Shell gaat blokkeerkosten rekenen na vier uur bezet houden bepaalde oplaadpunten

Ik zeg ook niet dat het voor iedereen een oplossing kan worden.
Gelukkig, maar dat impliceert ook dat je niet de de mensen uit de auto moet proberen te pesten, iets waar ze al mee bezig zijn zolang als mijn geheugen teruggaat. Ieder argument dat men daarvoor kan aangrijpen gebruikt men.
Maar voor de meerderheid wel.
Dat betwijfel ik. Dan zou je ook 's nachts om de 5 minuten een dienst moeten hebben op plaatsen waar dan bijna niemand komt. De meeste mensen werken immers niet enkel op de standaard kantoorturen, vaak in het weekend, in deeltijd en dat ook op industrieterreinen waar nu één bus komt net voor acht en net na half vijf. En als één collega ziek is, werk jij en een andere collega meestal gelijk een 12-uursdienst.
En ook de meeste mensen in de zorg werken niet enkel tijdens kantooruren. Verpleging gaat 24/7 door, evenals thuiszorg.
Dat het OV nu slecht is buiten de randstad ben ik het helemaal mee eens maar dat blijft natuurlijk niet zo als mensen het echt gaan gebruiken.
Buiten de randstad is het in de meeste steden nu zo als je binnen die stad van A naar B moet, je altijd via het (Centraal) Station moet. Ik weet niet waar je woont maar voor Amsterdam bv zou je van Slorervaart naar Noorderhof of van de Frederik Hendrikbuurt naar de Da Costabuurt altijd via Amsterdam CS moeten terwijl de wijken naast elkaar liggen. In Den Haag van Rijswijk naar Wateringen of bv Van Voorburg naar Haagoord moet je dan via Den Haag CS, in
Rotterdam van Charlois naar Feijenoord of van Bergschenhoek naar Prins Alexander via Rotterdam CS. In Utrecht moet je dan van Vianen naar IJsselstijn of van Lunetten naar Kanaleneiland via Utrecht CS.
Nu ligt dat nog allemaal kort op elkaar, maar buiten de Randstad zijn de steden op een wat groter oppervlak gebouwd.
Je maakt daar gigantische omwegen (makkelijk 3 keer de kortste reisafstand via de weg) en dan ben je van A naar CS een half uur tot drie kwartier, en van CS naar B nog een half uur tot drie kwartier. Dat komt naast de grotere afstand vooral omdat er om de kilometer gestopt wordt, zowel door bus als trein.
En dan is dat dus nog tijdens de drukke tijden, want daarbuiten ligt het inderdaad steeds vaker plat.
Als de overheid het OV flink zou subsidieren en wellicht zelfs gratis zou maken zoals ze in Duitsland doen, zal het veel meer gebruikt worden.
Gratis maken zou inderdaad helpen, maar ik weet niet van dat ze dat in Duitsland doen. In Hasselt was dat onder burgemeester Steve Stevaert het geval, dat was tussen 1997 en 2013, en toen kwam er een andere burgemeester en werd het afgeschaft. In Luxemburg schijnt het ook te zijn:
[url=https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-gratis-openbaar-vervoer]
Want als je je alle kosten van een auto kan besparen wordt dat opeens heel interessant.
Heel vaak niet. Als je 's ochtends en 's middags dubbel zo lang onderweg bent, beide keren een half uur extra, dan moet je bv voor de kinderopvang weer meer betalen, en ben je dus beter af met de auto omdat je dan die gewonnen tijd ook voor iets anders kunt gebruiken.
En een auto geeft meer vervuiling dan alleen het energieverbruik natuurlijk. De grondstoffen, rubberdeeltjes van de banden, het enorme ruimtegebruik.
Klopt, maar wat denk je van een streekbus waar maar 1 op 2 passagiers in zitten op een rit van 40km?
Laat je die bus minder vaak rijden, dan haakt ook de laatste passagier af. En als je met de eerste bus en trein van 5:30 niet om 9:00 op je bestemming kunt komen terwijl je autorit minder dan anderhalf uur duurt, dan laat je die bus/trein ook snel gaan.
Vervoersbehoeftes zijn altijd individueel, massavervoer gaat nooit goed passen.
Ruimtegebruik kan best meevallen. Wegen heb je toch nodig, al was het maar voor ambulance en brandweer, of wil je die ook met het Openbaar Veevervoer naar calamiteiten laten rijden. Trouwens welk ruimtebeslag nemen wegen nu in, in Nederland nog niet 1%. Verder, in de stad is het lastiger, maar bouw alle huizen zo dat ze een inpandige garage hebben, één verdieping meer hoeft geen probleem te zijn. Aardbevingbestendig bouwen kost 10% extra ten opzichte van normaal bouwen. Levensloopbestendig bouwen ligt vermoed ik nog lager. Een inpandige garage voorzien kost op de bouw van een huis denk ik ook zoiets, en dat is altijd bruikbaar als fietsenberging of opslagruimte als mensen geen auto hebben.
Maar omdat de meeste mensen nu eenmaal niet op tijd of helemaal niet op hun werk kunnen komen, en er een tekort is aan huizen waardoor jongeren tot na hun 30e bij hun ouders blijven wonen, ook al hebben ze al 10 jaar een baan, daardoor heb je per huis al gauw 4-5 parkeerplaatsen of garages nodig.
Electrische auto's lossen al die nadelen niet op en de CO2 ook maar deels.
Je zal op een gegeven moment moeten accepteren dat je niet alles kunt oplossen.