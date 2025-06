Tesla vraagt in VS congestietoeslag als EV bij Supercharger bijna vol is

Tesla vraagt bij sommige laadstations in de Verenigde Staten voortaan 'congestietoeslag' wanneer EV's met 90 procent acculading een Supercharger-laadpaal bezet houden. Het autobedrijf rekent één dollar per minuut, ter vervanging van de inactiviteitstoeslag die al gevraagd wordt.

Bron: Tesla

Voertuigen die in de Verenigde Staten een Supercharger 'op bepaalde locaties' bezet houden bij een acculading groter dan 90 procent, moeten dit extra tarief betalen als het 'druk' is bij het station. Dit tarief vervangt de huidige inactiviteitstoeslag, die bij een acculading van 100 procent gerekend wordt. In dat laatste geval betaalt de bestuurder 50 dollarcent per minuut wanneer de Superchargers van een station voor ten minste de helft bezet zijn en één dollar wanneer alle laadpalen bezet zijn. In de praktijk rekent Tesla bij de betreffende Superchargers dus voortaan eerder het volledige tarief.

Wanneer een voertuig in aanmerking komt voor dit tarief, verschijnt er een melding in de Tesla-app, waarna de gebruiker nog vijf minuten heeft om de oplader te ontkoppelen. Het bedrijf schrijft: "Deze toeslag moet bestuurders aanmoedigen om alleen zoveel te laden wat nodig is, in plaats van hun voertuig tot 100 procent te laden. Dit maakt Superchargers beter beschikbaar zodat iedereen toegang heeft wanneer diegene het nodig heeft."

In de Benelux rekent Tesla ook al een inactiviteitstarief, dat 50 eurocent of één euro per minuut bedraagt, afhankelijk van de drukte bij een laadstation. Tesla heeft niet voor de publicatie van dit artikel bevestigd of het nieuwe congestietarief ook in de Benelux toegepast gaat worden.