Nacon: launch van RoboCop: Rogue City is onze beste ooit

De release van RoboCop: Rogue City is volgens uitgever Nacon de beste launch van een game in Nacons bestaan. In de eerste twee weken hebben 435.000 spelers het spel gespeeld en hebben zij het spel 2,7 miljoen keer opgestart.

De uitgever meldt niet welke game voorheen de beste launch had. Het bedrijf bestaat sinds 1981 en heette voorheen Bigben Interactive, en heeft de afgelopen jaren onder meer WRC-games, Tour de France-games en The Lord of the Rings: Gollum uitgebracht, of mede-uitgebracht.

Nacon bracht RoboCop: Rogue City begin november uit, nadat het spel meermaals was uitgesteld. De actiegame is ontwikkeld door Teyon en speelt zich af in Detroit. Het verhaal van de game is gebaseerd op de eerste drie RoboCop-films. Het spel is beschikbaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.