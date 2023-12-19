Shell gaat blokkeerkosten rekenen na vier uur bezet houden bepaalde oplaadpunten

Shell gaat vanaf 21 december blokkeerkosten rekenen voor het langer dan vier uur bezet houden van Road- en EVBox-laadpunten in het roamingnetwerk. De kosten bedragen 5 eurocent per minuut met een maximum van 12 euro per laadsessie.

De blokkeerkosten worden volgens Shell ingevoerd om 'EV-rijders aan te moedigen de laadplek te verlaten zodra de laadsessie is afgelopen'. Dit moet de beschikbaarheid van openbare laadpunten verbeteren en geldt voor gebruikers van de Shell Recharge-laadpas. Op zijn website meldt Shell overigens dat de blokkeerkosten te omzeilen zijn door een sessie te stoppen en weer te starten, dan wel door een elektrische auto te verplaatsen als de accu vol is.

Shell is niet de enige die een dergelijk tarief rekent. Tesla vraagt bijvoorbeeld een vergelijkbaar 'inactiviteitstarief' in de Benelux, dat toegepast wordt als een voertuig volledig is opgeladen. De ANWB schrijft dat in bijvoorbeeld Duitsland veel aanbieders van oplaadpunten blokkeertarieven rekenen.