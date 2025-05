Nacon stelt Test Drive Unlimited Solar Crown uit tot volgend jaar

Nacon stelt de release van racegame Test Drive Unlimited Solar Crown uit. De game zou dit jaar verschijnen, maar is nu opgeschoven naar volgend jaar. De studio deelde daarnaast nieuwe details en gameplaybeelden tijdens een livestream.

Nacon bevestigt het uitstel van zijn komende racegame tijdens een livestream. De game werd in 2020 aangekondigd en stond aanvankelijk op de planning voor september 2022. De titel werd eerder al uitgesteld tot dit jaar en moet nu begin 2024 verschijnen. Het bedrijf deelt geen concrete releasedatum.

De ontwikkelaar toonde daarnaast de eerste gameplaybeelden van Solar Crown. Die demo begint in het Solar Hotel, waar spelers allemaal een eigen kamer met uitzicht op Hongkong krijgen. Spelers kunnen in het hotel onder meer hun progressie in de game bekijken en multiplayersessies beginnen met andere spelers. De studio toonde ook beelden waarop geracet werd.

Nacon houdt daarnaast een besloten bèta van de game, die op 24 juli begint en drie dagen duurt. Spelers kunnen zich inschrijven voor de bèta via de Test Drive Unlimited-nieuwsbrief, hoewel dat geen garantie voor deelname biedt. De ontwikkelaar zegt niet op welke platforms de besloten bèta beschikbaar komt.

Solar Crown is de derde game in de Test Drive Unlimited-serie. De recentste titel in die franchise, TDU 2, verscheen in 2011. Solar Crown wordt een openwereldracegame die verschijnt voor de PS5, Xbox Series X/S en pc. De game moet ook verschijnen op de Nintendo Switch, hoewel dat logo ontbrak tijdens de livestream. Dat kan suggereren dat de Switch-versie is geschrapt, net als de eerder geannuleerde PS4- en Xbox One-versies. Nacon bevestigt dat echter niet.