet goed begrijpt ;-)

Het gaat over EV's die een plaats bezet houden zonder te laden. Dan ontneem je iemand anders te kans om te laden. Snacht's moet je niet uit uw bed want dan is die regel niet geldig.

Het probleem is dat 90% van de tijd mensen niet aan het laden zijn. Ik laad meestal op het werk of onderweg maar als ik dan eens in mijn straat wil laden staat er om 19u bijna altijd wel ééntje niet te laden. Soms rij ik er om 12u de volgende dag weer voorbij en staat die er nog. Dat is ergerlijk.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 10:18]

jketelaar @Coolstart19 december 2023 12:36
Neehoor, op hun pagina staat:
Vanaf 21 december 2023 introduceren we blokkeerkosten op alle Road- en EVBox-laadpunten in ons roamingnetwerk. De blokkeerkosten worden na 240 minuten (4 uur) opladen in rekening gebracht en kosten €0,05 per minuut, met een maximum van €12 per laadsessie. Je kunt na 240 minuten nog steeds je EV opladen, maar je betaalt dan dus blokkeerkosten bovenop de reguliere laadkosten.
Dus ook al ben je na 4 uur aan het laden, dan alsnog betaal je extra kosten...
RevXTND @Coolstart19 december 2023 12:38
Dat zou je denken, net zoals Tesla dat doet. Maar als je op de link van Shell in het artikel klikt kan je lezen dat er na 240 minuten (=4 uur) blokkeerkosten in rekening worden gebracht, of je EV nou vol is of niet 🙄.
Marve79 @YoshiBignose19 december 2023 12:32
Het tarief geldt niet zolang je laadt. En hier bij ons in Antwerpen geldt het tarief enkel tussen bepaalde tijden. Uit mijn hoofd enkel van 8 uur 's ochtends tot bijv 6 uur 's avonds.

Edit: Blijkbaar geldt het wel tijdens het laden. Bizar.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 23 juli 2024 10:18]

WolfsRain @YoshiBignose19 december 2023 12:33
Het lijkt mij logischer als het gaat om het bezet houden van een laadpaal langer dan vier uur nadat het opladen is gestopt?

Nog logischer (zoals sommige andere aanbieders het doen) vanaf een x aantal minuten na volladen/stoppen laden een tarief rekenen voor het blijven plakken.

Alles opgelost.
Codeandreams @YoshiBignose19 december 2023 12:38
Hier hetzelfde, geen oprit, maar 1 laadpaal in de buurt en dan deze omtwikkelingen.

Noord nederland is nog enorm ver achter en nee helaas heeft hier niet iedereen een oprit.
depeje @YoshiBignose19 december 2023 12:42
In mijn interparking (waar ik laad aan 11kW) worden de blokeerkosten 's nachts niet aangerekend. Ik vind dat een mooie oplossing. Verder worden ze (€0,01/minuut) aangerekend vanaf de start van het laden. Dat vind ik het eerlijkste systeem, want dat vermijdt ook dat mensen met de laadsnelheid van hun auto gaan spelen om toch maar net vol te zijn wanneer het hen het beste past. En mensen met een auto die maar aan 4kW kan opladen hebben zo geen onterecht voordeel. Verder heb je bij dit systeem ook niet direct een gigafactuur als je je overslaapt en een paar uur "te lang" blijft staan 's ochtends.

Edit: Ik wou even de bron opzoeken, maar zie de regeling niet meer staan op hun website. Dit stond er vroeger wel. Ik hoop dat ze het niet afgeschaft hebben |:( . Op mijn laadsessie gisteren is die allesinds niet aangerekend.

[Reactie gewijzigd door depeje op 23 juli 2024 10:18]

killerbie 19 december 2023 11:30
Maakt me dus enorm blij, hier in de straat staan 3 laadpalen van shell waarvan 2 nog niet actief zijn.
De bschikbare paal heeft 2 laadpunten waar de deelwagen van de gemeente telkens aanhangt waardoor de laadcapaciteit hier echt beperkt is ondanks het aantal palen
Blokker_1999
@killerbie19 december 2023 11:33
Maar met een deelwagen heb je alsnog dat de gebruikers hem niet gaan verplaatsen, hun probleem niet dat de verhuurder niet tijdig een nieuwe huurder kan vinden voor dat voertuig.
Krysa @Blokker_199919 december 2023 11:37
Jawel, in ruil voor €2,50 kun je bij MyWheels de auto verplaatsen als deze boven 80% is.
Op de kaart kun vind je een overzicht van auto's die je kunt "ontladen" en is een ludieke manier om bovenstaand probleem op te lossen. In de praktijk (in Rotterdam) was het vaak goed zoeken om deze auto's te vinden, want iedereen wilt dit prima doen voor dat geld natuurlijk.
Tintel @Krysa19 december 2023 11:53
Wat? Voor 2,50 wil iedereen dat doen....? :?
Niet om nu meteen mensen tegen de schenen te schoppen maar een aanbieder heeft een probleem met z'n manier van aanbieden en vervolgens gaan willekeurige mensen voor een fooi een andere parkeerplaats zoeken? Dat noem ik niet ludiek maar lui [van de aanbieder]....
Blaise @Tintel19 december 2023 12:04
Wat is het probleem? Mensen zijn blij een auto even te verplaatsen voor €2,50, MyWheels blij dat de auto's daar niet blijven staan en ze niet een heel team hoeven aan te stellen die de hele dag auto's 50m verder rijdt. Ook nog goed voor milieu en congestie want als je daar een team voor moet aanstellen zijn die de hele dag aan het reizen terwijl het anders waarschijnlijk een buurtbewoner is.
Carfanatic @Blaise19 december 2023 12:06
Mensen zijn blij een auto even te verplaatsen voor €2,50
€2,50 is wel heel weinig.
Lagonas @Carfanatic19 december 2023 12:19
Voor jou is €2,50 erg weinig*. Voor sommige mensen is €2,50 het verschil tussen wel of niet eten die avond. Ik zeg uiteraard niet dat Nederland er vol mee zit, of dat €2,50 op hun MyWheels account ook maar iets doet, als ze die al hebben, maar ik denk dat mensen meer doen voor zo een bedrag dan je zou verwachten.
chime @Carfanatic19 december 2023 12:19
Het is dan ook de bedoeling dat je de auto niet te ver weg gaat verplaatsen.

En als je voor 2,5 euro een laadplek voor je eigen auto er boven op krijgt dan lijkt me dat helemaal wel een win win.
NovapaX @Carfanatic19 december 2023 12:21
Voor nog geen 5 minuutjes werk is €2,50 niet 'heel weinig'.
Het is nou niet bepaald een functie met HBO+/WO werk- en denkniveau laten we maar zeggen.
knakworst @Carfanatic19 december 2023 12:22
Voor vrijwilligerswerk krijg je ook niets of eventueel een onkostenvergoeding.

Je doet natuurlijk ook iets 'goeds' namelijk de laadpaal beschikbaar maken voor iemand anders.
killerbie @Carfanatic19 december 2023 13:22
moest ik de kans hebben die irritante deelwagen zelf te verplaatsen dan zou ik zeker 10 euro per week kunnen verdienen én geen andere laadpaal moeten zoeken
RoamingZombie @Carfanatic19 december 2023 16:58
Gezien ik tegenwoordig steeds meer mensen, die er niet uitzien als zwervers, naar blikjes zie graven in de vuilnisbak denk ik dat 'maar' 2.50 voor velen een welkom bedrag is.
HakanX @Carfanatic19 december 2023 19:15
Ik zou het voor niks doen. Sinds kort staat er hier in de wijk continue een deelauto op de laadplek, zeer irritant. Wist niet dat is zoiets mogelijk was, volgende keer eens kijken welke merk het is en de website controleren.
Tintel @Blaise19 december 2023 12:20
Het probleem is dat het vrij weinig is en dat je dan wel een andere plek moet gaan zoeken denk ik....
YGDRASSIL @Tintel19 december 2023 12:24
Dat zoeken zal wel meevallen. Vaak zal dat gewoon een plek binnen de 25m zijn van de laadpaal. Behalve in hartje amsterdam natuurlijk :)
Tintel @YGDRASSIL19 december 2023 12:36
eh....in bijna alle steden is parkeren een 'dingetje'.... en laat dat nu juist de plek zijn waar deze deel-auto's het meeste voorkomen.... :|
Mariekeb @YGDRASSIL19 december 2023 13:18
Nope , geen hartje Amsterdam hier, wel Amsterdam. Ik zie mezelf al om 4 uur snachts de wekker zetten, een kwartier rondrijden om een plek te vinden ( ondertussen zijn alle laadplekken in de buurt vrij en dat zijn er veel) En dan vind ik een plek, moet ik midden in de nacht weer naar huis wandelen. Dan ben je inmiddels wel wakker.

Buurt pissig , want nog minder parkeerplekken , want die 16 laadpalen zijn snachts niet meer bezet , en die autos staan ergens anders waardevolle parkeerplekken bezet te houden.
demartijn @Mariekeb19 december 2023 13:42
In zo'n situatie zou ik de laadsessie beëindigen. De kabel lostrekken. Vervolgens de kabel weer verbinden maar geen laadpas aanbieden. Geen rekening, en lekker blijven staan, doei.
Seal64 @demartijn20 december 2023 08:15
Dan kun je alsnog een prent krijgen. Vooral dit soort plekken zijn vaak zo aangegeven dat je er alleen mag parkeren als je ook daadwerkelijk aan het laden bent. Als je accu vol is wordt er dus sowieso al verwacht dat je dat ding verplaatst, dit is daar alleen maar een extra motivatie voor. Als je kabel wel aangesloten is maar niet actief aan het laden is (want vol of geen laadpas) dan neem ik aan dat je dat eenvoudig ziet omdat er bijvoorbeeld bepaalde lampjes niet gaan branden.
demartijn @Seal6420 december 2023 11:30
Hoe controleren ze dit? Op lampjes van de laadpaal? Wat als hij in de fout schiet? Hoe kan een gebruiker raden dat de laadpaal in de fout schiet van afstand?

Ik vind het nogal wat als je daar een prent voor krijgt.
Seal64 @demartijn21 december 2023 08:40
In Noordwijk is daar in april 2022 al eens een bon voor geschreven én heeft de eigenaar daar bezwaar tegen aangetekend. In dat geval was het beroep nog ongegrond ook omdat de rechter met de handhaving meeging dat de accu al twee uur vol zat, maar de auto nog altijd op die plek stond - dus een bon erop. Kost je toch € 95 en mogelijk dat die in 2023 al verhoogd is.

https://www.rtlnieuws.nl/...jven-hangen-95-euro-boete
demartijn @Seal6422 december 2023 10:24
Mijn vraag is: hoe kon de handhaver weten dat de accu vol was? Bij mijn EV kun je dat van buiten helemaal niet zien. Dat zie je pas als je hem van slot haalt.
JP1980 @Tintel19 december 2023 12:09
Wat moeten ze dan doen, hun eigen mensen door het hele land laten reizen om auto's te verplaatsen? Je begrijpt toch wel dat dit veel duurder is dan de auto te laten staan. En echt goed voor het milieu zou dat ook niet zijn. Deze ondernemer lost een probleem op waarbij iedereen wint. Iemand verdient geheel vrijwillig wat bij. Er komen meer laadpalen beschikbaar. En de ondernemer heeft minder kosten. Wat is jouw betere oplossing?
Tintel @JP198019 december 2023 12:22
MIjn betere oplossing is dat een aanbieder van deel-EV's zijn eigen parkeerplaats moet regelen met de daarbij behorende laadpaal.
JP1980 @Tintel19 december 2023 12:35
Dat zijn extra kosten in de dienstverlening. Die moeten betaald worden door de gebruikers. Terwijl de dienst juist een oplossing is voor minder eigen autobezit wat weer resulteert in meer ruimte op straat. Als we Nederland een beetje leefbaar willen houden is het niet handig om ondernemers die slim omgaan met resources meteen met allerlei regels om de orden te slaan.
Tintel @JP198019 december 2023 13:12
Beetje raar verhaal - die leefbaarheid is niets meer dan een toegewezen/zelf bedacht aantal parkeerplaatsen. En dat zodanig dat de parkeergarages ook mooi gevuld worden want die willen natuurlijk wel rijk worden.....

Als ik een dienst aanbied en daarmee bepaalde schaarse maatschappelijke resources claim dan moet ik wat aanpassen - niet de maatschappij omdat anders de kosten hoger worden...
JP1980 @Tintel19 december 2023 13:32
Als privaat autobezitter mag gewoon gebruik maken van de openbare ruimte. En dan wil je een dienst die veel privaat autobezit (en de openbare ruimte hiermee juist minder belast) het recht ontnemen die een privaat autobezitter wel heeft? Dat vind ik absoluut niet juist.

Los daarvan heeft geen enkele onderneming een restrictie. Een onderneming of je nu deelauto's verhuurd of anders een wagenpark hebt betaalt belasting en mag hiervoor de openbare weg op en heeft recht om te parkeren op daarvoor aangewezen plekken.
Tintel @JP198019 december 2023 13:46
het recht ontnemen die een privaat autobezitter wel heeft
Als privaat bezitter mag je ook de paal niet langer bezet houden dan nodig. Een briefje onder de ruit leggen met de sleutels onder de ruitenwisser en het verzoek deze dan maar zelf te verplaatsen gaat vast mis. :9

Voor alle duidelijkheid: als bedrijf moet je zelfs betalen als een reclamebord ophangt aan je eigen gevel. Maar als we het over echte schaarse middelen gaan hebben is dat geen enkel probleem?

De openbare ruimte is bedoeld voor particulieren. Zodra iemand daar bedrijfsmatig van gebruik gaat maken hebben we daarvoor allerlei regels om dat in goede banen te leiden.
Anders zet ik mijn kraampje wel op in het gemeentehuis - ook goed gebruik van openbare ruimte en lekker veel aanloop.... O-)
mag hiervoor de openbare weg op en heeft recht om te parkeren op daarvoor aangewezen plekken.
Ja en toch gelden er voor bedrijven nu eenmaal andere regels dan voor particulieren. Ook bewust natuurlijk aangezien er nog veel meer verschillen bestaan tussen bedrijven en particulieren.
En het gaat niet eens zozeer om de parkeerplaatsen (tenzij daar weer vergunningen voor nodig zijn) maar om het feit dat de laadpaal bezet wordt gehouden.
En daarbovenop: denk even door - als ik dus als autohandelaar besluit om mijn hele voorraad op de openbare weg neer te zetten (en daar zelfs de belasting voor betaal) dan voorspel ik toch dat de buurt dit niet heel prettig gaat vinden.
JP1980 @Tintel19 december 2023 14:16
Je haalt heel wat zaken door elkaar om je gelijk te halen. Het parkeren van een auto op een parkeerplaats met laadfunctionaliteit. Daar gaat het over. Niet over actief handel drijven met koopwaren of andere bedrijfsactiviteiten. Een particulier of een ondernemer heeft een auto gekocht. Betaald wegenbelasting voor de openbare weg. En voldoet aan de voorwaarden.

Een autohandelaar mag auto's op de weg zetten (doen ze ook vaak genoeg) mits de auto verzekerd is (is vaak niet zo) en waarschijnlijk mogen ze daar niet actief verkopen.

En het lijkt ook niet dat je wilt erkennen dat dit specifieke bedrijfsmodel juist minder beslag legt op schaarse middelen. Het alternatief is namelijk iedereen een eigen auto. In dat kader zouden deze initiatieven gesteund moeten worden omdat het juist een maatschappelijk probleem aanpakt.
Tintel @JP198019 december 2023 14:35
Je haalt heel wat zaken door elkaar om je gelijk te halen.
Zeker niet. Zodra een ondernemer algemene ruimtes gebruikt gelden er nu eenmaal andere regels. En daar zit wel degelijk een verdedigbare logica achter. Stel dat er meer deelauto's par laadpaal zouden zijn, dan komen andere mensen niet eens bij een paal (want voor 2,50 laat je dan de volgende deel-auto er neer zetten). Daarom hebben we regels om bedrijven te 'beperken' (ook lijkt het ook voor mij soms krom) maar anders gaan ze alles overheersen omdat ze nu eenmaal meer middelen hebben dan de gemiddelde particulier.
Een autohandelaar mag auto's op de weg zetten (doen ze ook vaak genoeg) mits de auto verzekerd is (is vaak niet zo) en waarschijnlijk mogen ze daar niet actief verkopen.
Juist ..... allerlei regels dus om dat aan banden te leggen....
En het lijkt ook niet dat je wilt erkennen dat dit specifieke bedrijfsmodel juist minder beslag legt op schaarse middelen.
Nope, dit bedrijfsmodel is om winst te maken. En dat jij het leuk vindt om zelf geen toegang te hebben tot schaarse middelen omdat bedrijven deze toegang al hebben is bijzonder....maar goed. Minder auto's is jouw doel dan misschien. Wonderlijk genoeg schijnt dat toch niet het doel van iedereen te zijn. Een leenauto is toch niet meteen voor iedereen een uitkomst (of zelfs maar goedkoper)?
Maar omdat hiermee mogelijk minder auto's op de weg komen is het goed? En wie zegt eigenlijk dat er minder op de weg komen? Als die mensen die nu een leenauto gebruiken anders met het openbaar vervoer hadden gereisd dan was dit veel beter geweest toch?
JP1980 @Tintel19 december 2023 14:55
Elk bedrijfsmodel is om winst te maken, maar dat sluit het andere niet uit. De leenauto eigenaar moet aan precies dezelfde voorwaarden voldoen als een particuliere gebruiker. En dat is ook precies goed. De gebruikers zijn ook particulieren. De 'langparkeerboete' heeft de ondernemer gemotiveerd iets te bedenken waardoor dit probleem wordt gereduceerd op een manier waarbij elke partij een voordeel haalt. Dat is gewoon helemaal prima en geen enkele reden voor onnodig ambtenarij en ondernemers pesten (of prijs opdrijven van een goede dienst).

Ja er zijn regels maar jij wilt een nieuwe regel met een beperking voor maar 1 enkele branche. Een uitzondering dus. Een mywheelsauto mag ergens niet parkeren terwijl ze alle belastingen betaald. Terwijl jan en piet de ZZP'er daar wel mag parkeren met z'n bedrijfswagen. Ook in een woonwijk. Dat is meten met 2 maten.

Heb een gruwelijke hekel aan al het regelgeweld zeker gezien er nauwelijks een probleem aan ten grondslag ligt.

[Reactie gewijzigd door JP1980 op 23 juli 2024 10:18]

Tintel @JP198019 december 2023 17:42
Een mywheelsauto mag ergens niet parkeren terwijl ze alle belastingen betaald
Toch snap je dan het probleem niet. Voor een bedrijf gelden heel andere kosten en om die reden kan een bedrijf dus een veel groter beslag leggen op algemene voorzieningen.

De enige reden dat het verstandig is om regels voor bedrijven op te stellen omdat anders de particulieren er altijd de dupe van zullen zijn. Er is al een enorme bias voor bedrijven in ons huidige systeem. Als je dat maar door laat gaan dan krijg je dus situaties als in de huizenmarkt - bedrijven kopen huizen op en verhuren deze. En kunnen daar veel mee verdienen en houden derhalve ook niet op. Maar ondertussen heeft daarna een particulier steeds minder kans om zelf een huis te kopen (want: minder budget).
Selchts een voorbeeld....
Heb een gruwelijke hekel aan al het regelgeweld zeker gezien er nauwelijks een probleem aan ten grondslag ligt.
Tja, hekel aan regelgeweld heb ik ook wel - maar ondertussen ligt er dus wel een probleem op de loer. En genoeg voorbeelden waar dat regelgeweld noodzakelijk is. Ik denk dat je enorm vergist in het effect wat bedrijven kunnen hebben op algemene middelen als ze niet aan banden worden gelegd.

Kun je nog herinneren wat er gebeurde toen studenten bedrijfsmatig hun OV-jaarkaart gingen gebruiken (als koerier bijv.)? De treinen zaten voller dan ooit (volgens de NS). En natuurlijk was alles netjes betaald en had de student het recht er gebruik van te maken. Maar daar was de capaciteit van het openbaar vervoer niet op berekend. Het was slim zaken doen maar gebruikte dus algemene middelen voor bedrijfsmatige doeleinden.

Niet dat ik iets tegen die studenten heb/had. Maar het gevolg was wel dat reguliere reizigers geen plek meer hadden. Puur alleen omdat het gebruikspatroon dermate anders was - vanwege die bedrijfsmatigheid.
JP1980 @Tintel19 december 2023 18:12
Hoe ingewikkeld kan je het maken? Het systeem vervangt gewoon eigenbezit van een auto door een gedeelde auto. Meer zit er niet achter. Het alternatief is dat een aantal van die mensen die gebruik maakt van deze dienst een eigen auto koopt en nog meer ruimte inneemt. Het is geen verdringing zoals jij denkt.

Dit artikel kaart een klein probleem aan wat voor zowel particulieren als deelauto's geld. En de deelauto aanbieder lost het probleem creatief op.

Er is geen probleem met het huidig systeem. Er is geen behoefte aan regelgeving.
Tintel @JP198020 december 2023 08:53
Het gaat mij in eerste instantie niet om het deel-auto concept; het gaat erom dat een probleem wordt opgelost door een paar stuivers toe te werpen aan de minder bedeelden en dat we daar klaarblijkelijk blij mee zijn....

En de deel-auto heeft een ander gebruikpatroon dus is er een mogelijk probleem (wat ook elders door anderen wordt bevestigd) en moet er dus wat worden bedacht (de auto moet worden verplaatst). Deel-auto's worden zelden gebruikt voor dagelijks gebruik - dan is een lease-auto of eigen auto goedkoper.
JP1980 @Tintel20 december 2023 09:27
Er is geen enkel probleem mee. Mensen doen heet vrijwillig. Is extra inkomsten naast uitkering of baan. Overigens hoeft de auto niet verplaatst te worden men kan ook de boete accepteren wat in dit geval Shell extra geld oplevert die geïnvesteerd kan worden in uitbreiding van de infrastructuur. Je zoekt echt teveel problemen, keep it simple.
jasjenl @Tintel19 december 2023 12:25
Die oplossing zie ik ook regelmatig. Laatst was ik nog in Amsterdam en daar had je een aantal parkeerplaatsen die alleen door greenwheels EV's gebruikt mochten worden, dat stond er vrij expliciet bij.
icecreamfarmer @Tintel19 december 2023 12:26
Dit dus. Ze kopen bij de gemeente maar twee parkeerplaatsen met infra.
Nickname55 @Tintel19 december 2023 12:07
Ik denk dat er mensen zijn die daar speciaal voor gaan lopen...
bassekeNL @Nickname5519 december 2023 12:23
Tja. Ik zie het zo voor me, de bezorger van de krant/folders die op een rondje een paar euro bijverdient. Ze zijn daar toch.
Señor Sjon @bassekeNL19 december 2023 12:29
Meestal hebben die nog geen rijbewijs. ;)
itaalol @Tintel19 december 2023 12:20
En als MyWheels het zelf zou doen hebben ze extra personeel nodig dus extra kosten dus dit wordt doorberekend aan de klant met als gevolg dat daar weer over geklaagd wordt.... Dat JIJ dit een fooi vind wil niet zeggen dat heel Nederland dat zo vind, veel zullen blij zijn met een paar euro extra per week. Betekend voor veel mensen weer een paar maaltijden.
Tintel @itaalol19 december 2023 12:35
Betekend voor veel mensen weer een paar maaltijden.
Meerdere maaltijden voor 2,50?
Maar goed - de ellende is dat we dus blijkbaar arme mensen hebben - dan moet je het niet goed praten dat een bedrijf deze situatie misbruikt.
Extra kosten voor de gebruiker - tja - maar dat is 'eerlijk' - neit draait de maatschappij er dus voor op.

Dit is net zoiets als een loon aanbieden onder minimum loon - ook daar worden mensen 'blij' van. Maar als dat je bedrijfsmodel is (Uber...) dan ben je toch echt verkeerd bezig.
En ook daar kun je roepen: "tja, anders worden de kosten vand e gebruikers hoger..."

Maar je begrijpt toch wel dat een minimum beloning om een bepaalde reden is bedacht en dat de combinatie van armen en geen enkel minimum het begin van het einde is?
itaalol @Tintel19 december 2023 13:07
Als je een paar keer per week zo'n auto zou verplaatsen heb je meerdere maaltijden, zo bedoelde ik het.

Ik vind het erg overdreven om dit een situatie misbruiken te noemen. Mensen hebben zelf de keuze of ze dit willen doen.

Mensen kiezen er toch zelf voor of ze voor Uber gaan werken of niet? Ik ben bij twee grote koeriers als pakketchauffeur werkzaam geweest, bij een moest ik veel in mijn eigen auto rijden en kreeg ik een vergoeding per pakketje. Niet-thuis betekende voor mij minder betaald worden. Ik kon ook iets anders gaan doen maar ik vond dat werk leuk. Dat bedrijf heeft mijn situatie in dit voorbeeld dus echt niet misbruikt.

Een minimum beloning voor arbeid en een vergoeding voor een volledig vrijwillige "dienst" vind ik twee andere dingen.
Tintel @itaalol19 december 2023 13:24
Mensen hebben zelf de keuze of ze dit willen doen.
Als we in een land zover zijn gevallen dat we een commerciele dienst moeten bedanken dat deze wat kruimels naar de armen toewerpt....
Een minimum beloning voor arbeid en een vergoeding voor een volledig vrijwillige "dienst" vind ik twee andere dingen.
Nou, als we deze dienst noodzakelijk vinden dan is dit dus een typisch geval van 'misbruik'.

Dit is net zo erg als statiegeld blikjes aanbieden aan arme mensen zodat ze deze kunnen gaan inruilen.

En misschien net zo erg als vuilnisbakken voorzien van een lamp zodat arme mensen goed kunnen zien wat erin zit....

We hebben het hier om een commerciele dienst (deel-EV's aanbieden), niet over vrijwilligerswerk.
itaalol @Tintel19 december 2023 13:33
Als we in een land zover zijn gevallen dat we een commerciele dienst moeten bedanken dat deze wat kruimels naar de armen toewerpt....
Dan kan ik je verklappen dat we zo ver zijn gevallen... Helaas zijn er ontzettend veel mensen in dit land die deze kruimels maar al te graag opraapt. Voor jou een kruimel, voor anderen niet. Dat we in een welvarend land leven wil niet zeggen dat iedereen in dit land genoeg geld heeft. Ik vind misbruik pas iets wanneer mensen negatief beïnvloed worden. Nu kan je hooguit je EV niet opladen om de hoek.

Voor jou is dat blikje rotzooi, iemand anders zit te rekenen hoeveel hij/zij er nog nodig heeft om naar de daklozenopvang te mogen.

Ja, een commerciële dienst en wat is altijd het eerste doel van een commercieel bedrijf? Zoveel mogelijk winst verdienen, dat doe je klaarblijkelijk in dit geval niet door maar extra personeel aan te nemen die auto's verplaatst. Dus nogmaals, ik vind het alles behalve misbruik maar een commercieel bedrijf dat bezig is met hun doel.
Tintel @itaalol19 december 2023 13:53
Dat we in een welvarend land leven wil niet zeggen dat iedereen in dit land genoeg geld heeft.
Gezien het feit dat we daar dus met z'n allen voor betalen zeg ik dus: ergens is er dus wat mis. Want iedereen zou in dit land voldoende middelen moeten hebben.
En dan kunnen we leuk 2,50 gaan aanbieden voor 'auto verplaatsen' - wat is de volgende stap? 2,50 voor toiletten schoonmaken? Blijft leuk geld en is best wel prettig voor de rest....
Voor jou is dat blikje rotzooi,
Nope - dat blikje is afval en afval zouden we gewoon naar innamepunt moeten brengen - ook al levert het helemaal niets op....zeg, net zoiets als we doen met papier, glas, metaal enz.
Dus waarom nu anders?
wat is altijd het eerste doel van een commercieel bedrijf? Zoveel mogelijk winst verdienen
Inderdaad - en daarom hebben we daarvoor allerlei regels nodig want anders gaat het dus mis....
Als je enige doel winstmaken is dan is maatschappelijk belang altijd ondergeschikt.
Ik begrijp niet dat dit niet wordt herkend en onder de noemer 'slim zaken doen' wordt weggezet.
Als ik onder alle wegwijzers mijn reclame ga hangen ben ik ook bezig met slim zaken doen, maar toch hebben we daar moeite mee.
itaalol @Tintel19 december 2023 14:08
Ik ben het zeker met je eens dat er dus wat mis is wanneer niet iedereen in dit land genoeg geld heeft. Maar als je er lang genoeg over praat eindigt het iedere keer toch weer in moeilijke politieke onderwerpen zoals bestaanszekerheid en vluchtelingen bijvoorbeeld. En als je 2,50 kon verdienen met algemene ruimtes van gebouwen schoonmaken zou er gegarandeerd een "slimmerik" zijn die zou zeggen ik kan met auto's verplaatsen, toiletten schoonmaken, algemene ruimtes schoonmaken én blikjes inzamelen geld verdienen dus ik begin een bedrijfje en laat werknemers dit doen die dan 1,50 krijgen en ik houd zelf 1,0. En zijn we weer terug bij af. Ik begrijp je punt, alleen komen we daar als maatschappij niet meer onderuit denk ik.

In Duitsland hebben ze al zolang ik me kan herinneren statiegeld op blikjes dus ik denk dat Nederland dacht "dat kunnen wij ook."? Maar in Duitsland heb je ook statiegeld op flessen en plastic. M.a.w. doe alles of doe niets, niet half half.

Ik denk niet dat ieder bedrijf als enig doel winst maken heeft maar 99% heeft dit wel als eerste doel. Is dan al per definitie het maatschappelijk belang ondergeschikt? Ik denk van niet. Ik denk dat het tegenwoordig onmogelijk is om goed te doen. Zolang wij, als mens, vraag heeft naar iets zullen er bedrijven zijn die het aanbieden. We zijn tegenwoordig zo bezig met consumeren van alles wat maar kan. Serie of film kijken? Hoeveel streamingdiensten hebben we wel niet? Prijsmepper vakanties zodat we op social media kunnen posten hoe luxe we het wel niet hebben en vervolgens laten we mensen onze hotelkamers schoonmaken die ooit in hun leven hopen op vakantie te kunnen gaan. Geen zin om te koken? Iemand op een scootertje naar ons toe laten racen en anders hebben we genoeg keuze in alle Jumbo en AH XL's. Zolang dit blijft denk ik dat je als maatschappij al "verloren" hebt, bedrijven spelen hier lekker makkelijk op in.
Tintel @itaalol19 december 2023 14:26
alleen komen we daar als maatschappij niet meer onderuit denk ik.
Jawel - als we het niet accepteren dat bedrijven dit doen.... nu glijden we af. Mensen die als koerier werken zijn opeens zelfstandige waardoor sociale lasten niet worden betaald door de pakketdienst en de koerier heeft geen eens tijd voor een plaspauze en gebruikt een fles in de bus.....

Bedrijven zijn inderdaad alleen maar op winst uit - misschien moeten we dat niet meer accepteren?
itaalol @Tintel19 december 2023 14:56
Het begint m.i. bij onszelf, de consument. Bedrijven doen niets meer dan profiteren van onze vraag. Dus bij minder vraag, minder profiterende bedrijven. De plaspauzes en flesjes kan ik beamen (ook de paniek wanneer een flesje vol loopt, je nog moet én geen tweede lege flesje meer hebt :P ).

Als bedrijven geen winst meer zouden mogen hebben, of maar héél weinig winst mogen hebben is het niet meer aantrekkelijk om een bedrijf te beginnen. Waardoor wij als consument uiteindelijk weer klagen omdat het aanbod mogelijk ook minder is.

Ben je werkzaam binnen een organisatie/bedrijf als ik vragen mag?

[Reactie gewijzigd door itaalol op 23 juli 2024 10:18]

Tintel @itaalol19 december 2023 17:49
Ik ben bang dat de consument niet bestaat voor het grote geheel... iemand die deel-auto's gebruikt vind het prima en is blij met de lagere kosten maar de rest van de bewoners in een wijk gaan toch echt wel klagen als er veel van dergelijke leen-auto's soms wel dagen achter elkaar op een parkeerplek staan als deze parkeerplek bijv. dicht in de buurt van hun huis is. Normaal gesproken (dus regulier gebruik) zal een auto elke dag wel van plek veranderen en is de kans dat de plek weer vrijkomt vrij hoog. Dat reguliere gebruik geldt natuurlijk niet voor die leen-auto's.

Bedrijven mogen best winst maken. Maar mensen die er werken zouden hierin mee moeten delen (dus geen uitbuiting). En algemene voorzieningen zouden niet door een bedrijf mogen worden 'ingepikt'. Dat een leen-EV een laadpaal zal gebruiken is veel groter dan een reguliere EV want er is geen huis waarbij die auto 'hoort' en dus zal er vaker een leen-EV staan vermoed ik. Maar het waren algemene middelen...niet alleen dus bedoeld voor dat slimme bedrijf met z'n leen-auto's.

(En ja, ik werk binnen een bedrijf en heb ook een bedrijf gehad)
Vedette. @Tintel19 december 2023 14:08
Kruimels naar de armen werpen? Volgens mij heb je een beetje een vertekend beeld van wat er in Nederland verdiend wordt. Het minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder was in 2023 92,08 per dag, wat neerkomt op 11,51 per uur. Dat staat gelijk aan 4,6 auto verplaatsen. Oftewel, als jij werkt voor minimumloon, je ziet op weg naar huis zo'n auto staan en weet deze binnen 13 minuten op een andere plek te zetten, dan heb je voor dat werk per tijdseenheid meer verdiend dan bij je normale baan. Uiteraard zit daar geen pensioen, sociale verzekeringen, etc. bij. Maar ik vind het bijzonder dat je niet kunt zien dat dit voor genoeg mensen een leuke bijverdienste kan zijn voor werk dat verder fysiek of mentaal weinig inspanning vereist.

Edit: voor het rekensommetje misschien ook leuk om het minimumloon van iemand van 18 te pakken. Met 46,04 per dag heeft diegene 26 minuten de tijd om een parkeerplek te vinden en per tijdsinheid meer te verdienen.

Bron: https://www.rijksoverheid...bedragen-minimumloon-2023

[Reactie gewijzigd door Vedette. op 23 juli 2024 10:18]

Tintel @Vedette.19 december 2023 14:23
Maar ik vind het bijzonder dat je niet kunt zien dat dit voor genoeg mensen een leuke bijverdienste kan zijn voor werk dat verder fysiek of mentaal weinig inspanning vereist.
Weinig inspanning: aanname. Als je de auto wegzet moet je weer ergens anders heenlopen. De niet-lege parkeerplaats zit er echt niet altijd vlak naast....
En stellen dat het zou kunnen lukken om er X per uur te verplaatsen is precies wat er misgaat op dit moment met allerlei lage lonen....stellen dat je X pakjes in 1 uur kan bezorgen kent exact dezelfde problematiek. Bedrijven gaan uit van de meest optimale (en onbestaande) situaties en regelen het zodanig dat sociale lasten niet hoeven worden betaald.
Je kan niet zomaar extrapoleren...

En die 18-jarige moet eerst een investering doen; namelijk een rijbewijs. Dus als deze een rijbewijs heeft zijn er veel betere tijdsbestedingen te vinden - die meer opleveren.....tenzij je dus echt totaal aan de grond zit en alleen nog maar dit zou kunnen doen...


Ik vind het bijzonder dat je niet ziet dat het voor iedereen een leuke bijverdienste kan zijn om toilettenbrillen schoon te maken voor 2,50 per toilet. Als je een beetje aanpakt kun je best 4 per uur doen. Ook weinig inspanning. En vies? Tja - alleen een doekje erover heen halen kan toch wel?
Vedette. @Tintel19 december 2023 15:41
Zoals aangegeven is het een bijverdienste en geen full-time baan. Als je, zoals in mijn voorbeeld, op weg naar huis een auto kan verplaatsen pak je 2,50 extra mee die dag. Dat betekent niet dat je ontslag moet nemen en de hele dag deelauto's moet gaan zoeken.
En die 18-jarige moet eerst een investering doen; namelijk een rijbewijs. Dus als deze een rijbewijs heeft zijn er veel betere tijdsbestedingen te vinden - die meer opleveren.....tenzij je dus echt totaal aan de grond zit en alleen nog maar dit zou kunnen doen...
Het is niet zo dat die 18-jarige dat rijbewijs enkel zou halen om deelauto's te verplaatsen. Het hebben van een rijbewijs wordt als algemeen nuttig en persoonlijke investering gezien. Niet iedere 18-jarige zal een rijbewijs hebben, maar voor degene die dat wel hebben is het wederom makkelijk verdiend.
Ik vind het bijzonder dat je niet ziet dat het voor iedereen een leuke bijverdienste kan zijn om toilettenbrillen schoon te maken voor 2,50 per toilet. Als je een beetje aanpakt kun je best 4 per uur doen. Ook weinig inspanning. En vies? Tja - alleen een doekje erover heen halen kan toch wel?
Ik snap even niet welk punt je hier probeert te maken. Ik vermoed dat er genoeg schoonmakers zijn die maar wat blij zijn als ze na 4 toiletbrillen schoonmaken klaar zijn voor een uur.
Tintel @Vedette.19 december 2023 18:02
Ik snap even niet welk punt je hier probeert te maken.
Het punt is dat schoonmakers gewoon in dienst zijn en derhalve zeker zijn van een inkomen. Deze 'doe maar als je het leuk vindt" constructie is geen dienstverband natuurlijk.
Maar wel veel goedkoper natuurlijk voor de aanbieder. En overigens vraag ik me af waar het risico van een aanrijding dan ligt - bij de bestuurder? Want dat is normaal natuurlijk wel zo. Maar je verplaatste de auto toch alleen maar? En vervolgens heb je een ongelukje en kun je 500 euro(?) eigen risico afdragen (of meer als ze vinden dat het jouw schuld is). Dus om 2,50 te verdienen loop je nogal een groot risico denk ik dan.

Ik hoop toch dat je beseft dat dit hetzelfde is als: ik gooi mijn statiegeld flesje in een bak op straat en iemand anders mag deze dan wegbrengen. Levert mooi wat op. Maar ondertussen geen enkele verplichting/garantie dat die bak dus ook tijdig wordt geleegd. En als die persoon tijdens het wegbrengen iets overkomt - niet mijn probleem natuurlijk (ook maar kleine kans - maar toch).
Ik verleg dus mijn verantwoordelijkheid door een klein bedrag te geven aan een ander die dan maar het risico moet dragen. Mooi toch? Maar dat geldt voor heel veel activeiten - kleine moeite dus klein vergoeding en risico ligt bij de uitvoerder....
En is degene met het meeste voordeel een bedrijf, dan bespaart deze kosten en hoeft geen sociale premies af te dragen ondanks het feit dat iemand voor hem 'werkt'.

Leuk idee lijkt het maar gewoon precies hetzelfde als die ZZP koeriers.

En dan zeg je: ach het gaat maar om een incidenteel 'extraatje'. Ja, dat was muntjes halen uit de winkelwagentjes ook - maar dat betrof dus kinderen met een veel lager 'inkomen'.
Oon @Tintel19 december 2023 12:23
Auto verplaatsen kost je misschien 5 minuten, dus in theorie kun je er 12 verplaatsen in een uurtje, dan heb je toch meer dan minimumloon verdiend.
Kun je natuurlijk niet eindeloos doen, maar als je in een regio woont waar MyWheels actief aanwezig is lijkt het me best leuk bijverdienen als je je gewoon aanwent om als je langs zo'n auto loopt even te checken wat de status is en indien mogelijk te verplaatsen. Daar kun je heel snel een paar dagen autohuur mee betalen.
Tintel @Oon19 december 2023 13:32
Auto verplaatsen kost je misschien 5 minuten
Aanname....steden zijn behoorlijk vol geparkeerd....
dus in theorie kun je er 12 verplaatsen in een uurtje
Juist ..in theorie.. |:(
lijkt het me best leuk bijverdienen
Bijverdienen zeg je - dus naast het feit dat van jou verwacht wordt dat je jouw uren ergens anders aan besteedt?

Dit zou leuk zijn voor kinderen inderdaad....maar ja..... O-)
Oon @Tintel19 december 2023 14:46
Er zijn genoeg 18-jarigen met een rijbewijs die nu aan het fietsbezorgen zijn, dan lijkt dit me toch een stuk leuker om te doen
Tintel @Oon19 december 2023 17:30
Dat geloof ik graag - maar dan wel netjes als loon. Want anders is het niets meer dan de sociale premies omzeilen en geen enkele bescherming van de 'arbeiders'.
SuperDre @Tintel20 december 2023 00:25
Nouja, voor een dakloze/zwerver zou het mooie inkomsten zijn.
Tintel @SuperDre20 december 2023 09:07
tja - okay en nu verder denken: wil jij in een auto zitten waar zwervers in rondrijden? Ik heb echt niets tegen die mensen overigens maar ik durf te stellen dat ze zich minder vaak wassen....dat is namelijk een vervelend gevolg van "dakloos" zijn. En dat bedoel ik helemaal niet neerbuigend naar deze mensen overigens. Puur oorzaak en gevolg.
En dan weer verder denken: moeten we nu echt blij zijn als een bedrijf(!) die genoeg middelen heeft, de minder bedeelden inzet om een probleem op te lossen wat haar bedrijfsmodel met zich meebrengt.
SuperDre @Tintel20 december 2023 23:52
Nouja, als ik een hoop mensen rondom mij zie hoe die hun auto bijhouden, grote vuilnisbelt, dan heb ik niet zo'n interesse in een deelauto (alhoewel die vaak dichterbij zijn dan een huurauto).
wica @Krysa19 december 2023 11:54
Aan de spullen van een wildvreemde zitten? Ik zal wel 5 keer nadenken, voor dat ik zoiets in Rotterdam (of welke andere stad) zou doen.

Het probleem is, dat men ooit dacht dat het een goed idee is, om de publieke ruimte te gebruiken voor het opladen. Als we dat opladen weer gewoon naar de pomp verplaatsen. Is het probleem opgelost.
Sme4gle @wica19 december 2023 11:59
Dat is voor electrische auto's wel wat zwart wit gedacht natuurlijk. Waar jij (en ik) met een benzine auto maar een paar minuten bezig zijn bij de pomp is dat voor een electrische auto aan de laadpaal nog steeds niet het geval.

Al zou je dit ook voor electrische auto's zo gaan regelen komt er voor de electrische rijders automatisch een hoop "nutteloze" reistijd bij. Terwijl de auto prima geladen had kunnen worden op het werk, of voor de deur als ze de auto niet gebruiken.
mr_evil08 @wica19 december 2023 12:01
Je kan de auto alleen openen als de gegevens bekend zijn, daarnaast geeft je de "wildvreemde" dus toestemming om dat te doen met deze beloning.
Donstil @wica19 december 2023 12:05
Aan de spullen van een wildvreemde zitten? Ik zal wel 5 keer nadenken, voor dat ik zoiets in Rotterdam (of welke andere stad) zou doen.

Het probleem is, dat men ooit dacht dat het een goed idee is, om de publieke ruimte te gebruiken voor het opladen. Als we dat opladen weer gewoon naar de pomp verplaatsen. Is het probleem opgelost.
Spullen van wildvreemde? MyWheels zijn deel auto’s. Die zijn van MyWheels.
SuperDre @wica20 december 2023 00:26
Aan de andere kant, waarom niet bij publieke ruimtes, als er toch plek is om zo'n paal (bv icm lantaarnpaal) te plaatsen.
kaas-schaaf @Krysa19 december 2023 12:11
Blijkbaar werkt het voor geen meter hier, andere mensen zeker. De mywheels voertuigen staan hier soms meerdere dagen (record is 4) op een laadplek. Ik weet ook niet wat er met de boetes gebeurt maar ik en anderen hebben al meerdere keren een mailtje van de gemeente gehad dat onze melding in een boete is omgezet.
Tintel @kaas-schaaf19 december 2023 12:25
[dank] en daarom was ik sceptisch. Nu wordt een probleem opgelost met geld toewerpen naar mensen die het moeilijk hebben - want voor een dergelijke toch wel cruciale actie slechts 2,50 bieden is wel typisch....
En hoe denken we het weer 'op te lossen' door een boete systeem....wat gelijk niet werkt voor mensen die die boete niet zelf hoeven te betalen enz.
borbit @Krysa19 december 2023 12:17
Volgens die link heb je een gratis uur om de auto ergens anders te parkeren. Mag je dan ook tussendoor even boodschappen doen ofzo?
88Weighed @Krysa19 december 2023 12:53
Dat is alleen voor "sleutelfiguren" dat zijn lokale beheerders van de auto's van MyWheels.
bigbadbull @Krysa19 december 2023 20:19
2.5€ voor het verplaatsen ?
Bij ons zijn de deel auto plaatsen gereserveerde plaatsen, wat wil zeggen dat je geen parkeer geld moet betalen.
Een deelauto kan zomaar de hele volgende dag geparkeerd staan en dat kost meer dan 12€ ;)
iketot @Blokker_199919 december 2023 13:16
Hij heeft het hier wel over een deelauto van de gemeente, niet van bv MyWheels.

Dus die kunnen hem nadat hij vol is gewoon verplaatsen. Maar ik denk dat die de boete van 12 euro gewoon betalen zonder te miepen, "toch niet hun geld".
asing @killerbie19 december 2023 12:11
Er zijn er meer die dat doen, Allego bijvoorbeeld. Mijn ervaring is dat een zogenaamde laadpaalklever zich daar niets van aantrekt. De klever krijgt de rekening namelijk niet, die gaat naar de baas. De rekening zal alleen "laadkosten" weergeven. Dus dan is het niet te zien dat er gekleefd wordt.

Als het nu zo is dat de baas de rekening krijgt met daarop een uitsplitsing van laadkosten en laadpaal-bezet-houden kosten dan kan de klevende persoon worden aangesproken. Nog beter zou het zijn om de kleefkosten te verrekenen met het volgende salaris.

Zolang de bestuurder niet de behoefte voelt om sociaal te doen ten opzichte van andere BEV rijders, en de baas de rekening toch wel betaalt, dan veranderd dit gedrag echt niet.
mr_evil08 @asing19 december 2023 13:08
Misbruik wordt wel bestraft hoor, de werkgever kan voorwaarden stellen aan het gebruik daar van.
Bark_At_The_Cat @killerbie19 december 2023 12:25
Ik heb een gepensioneerde buurman die zijn wagen direct naast de laadpaalplaats parkeert en eigenlijk nooit weg is (dat weet ik omdat zijn auto al anderhalve week scheef geparkeerd staat). Het is nét mogelijk om vanaf de plek dáár weer naast te laden met een lange kabel, maar die is ook niet altijd vrij. Soms reduceer je dus de twee goede oplaadpunten tot één oplaadpunt, die bijna altijd bezet is.

Dat is natuurlijk vrij vervelend omdat er steeds meer BEVs zijn in de wijk, en het aantal laadpalen achterblijft. De wachttijden van laadpalen bij mijn aanbieder waren ook schandalig (in mei '23 auto gekregen, en wordt in januari '24 geïnstalleerd)

Ik snap overigens wel dat als je je auto inplugt om 21:00 en hij 5 uur laden moet, je hem niet midden in de nacht op gaat halen. Ik ben zelf een echte nachtbraker, dus meestal doe ik het zelf wel.

[Reactie gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 23 juli 2024 10:18]

CH4OS @killerbie19 december 2023 11:40
Ik ben alleen bang voor je dat de ambtenaar die de auto daar elke keer neerzet, het weinig zal boeien dat er kosten in rekening gebracht worden per laadsessie. Die kosten betaald diegene immers toch niet, dus hij voelt het niet.

CC: @Blokker_1999: Ook al is het een deelwagen, de wagen is van de Gemeente, dan ga ik ervan uit dat een ambtenaar van diezelfde Gemeente de auto daar heeft geparkeerd. Dan zal het zo iemand weinig boeien dat er meer kosten bij komen, die betaald de persoon in kwestie toch niet, maar diens werkgever. Uiteindelijk is het dus vooral de belastingbetaler of werkgever die hiervoor betaald. ;)
mr_evil08 @CH4OS19 december 2023 12:02
Die kosten kunnen wel degelijk in rekening gebracht worden net als je de auto op een invalideparkeerplaats zet kom je daar echt niet mee weg.
Oon @mr_evil0819 december 2023 12:25
Het gaat niet om een boete, het gaat om extra 'laad'kosten.
Een boete in een zakelijke auto mag je als werknemer zelf betalen, maar extra kosten voor het opladen van de auto zal de werkgever zelf moeten betalen als het om een zakelijke auto gaat.
mr_evil08 @Oon19 december 2023 13:05
Extra kosten worden gewoon doorberekend, dit wordt wel in de voorwaarden gezet, dan mag je kiezen of je wel of geen gebruik van maakt en daar ben je vrij in, je gaat daar echt niet mee wegkomen.

Dit is net zoiets als je werkgever kan verplichten om bepaalde brandstof te tanken bij pomp x met behulp van een tankpas, of als je denkt dat de wasstraat kosten kan declareren kan de werkgever dat ook weigeren.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 10:18]

CH4OS @mr_evil0819 december 2023 13:28
De meeste auto's zijn lease auto's. Dat is verder op zich natuurlijk prima, maar de tank- of laadpas die erbij zit, betekend toch echt dat de brandstofkosten voor de baas zijn. Als je dan ook nog eens ongelimiteerd kan rijden met de auto, kun je dus ook vaak onbeperkt tanken of laden. Kosten zijn voor de werkgever.
Hoe wil je die doorbelasten naar de werknemer? :) Blijkbaar is het dan dus toch niet onbeperkt meer, wat dus tegen de arbeidsvoorwaarde ingaat.
mr_evil08 @CH4OS19 december 2023 22:00
Onbeperkt betekend je mag onbeperkt laden, nalatig zijn valt daar niet onder, net als internet providers je onbeperkt data aanbieden, als jij dan misbruik gaat maken door er een datacenter aan te hangen en dus overlast te veroorzaken wordt je gewoon afgesloten via de FUP.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 10:18]

CH4OS @mr_evil0819 december 2023 23:05
Onbeperkt laden kan toch ook? Je mag alleen de laadpaal niet onnodig/onbeperkt vasthouden, dat valt dus niet onder laden. :) Om dat dus tegen te gaan, wil de Shell dus 0,05 euro/minuut vragen, 3 euro per uur.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 10:18]

Verwijderd @killerbie19 december 2023 11:47
De maatregelen zorgt niet noodzakelijkerwijs dat de plek ook vrijkomt, want uit het artikel:
Op zijn website overigens dat de blokkeerkosten te omzeilen zijn door een sessie te stoppen en weer te starten
Het lijkt dus een kwestie te zijn van stekker er even uit en er weer in?
Koesper @Verwijderd19 december 2023 11:52
maar shell recharge heeft 'opstart kosten' van 35 cent per transactie?
The Zep Man @Koesper19 december 2023 11:55
35 cent voor vier uur parkeren? Ligt aan de locatie, maar kan een koopje zijn!

Ik zie een markt voor modificaties om op afstand een ontkoppeling en herkoppeling te simuleren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 10:18]

NovapaX @The Zep Man19 december 2023 12:24
Ook als je op een laadplek staat moet je over het algemeen gewoon nog het parkeertarief betalen als er sprake is van betaald parkeren.
Er zijn uitzonderingen.
BrokenTable @The Zep Man19 december 2023 12:24
Nee, 35c om een laadsessie te staten. Je hebt gewoon de normale parkeerkosten (niet op alle locaties)
hackerhater @Verwijderd19 december 2023 14:21
Sowieso zijn die plannen van Shell crap.
Dat er een boete op staan als ie klaar is met laden soit.
Maar volgens de email die we vandaag kregen is het ook als ie nog het laden is!
Mijn eigen auto doet er makkelijk 12 uur over om van 10% naar 80% te laden. De auto is nu eenmaal een langzame lader ;(
Fidesnl @killerbie19 december 2023 12:13
Deelauto’s zijn volgens mij uitgezonderd van deze regel. Tenminste dat is zo in onze gemeente bij een laadpaal in mijn straat.

Toevoeging: als de deelauto is vrijgegeven.

[Reactie gewijzigd door Fidesnl op 23 juli 2024 10:18]

Ingmar7 @killerbie19 december 2023 12:52
In de stad heb ik meer last van ICE auto's die doodleuk op een laadpaal-parkeerplaats gaan staan dan van laadpaalklevers.
Terrie Titelspecialist Tweakers 19 december 2023 11:32
Vind dat deze kosten niet mogelijk zouden moeten zijn tussen 23:00 en 07:00. Of gaan we nu ook mensen verplichten 's nachts hun bed uit te komen om de auto te verplaatsen? Ik prik hem vaak zelf om 19:00 in en hij is dan tussen 12:00 en 04:00 klaar, ik ga dan echt niet om 02:00 mijn auto verplaatsen als ik om 08:00 weer wegrijdt..
WishmasterNL @Terrie19 december 2023 11:39
Met deze beredenering moet je de kosten helemaal niet rekenen.
Komt iemand straks uit zijn/haar nachtdienst en gaat slapen begin van de ochtend.
Moet diegene dan wel een wekker zetten?
webgangster @WishmasterNL19 december 2023 11:56
De betreffende persoon kan dan toch in de ochtend de auto aan de lader zetten? Als de mensen die dagdienst hebben vertrokken zijn ;)
Klaus_1250 @Terrie19 december 2023 11:35
De laadsnelheid kan ook nog eens afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en het tarief van de stroom. Dus vaak weet je niet eens waneer je auto klaar is met laden.
Exorcist @Klaus_125019 december 2023 11:38
Dat kun je via de auto zelf wel inzien, ik krijg bij mijn VW ID.4 ook een bericht als deze vol is. Vanuit Shell krijg ik overigens ook een notificatie wanneer de auto klaar is met laden (NewMotion).
bluebug @Exorcist19 december 2023 12:42
Mijn auto heeft geen app. Ik moet dus afgaan op de schatting die de auto maakt bij de start van het laden en die klopt nooit.
Klaus_1250 @Exorcist19 december 2023 16:18
Ja, dat heeft mijn auto ook. Maar als de laadsnelheid dynamisch is, kun je dus niet meer vooraf inschatten wanneer het laden ongeveer klaar is. Dan word je volledig afhankelijk van de app en melding. Die je 's nacht om 03:00 niet gaat horen (laat staan dat je dan je bed uit gaat)
salipander @Terrie19 december 2023 11:40
Een terechte vraag. Ik mag hopen dat ze dit niet toepassen op de typische palen in woonwijken waar 's avonds en 's nachts niets gebeurt. Het lijkt me meer iets voor stadscentra waar nog activiteit is.
themadone @salipander19 december 2023 13:24
heel eerlijk zou ik dit soort zaken alleen bij snelladers en bijvoorbeeld een winkelcentrum, station of zoiets begrijpen. Bij mij achter het huis staat een publieke langzame lader op de parkeerplaats, hiervoor is 1 normale parkeerplaats "afgezet" voor normale autos. Ding heeft 2 aansluitingen, en laad max 11kw.

Dat betekend in mijn geval indien leeg, 7 uur laden om weer tot 80% te komen. Niemand die hier last van heeft als ik dit in de nacht doe als ik lekker lig te slapen, als er meer EV's in de wijk komen, meer laders plaatsen. Dan hoef ik mijn bed niet uit om hem te verplaatsen en kunnen de buren ook gewoon laden.
Verwijderd @Terrie19 december 2023 11:41
Er zijn ook mensen die ‘s nachts thuiskomen. Waarom zouden die mensen geen mogelijkheid mogen hebben om de auto op te laden omdat anderen zo nodig een openbare laadpaal in de nacht bezet houden? Als je er niet in de nacht uit wilt, zet de eigen wagen dan niet aan de lader, accepteer de boete of zorg voor een oplaadmogelijkheid op eigen terrein.
bluebug @Verwijderd19 december 2023 12:56
Als je er niet in de nacht uit wilt, zet de eigen wagen dan niet aan de lader, accepteer de boete of zorg voor een oplaadmogelijkheid op eigen terrein.
Dus als ik om 23:00 uur thuis kom en mijn auto aan de openbare stekker hang, omdat ik 's ochtends om 6 uur weer op pad moet, moet ik
- om 3 uur maar uit bed om een "boete" te voorkomen,
- illegaal het snoer op de stoep leggen omdat ik geen oprit heb (nog afgezien dat ik in een huurhuis niet over de voorzieningen beschik om een paal aan huis te hebben), of
- nog vroeger opstaan om ergens een half uur aan een snellader te staan

Hoe fijn het ook rijdt en hoezeer de werkgever het ook wil, als het zo moet ga ik zeker proberen de volgende auto weer ouderwets op benzine te krijgen.
StarZ @bluebug19 december 2023 14:34
Ja krijg ook meer dit gevoel. Wordt aan de ene kant makkelijker qua aantal oplaad punten maar ook moeilijker met al dit soort regels. Ga gewoon weer benzine rijden straks.
audiojunk @Terrie19 december 2023 11:46
Ik denk ook niet dat iemand anders opstaat om dan ze auto op te laden om 2:00 in de nacht omdat er een plekje vrijkomt.
watercoolertje @audiojunk19 december 2023 11:57
Komen genoeg mensen in de nacht uit hun werk dus er voor opstaan hoeft ook niet.
1234567y @audiojunk19 december 2023 12:02
of om 6:00 in de ochtend? of 7:00 in de ochtend? Of misschien komt juist het plekje van 19:00 wel vrij omdat iemand de moeite niet meer wil nemen.
JeroenV_ @Terrie19 december 2023 11:38
Mee eens ja, als die uitzondering er niet is of komt is dat een goede reden om niet hun laadpas te gebruiken. Nu is het wachten op reactie van nachtwerkers die juist overdag moeten laden en niet hun wekker willen zetten ;)
Daveran @Terrie19 december 2023 11:41
Dit is in Duitsland inderdaad zo, daar geld het kleeftarief alleen tussen 0800-2100, en vanaf 180 minuten geparkeerd staan. Dit start dus bij aanprikken en niet pas bij vol zijn. Maar je kan daar dus boetevrij je auto in de nacht laten staan. Overdag betaal je 6 cent per minuut na die 180 minuten, wat toch een behoorlijke verhoging van het kW tarief is, bij 11kw per uur laden. Los daarvan geld dit blokkeertarief van Shell weer niet als ik met mijn andere laadpas sta te laden bij een Shell punt.. Om alles nog onduidelijker te maken.
Keyb @Terrie19 december 2023 11:53
ik ga dan echt niet om 02:00 mijn auto verplaatsen als ik om 08:00 weer wegrijdt
Nee joh, laat een ander die last maar dragen toch?
Surpax 19 december 2023 14:22
ik was dus ook een beetje verbaast over deze mail dus ik heb even contact gelegt met shell
Hallo,
Mijn naam is . Ik lees even de antwoorden die je al eerder via de chat hebt gegeven en dan help ik je graag verder.
2:10 PM
De kosten gelden inderdaad ook 's nachts.
2:15 PM
V
Wel geldt dit alleen bij laadpunten van Roadbox en EV Box en dus niet op andere laadpunten.
2:15 PM
dus de vattenval paal bij mij in de wijk telt dus niet?
V
Klopt inderdaad.
2:17 PM

zelf vond ik dit niet helemaal helder vanuit de mail of het artiekel, maar het geld dus niet voor alle laad punten als ik dit mag geloven. (zelf ben ik leaserijder dus mag niet klagen, maar vind dit wel een lullige zet voor mensen die zelf de laadkosten moeten betalen)
Tjidde @Surpax19 december 2023 14:45
Ik snap 's nachts niet helemaal. Ik zou zelf zeggen alles tussen 23:00 en 7:00 is 3 uur van de 4 of iets dergelijks. Je kunt er toch niet vanuit gaan als iemand om 21uur thuis komt en zijn auto aansluit en naar bed gaat dat die zijn wekker zet om rond 3 uur 's nachts naar de paal te lopen stekker eruit te trekken, auto te verzetten en weer gaat slapen?

Dan heb je 8 uur slaaptijd waarbij je niet meteen op kosten gejaagd zal worden. Omdat je toevallig slaapt.
SniperGuy @Tjidde19 december 2023 14:59
Daar kan je wel vanuit gaan :Y
Bij een laadpaal met gestandaardiseerd bordt (P + onderbord "opladen electrische voertuigen" moet je ook weg zijn als je auto volgeladen is of je riskeert een boete. Het is allemaal wel zo eerlijk.
De spelregels zijn duidelijk: vol is auto verplaatsen, dat hoort nu eenmaal bij een EV/PHEV.
Dat voorkomt dat sommige EV/PHEV rijders een laadplek als privé parkeerplaats zien (wat steeds vaker voorkomt in vooral wijken zonder eigen parkeerplek)

[Reactie gewijzigd door SniperGuy op 23 juli 2024 10:18]

supersnathan94
@SniperGuy19 december 2023 15:27
Palen met variabel tarief laad ik zoveel mogelijk op het goedkoopste moment. Kan dus zijn dat m’n auto de eerste x uur niks staat te doen.

Moesten ze eens proberen dan een boete op te leggen.
Ernieball_d @supersnathan9419 december 2023 15:33
Voor mensen zoals jij is de boete juist goed. Je houdt de paal bezet terwijl je niet eens aan het laden bent. Wacht dan gewoon op het lage tarief en plug dan je pas auto in..
supersnathan94
@Ernieball_d19 december 2023 16:43
Dat lage tarief is dus als iedereen al lang een breed op bed ligt.

Zo’n paal als dit ga je niet voor 1 of twee uurtjes gebruiken, want daar heb je gewoon niks aan. Publieke palen zijn in de meeste gevallen 11KW en vaak minder (1 fase).

Ik kan hem ook eerder starten hoor, maar dan rijd ik met een iets vollere accu weg en ben ik alsnog de hele nacht aan het laden, dus netto maakt het geen zier uit voor hoelang ik bij de paal zelf sta.
ninjazx9r98 @supersnathan9420 december 2023 00:05
Waar jij woont zijn geen mensen die in ploegendienst werken? 16% van de beroepsbevolking doet dat soms of regelmatig, die vallen buiten jouw iedereen.
supersnathan94
@ninjazx9r9820 december 2023 10:46
De kans is niet groot dat deze mensen een elektrische auto hebben aangezien dat momenteel echt nog wel duur is en niet uit kan bij kleine ritten.

Daarnaast is het helemaal niet erg, want die kunnen dus overdag gewoon laden als de overige 74% naar het werk is. Overdag is er ook eigenlijk helemaal geen probleem met bezette palen in onze regio. Hoogstens 1 een keer bezet van de 20. Dat is best.
walkstyle @Tjidde19 december 2023 14:58
Maar je houd nu wel van 21:00 tot 06:00 een laadpaal bezet.
supersnathan94
@walkstyle19 december 2023 16:44
Heel eerlijk. Bij de meeste palen heb ik dat ook nodig om een beetje op te kunnen laden. 12 uur voor een volle accu is geen uitzondering.
tweaker2010 @Tjidde19 december 2023 15:05
Ik snap 's nachts niet helemaal. Ik zou zelf zeggen alles tussen 23:00 en 7:00 is 3 uur van de 4 of iets dergelijks. Je kunt er toch niet vanuit gaan als iemand om 21uur thuis komt en zijn auto aansluit en naar bed gaat dat die zijn wekker zet om rond 3 uur 's nachts naar de paal te lopen stekker eruit te trekken, auto te verzetten en weer gaat slapen?

Dan heb je 8 uur slaaptijd waarbij je niet meteen op kosten gejaagd zal worden. Omdat je toevallig slaapt.
Je begrijpt het probleem niet helemaal, de meeste mensen hier in de wijk houden de hele nacht de palen bezet terwijl hun auto om 10 uur savonds allang volgeladen is. Beetje meedenken met je groene EV vriendjes in de wijk.
XBWillem @Tjidde19 december 2023 14:50
Dit vind ook ik een belangrijk punt. Mijn inziens zouden er 's nachts andere regels moeten gelden.
PVTD @XBWillem19 december 2023 15:03
Dus mensen die avondwerk hadden of snel moeten laden in die buurt moeten dan hun wekker opzetten om 7u om dan jouw plaats in te nemen? Dit snap ik nog minder... 4u is lang om een plaats in te nemen vrees ik. Ik dacht zelf dat daar al regels rond waren om eerlijk te zijn :P
supersnathan94
@PVTD19 december 2023 15:24
4 uur bij een snellader ja, bij een gemiddelde 16A paal in de wijk heb ik dan nog net geen 20% erbij.

Als we nu met z’n allen gewoon de auto niet direct opladen als ie onder de 80% komt is er niks aan de hand. Ik laad denk ik om de drie dagen of als ik naar Amsterdam moet (vrijdag) dan pak ik meestal ook een supercharger op de terugweg en daar rijd ik dan tot dinsdag mee. Vaak kan ik met 2x laden in de week uit.

Maar de kans is aanwezig dat ik em dan ook eens een hele nacht aan de paal heb hangen in de wijk, maar dan zit ie nog niet vol (met 18% de nacht in ga ik in de winter niet doen). Meestal tegen de 90-95% na 12 uur.
XBWillem @PVTD19 december 2023 20:19
Als ik ‘s avonds om 18u thuiskom met 10% is de auto om 3u ‘s nachts vol. Hyundai Kona 64kWh 2020.
Skit3000 @Tjidde19 december 2023 15:04
Sterker nog, Shell kan geld verdienen aan mensen die 's nachts laden door de (gecalculeerde) gok te nemen dat de stroomprijs op sommige momenten 's nachts negatief is (weinig verbruik, veel elektriciteit opgewekt uit wind) en besluiten om niet gelijk om 21:00 uur te beginnen met laden, maar pas na middernacht.

Overigens werken de genoemde palen van Shell zo slecht dat mijn EV niet eens op vol vermogen laadt en als ik vertrek met 100% en ergens heen ga waar ik met 20% resterend aan kom, ik in vier uur tijd vaak niet eens tot 80% op kan laden (wat nét genoeg zou zijn, maar natuurlijk niet optimaal).

Maar goed, er zijn vaak ook meerdere palen vrij dus dan ga ik na 3 uur en 50 minuten de kabel wel in de andere lader hangen voortaan ofzo?
wever338 @Tjidde19 december 2023 22:07
En mensen die uit de nachtdienst komen hebben hier overdag last van, het ismijninziens een parkeerheffing op een openbare parkeerplaats. Onze overheid laat dit toe helaas.
ninjazx9r98 @wever33820 december 2023 07:51
Veel laadplekken zijn laadplek en geen parkeerplaats. Is de auto niet (meer) aan het laden hoort hij daar dus niet meer te staan.
wever338 @ninjazx9r9820 december 2023 12:51
die "laadplekken" waren veelal eerst parkeerplek. Die parkeerplaatsen worden nu comercieel uitgebuit op gemeentegrond. Gemeente grond is uiteindelijk van de burger en niet van een comercieel bedrijf die daar heffing over mag vragen.
Stept @ninjazx9r9820 december 2023 21:58
Er is in de wet geen spraken van een laadplek. Dit is een parkeerplek met een beperking, zoals bijvoorbeeld een invalide parkeerplek dat is. Er zijn uitspraken over geweest en ook een auto die is volgeladen hoeft dan niet direct weggehaald te worden. De auto dient wel aangesloten te zijn.
joco @Surpax19 december 2023 15:28
het grote probleem is dat dit dus komt doordat er nu meer en meer parkeerplaatsen (ook hier in de straat) wordt ingenomen door laadpalen..

Dat is echt een ramp, want ja zoals deze post ook hier over gaat, dit zijn dan eigenljik geen parkeerplekken meer, maar laad plekken je je moet je auto verplaatsen als die vol is..
Dat is is een enorm gezeur en daar moeten we vanaf.. ook als je het niet doet heb je dus nu prive parkeerplekken gecreeerd ..

Oplossing is simpel, de hele straat hier vol zetten met laadpalen, bv 1 paal per 4 plekken (als je er op de kop in staat) dat moet wel gaan, en dan mag je over al staan (ice of ev) en altijd .. gewoon geen gezeur iedereen kan laden en iedereen kan parkeren..
aaahaaap @joco19 december 2023 23:03
Nog mooier, mensen die electrisch rijden worden hiermee geforceerd om de auto te verplaatsen van de laadplek. Daardoor zijn er juist nog minder plekken over voor de niet-electrische rijders. Lekker handig.
joco @aaahaaap20 december 2023 10:40
ja precies dat klopt om dat elke parkeerplek die een laadplek wordt plotseling officieel geen parkeerplek meer is..
Dat is al een best probleem aan het worden in onze straat (ze hebben net een paar weken geleden weer 3 extra laad plekken gemaakt)

En voor de duidelijkheid, ik ben absoluut niet tegen laad plekken ondanks dat ik geen EV of Plugin heb, maar wel tegen dit principe..
LopendeVogel @Surpax19 december 2023 15:26
Ow, ik ben persoonlijk geen voorstander van lease cq huur contracten, maar als je boetes mag krijgen zonder die te hoeven betalen dan wordt het toch wel interessant eigenlijk.
Welke leasemaatschappij betaald jou de boetes als ik dit (zo onbeleefd) mag vragen?
Surpax @LopendeVogel19 december 2023 16:01
Natuurlijk, je mag dat zeker vragen. Momenteel maak ik gebruik van VisionCar, maar ik denk dat je mijn opmerking wellicht verkeerd begrepen hebt. Wat betreft boetes, zoals parkeer- en snelheidsovertredingen, dien ik deze wel zelf te betalen. De leasemaatschappij heeft echter alleen zicht op mijn totale laadkosten, evenals informatie over waar en wanneer ik heb geladen. Hierdoor zien zij het totale bedrag toenemen, maar dit wordt niet aan mij doorberekend. Deze informatie heb ik zojuist bevestigd gekregen van onze wagenparkmanager.
Kokkie81 19 december 2023 11:34
Helemaal prima zeg ik. Sommige laten hem gerust 2 dagen hangen als ze hem niet nodig hebben.
Echter moeten ze wel een tijdslot erin zetten van 21.00h tot 07.00h ofzo want is toch lullig als je ligt te slapen dat je je auto er af moet halen.
Odie
@Kokkie8119 december 2023 11:43
En toch doet Tesla het zo ook, je kunt niet om 23:00 je auto aan de fastcharger hangen en dan lekker je hotelbedje in kruipen (ik heb op recente trips wat fastchargers echt op enkele stappen van hotels gehad).

Snellladen: vol is weg ... of betalen. Met slowchargers is het wat moeilijker, ik snap dat je moeilijk om drie uur in de nacht (na een laadsessie van vele uren) je auto kunt verplaatsen. Aan de andere kant: is het eerlijk om een paal een hele nacht bezet te houden alleen omdat jij ligt te slapen? Er zal maar net iemand op doorreis zijn die urgent een paal nodig heeft en nergens kan laden omdat iedereen ligt te ronken.
Opxah @Odie19 december 2023 13:39
Je geeft zelf al een beetje het antwoord op je laatste vraag. Iemand die op doorreis is zal voor een snellader kiezen. Snelladers worden in de regel gebruikt zoals een benzinepomp (en staan daar ook niet geheel toevallig vaak dichtbij): als de auto voldoende is opgeladen gaat men weer door en mag de volgende.
Een AC lader (slowcharger) kan in theorie 's nachts afgekoppeld worden om plaats te maken. Maar voor wie? Ik denk niet dat het vaak voorkomt dat iemand 's nachts nog op zoek is naar een langzame lader.
ninjazx9r98 @Opxah19 december 2023 20:52
16% van de beroepsbevolking werkt soms of regelmatig in ploegendienst, ook daar zullen EV rijders tussen zitten die bij thuiskomst willen laden.
tormentor1985 @Odie19 december 2023 12:01
Precies, gewoon weg halen, desnoods als de auto half vol is en je wil gaan slapen. Sta je de volgende dag op en hang je hem tijdens het ontbijt nog even aan voor wat extra procenten.

We gaan ook niet onze auto's bij het tankstation parkeren met de slang aan een slot in onze tank opening en dan even lekker slapen.

Ik vind 12 euro maximaal nog weinig. Wat mij betreft mag zo'n teller gewoon door blijven lopen.
Odie
@tormentor198519 december 2023 12:17
Het probleem is dat laadplekken met reguliere parkeerplekken worden gecombineerd en mensen daar dus een koppeling tussen leggen. "Ik parkeer toch? Dus mag ik er staan!".

Met name in dichtbevolkte steden en woonwijken is dat een issue. Eigenlijk wil je slowchargers alleen op eigen terrein hebben of op plekken waar mensen maar een paar uur blijven (bij restaurants, winkels, etc). Maar goed, ik snap ook dat mensen zonder eigen oprit ook graag niet alleen afhankelijk willen zijn van (duurdere) snelladers die ook nog eens een negatief effect op je accu hebben.

En neem ik mijn eigen situatie als voorbeeld: ik heb een abonnement op Efteling en kom daar vaak. Ik heb echt geen zin om halverwege de dag het hele park door te lopen om mijn auto los te koppelen en te verplaatsen (en dan is de normale parkeerplaats inmiddels vol dus moet je naar de overflow en kan je NOG verder lopen) etc etc. Daarom zet ik mijn auto daar eigenlijk nooit aan de lader, ik red het überhaupt redelijk makkelijk op 1 accu om heen en weer te rijden. Maar vrijwel iedereen parkeert zijn auto daar een hele dag aan de lader.

Overigens nog erger zijn de mensen die hem aan de lader zetten maar hem niet aansluiten, onder het mom van: dit is een parkeerplek voor een EV en ik ben een EV en het is lekker dichtbij de ingang. Ik zie vrijwel elk bezoek wel een of twee vervelios doe het doen. Efteling zou die echt weg moeten laten slepen.
Darksteel83 @Odie19 december 2023 14:24
Maar de Efteling heeft toch juist heel veel zonnepanelen boven de parkeerplaatsen gemaakt. Hebben ze dan niet gelijk ook veel laadpunten gemaakt?

Want eigenlijk is het juist ideaal als je rustig verdeelt over de dag je stroom van je zonnepanelen direct weer kunt verkopen. Dan hoeft deze stroom ook niet op het net.

Ik ben er zelf al super lang niet meer geweest. Dus ik weet het alleen van de nieuws berichten. Maar de Efteling is echt iets waar is zou verwachten dat je veel langzame laadplekken hebt. Maar waar je dan wel de hele dag mag blijven staan.
muffer @Darksteel8319 december 2023 14:29
De efteling heeft al vrij lange tijd een goeie 100 laadpalen op de parkeerplaats staan.
Odie
@muffer19 december 2023 14:55
Nou momenteel zijn het er wegens verbouwing weer heel wat minder hoor, alleen de achterste rij tegen het hek staat er nog.
hackerhater @Odie19 december 2023 15:03
Ze willen het laden van de auto's gebruiken als load-balancing.
Dat is op zich prima, maar dat betekend ook dat het dus niet te voorspellen is wanneer die auto vol is.

Als voorbeeld zou ie om 2 klaar zijn op vol vermogen. Echter door de netbelasting werden de laders meerdere keren geknepen en nu is ie om half 4 klaar. Geen issue als je de volgende dag weg moet.
Om 7 is ie toch vol.
Odie
@hackerhater19 december 2023 17:28
Ik voorzie niet dat grid balancing met openbare laadpalen gaat gebeuren. Teveel haken en ogen.
hackerhater @Odie21 december 2023 16:55
Hoezo? Het is vrij gemakkelijk de palen af te knijpen wanneer er te weinig capaciteitsreserve is.
De auto's krijgen er niks van, het laden duurt alleen langer.
Odie
@hackerhater21 december 2023 18:00
Precies vanwege dat geloof ik niet dat dat heel snel gaat gebeuren.
Verwijderd @Kokkie8119 december 2023 11:44
Tja, dat is net zo lullig voor iemand die nachtdienst heeft gehad en om 08.00 thuiskomst. Of denk je dat die persoon er wel graag met vier uur slapen uit bed komt? Het is wat mij betreft een goed idee, maar dan zonder tijdslot. Je hoeft de wagen niet aan een openbare laadpaal te zetten en bezet te houden.
StarZ @Verwijderd19 december 2023 14:30
We kunnen niet rekening houden met iedereen. Dan kun je niks meer doen.
Verwijderd @StarZ21 december 2023 11:31
Klopt, en daarom ook geen uitzonderingen maken op wanneer het wel of niet zou gelden. Dan geldt het altijd en is het voor iedereen gelijk.
StarZ @Verwijderd21 december 2023 14:24
Lekker weer benzine nemen als ik s”nachts op 3 uur mijn auto van de lader moet halen. Donder dan maar op met evs
ctc 19 december 2023 12:12
Ik zet vaak mijn auto voor het slapen aan de lader, vaak ook als hij best lang moet laden nog, zodat ik hem 's ochtends er af kan halen. Om hem nu om 4 uur 's nachts er af te moeten halen, lijkt me nou ook niet zo praktisch..... zou beter zijn, als dit soort regelingen alleen in piek uren is, en je met daluren gewoon door kan laden/kan blijven staan...
Oid @ctc19 december 2023 12:16
Je routine aanpassen en bij thuiskomst aan de lader en voor het slapen er af?
blackjack21 @Oid19 december 2023 13:05
Mijn auto is echt nog niet vol na thuiskomst en voor het slapen.

Hier in de woonwijk zijn er geen wegen die aan de woningen lopen, dus niemand heeft een oprit. Dus alle laders staan op publieke parkeerplekken. En nee, dat zijn geen snelle laders.

Dus met deze opzet zou ik 's nachts, na 4 uur laden, de auto moeten verplaatsen met de hoop dat er ergens een parkeerplek vrij is terwijl er niemand anders met een elektrische auto daar gaat parkeren om 04:00? Dan is er 1 hele simpele oplossing: niet meer laden en ga ik puur benzine rijden met mijn hybride. en hou ik een andere parkeerplek waar een benzine auto anders had gestaan wel bezet.
old_spice @Oid19 december 2023 12:48
Je routine aanpassen. Ja dat kan je wel over van alles zeggen. Het is niets anders dan ongemak.
Dark Angel 58 19 december 2023 11:55
Waarom langer dan 4 uur? Mogen de weggebruikers na laadtijd nog 4 uren op laadplekken blokkeren?
Hopelijk een grapje?

Ok dan hoef ik geen elektrische auto meer... dank je wel!

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 10:18]

multikoe
@Dark Angel 5819 december 2023 11:58
Is dat blokkeertarief werkelijk het enige dat je doet besluiten om geen EV te rijden, of is dit een nieuwe toevoeging aan een veel langere lijst met bezwaren?
Dark Angel 58 @multikoe19 december 2023 12:01
Ze moeten gewoon na laadtijd meteen vertrekken!
Net als benzine tank stations, nietwaar?
multikoe
@Dark Angel 5819 december 2023 12:19
Je hebt zelf geen EV en hebt je ook niet verdiept in de materie, maar roept hier wel graag iets?
Dit gaat over publieke laadpalen. Die zijn niet bedoeld voor even snel opladen, die zijn bedoeld om je auto langere tijd aan te hangen, als je thuis komt van je werk bijvoorbeeld. Dus, wel je nog steeds vergelijkingen maken met benzinestations?

Het idee is dat er uiteindelijk voldoende palen zijn voor iedereen en we zijn wat dat betreft ook heel goed op weg. Tot die tijd moeten we de palen die er zijn delen, in wijken waar er een tekort is. In mijn wijk is er geen tekort, dus ik kan mijn auto gewoon de hele nacht aan de paal hangen.
nasdude @multikoe19 december 2023 13:18
Dan mogen ze wel even wat doen aan de verdeling van de palen. Wat je nu vaak ziet is dat de palen op de beste (of eigenlijk op de goedkoopste manier aan te sluiten) plekken worden neer gezet. Dat zijn vaak de plaatsen vooraan in de parkeergarages of het dichts bij een ingang.
muffer @nasdude19 december 2023 14:39
Het is niet meer dan logisch dat je infrastructuur op de goedkoopste manier aansluit. Koop jij ook je nieuwe videokaart bij de duurste winkel als die dezelfde levertijd en klantenservice heeft?
multikoe
@nasdude19 december 2023 22:25
En wat is daar mis mee?
Dark Angel 58 @multikoe20 december 2023 10:57
Ik heb inderdaad geen EV, maar ik wil niet lang wachten tot ik EV weer kan gebruiken.
EV wagen zijn wel schoon, maar ze hebben een groot nadeel... je moet wel geduld hebben, dat geduld hebben sommige mensen helemaal niet. Ik ook niet :') Benzine tanken gaat heel erg snel tegenover opzettelijk traag opladen... :')

Een voorbeeld: je woont erg afgelegen buiten stad, en je komt thuis, auto batterij bijna nipt leeg, dus even opladen.. Je komt binnen en je ziet een bevend kind met een gele schuim in zijn mond op grond liggen. Je belt 112, maar ambulance en of helikopter komen binnen over 20 minuten... denk je dat je echt 20 minuten gaat wachten? Dus je legt je kind in je wagen en je stapt in EV maar.... batterij is nog niet vol.

Ambulance en/of helikopter komen te laat... kind leeft niet meer, reanimeren gaat niet meer.
Je denkt kwaad zeker dat je beter geen EV had aangeschaft... en ik geef je volkomen gelijk!
Want als je benzine auto hebt en je ver afgelegen woont, had je zeker bij tankstations benzine in jerrycans getankt. Zodat je meteen kon vertrekken, dat lukt niet met EV :')

Er moet echt snelle laad system komen waar je EV's binnen 3-5 min vol kunt laden, dat is even snel als benzine tanken. Ik stel inderdaad hoge eisen, dat moet wel omdat het je leven kan redden...
Als een ramp dreigt te komen, wil je ook graag zo snel mogelijk vertrekken... oh sorry dat gaat niet meer :') Even later heeft een ramp jullie ingehaald... jullie zijn dood.
4 uur of langer is gewoon overdreven en ook gevaarlijk. Daar hebben de bedenkers van EV helemaal geen rekening mee gehouden. Dat is ook een belangrijke reden waarom ik geen EV wil, omdat ik godverdorie geen geduld heb :')
multikoe
@Dark Angel 5820 december 2023 11:24
Een voorbeeld: je woont erg afgelegen buiten stad, en je komt thuis, auto batterij bijna nipt leeg, dus even opladen.. Je komt binnen en je ziet een bevend kind met een gele schuim in zijn mond op grond liggen. Je belt 112, maar ambulance en of helikopter komen binnen over 20 minuten... denk je dat je echt 20 minuten gaat wachten? Dus je legt je kind in je wagen en je stapt in EV maar.... batterij is nog niet vol.
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk en ik denk dat je aan iedereen die overweegt een EV aan te schaffen het volgende scenario moet voorleggen

Stel:
Je woont afgelegen
AND Je komt met een bijna lege auto thuis
AND Je hebt geen andere auto
AND je kind heeft een toeval net op het moment dat je thuiskomt
AND er was niemand anders thuis toen jij aankwam
AND de aanrijtijd van de ambulance is 20 minuten

Dan is een EV inderdaad wat onhandig
Stept @Dark Angel 5820 december 2023 22:06
Sorry wat? Dit is een grapje toch. Je schets echt een implausible scenario. EVs hebben minder kans op mechanisch falen dus als net je auto kapot gaat terwijl je kind loopt te schuimbekken denk je kwaad had ik maar even ICE genomen zodat hij het gewoon deed?
supersnathan94
@Dark Angel 5820 december 2023 10:56
Net als benzine tank stations
Je zou ze de kost moeten geven. Genoeg mensen die nog uitgebreid gaan toiletteren, koffie drinken en ff peukie roken.
Hathi @Dark Angel 5819 december 2023 12:15
Het is niet 4 uur NA laadtijd, maar 4 uur vanaf start laden. Dus als je auto na 3,5 uur vol is moet je hem in een half uurtje weg zetten. Doet je auto er 6 uur over om vol te raken, dan ga je over die laatste 2 uur dus al extra betalen.
supersnathan94
@Hathi20 december 2023 10:59
Vrij kansloos dus. Niveau 2 laders zitten tussen de 3,4 en 22kW. Met die laatste kom je een eind in 4 uur, maar met die eerste heb ik ongeveer 20 uur nodig om er 70kWh bij te plussen.

Gemiddelde sessie aan zo’n laadpaal duurt dan ook rustig 10 uur.
geekeep 19 december 2023 11:32
Begrijp ik het goed dat het blokkeertarief ook wordt toegepast als de auto nog niet is volgeladen?
Er zijn nog steeds auto's die niet bijster rap snelladen en tevens palen die bijv 7kW delen met de buurauto. Lijkt meer op een verkapte tariefsverhoging van Shell.
fsfikke @geekeep19 december 2023 11:35
Van de bron:
De blokkeerkosten worden na 240 minuten (4 uur) opladen in rekening gebracht en kosten €0,05 per minuut, met een maximum van €12 per laadsessie.
Misschien omdat mensen anders gewoon hun maximale laadstroom op 2A zouden begrenzen :+

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 23 juli 2024 10:18]

djunicron @fsfikke19 december 2023 11:43
€12 als bovengrens is dan weer wat laag lijkt mij? Kan me goed voorstellen dat veel mensen dat maar voor lief nemen als parkeerkosten en dan rustig hun auto aan de paal laten de hele nacht, of misschien wel meerdere dagen. "Die €12 heb ik nu toch al betaald, laat lekker 3 dagen staan".

Vol laten staan mag van mij zeker kosten per minuut met zich mee brengen, maar één euro per 20 min is dan wel weer weinig.

Lijkt meer op een verkapte verhoging dan beleid om onnodig blokkeren te ontmoedigen.

Waarom niet iets als €5 per uur als je aangekoppeld staat en niet meer laad? Komt een beetje op hetzelfde neer en dient meer het doel?
watercoolertje @djunicron19 december 2023 11:55
Waarom niet iets als €5 per uur als je aangekoppeld staat en niet meer laad? Komt een beetje op hetzelfde neer en dient meer het doel?
Daar geeft ie het antwoord toch ook al op? Dan begrens je de laadsnelheid van je auto.

Bijv je moet over 12 uur weg, dan zou je in theorie kunnen zorgen dat het laden 12 uur duurt. Dan heb je geen extra kosten maar sta je dus wel langer dan nodig is.

Voor mij mag (heel)langzaam laden ook extra belast worden, je houdt een paal langer bezet dan gemiddeld.
Donstil @watercoolertje19 december 2023 12:14
[...]
Daar geeft ie het antwoord toch ook al op? Dan begrens je de laadsnelheid van je auto.

Bijv je moet over 12 uur weg, dan zou je in theorie kunnen zorgen dat het laden 12 uur duurt. Dan heb je geen extra kosten maar sta je dus wel langer dan nodig is.

Voor mij mag (heel)langzaam laden ook extra belast worden, je houdt een paal langer bezet dan gemiddeld.
Probleem daarmee is alleen dat niet alle auto’s even snel laden en de paal weet simpelweg niet of er een 1 fase auto staat of dat er een 22KW auto staat die softwarematig beperkt is tot 1 fase.
djunicron @watercoolertje19 december 2023 12:11
Had de indruk dat veel laadpalen dat gewoon niet accepteren. Die dunne ronde eco-tap laders b.v.

Heb zelf regelmatig m'n instellingen op 5KWh laden staan, omdat het dan netjes 80% plus zonnepaneel laad. Maar als je dan bij zo'n paal staat begint ie niet. Die wil niet onder de 6,8KWh aanbieden, als je daaronder zit "is er geen vraag".

Volgens mij kunnen niet zoveel wagens dit overigens.
fvdp89 @geekeep19 december 2023 11:48
Daar lijkt het wel op ja. Dus als je 7 kWh laadt in een uur betaal je daar 3 euro extra voor ofwel zo'n 50 cent per kWh. Dat is relatief een enorme stijging van de kosten, dus dat kan niet de bedoeling zijn (misschien wel van Shell maar niet van de (goe)gemeente.

Overigens geven ze zelf op hun site wel aan dat je de blokkeerkosten kan voorkomen door de laadsessie te stoppen en opnieuw te starten. Beetje zoals je vroeger de parkeermeter moest bijvullen dus. Dat is irritant, maar ook wel weer te doen.

Ik denk dat dit model niet ideaal is, maar wel beter dan een tarief zodra je stopt met laden, al was het maar omdat het simpeler en beter uitlegbaar is. Logischer zou wellicht zijn om het progressiever te maken:
- Eerste 4 uur gratis (zoals zij nu doen)
- 5e en 6e uur 1 cent per minuut
- 7e en 8e uur 2 cent per minuut (hier hebben we het dan dus al over auto's die meer dan 50 kWh aan het laden zijn, dat is meer dan de max die meeste gebruikers zullen doen als je tot 80% laadt en niet van minder dan 10% komt)
- >8 uur 5 cent per minuut zonder limiet
Lisadr 19 december 2023 11:39
Alle laadpalen op straat en parkeergarages zouden een tarief moeten rekenen voor onnodig in bezet houden van laadpalen. Er moet naar mijn mening ook harder gehandhaafd worden door gemeenten bij ICE auto's die op EV plekken parkeren.

Maar de 4 uur van Shell is wel erg kort. Meeste laadpalen zijn 11kW en 4 uur is voor veel auto’s onvoldoende voor een volledige lading. 6 a 8 uur zou logischer zijn.
appollonius333 @Lisadr19 december 2023 11:47
Ik denk dat hier ook Plug-in hybrides een rol in spelen. Ik heb namelijk een Plug-in en die heeft een batterij van 15,6Kwh. Dus die is met 7,4Kw laden van 0 - 100% in 1 uur en 45 minuten. Meestal loop ik zodra die op 98% zit die kant op, want dan is die 100% wanneer die volledige geladen is.

4 uur is voor een Plug-In hybride prima te doen, voor een volledige EV denk ik inderdaad dat 6 - 8 uur schappelijker is.
Tassadar32 @Lisadr19 december 2023 12:06
De timer laten starten wanneer de auto vol is is veel eerlijker.

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